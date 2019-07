La Mesa Intercooperativa de Salto, invita a participar de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo: juegos cooperativos para todos Concurso de preguntas y respuestas.

Entrega de Publicación del trabajo final del Curso de Formación en Gestión Cooperativa y Formación Docente en Educación Cooperativa a docentes participantes. Se hará un cierre artístico y una merienda compartida. La cita es en el Mercado 18 de Julio el 18 del corriente de 14.00 a 17.00.

Pre – inscripciones – mesaintercooperativadesalto @gmail.com

La mesa Intercooperatica de Salto fue creada en el año 1985 y reúne a las cooperativas salteñas de diferentes modalidades.

Su objetivo principal es reunir a las cooperativas de Salto, coordinando esfuerzos en pro del cumplimiento de los principios cooperativos.

Los Principios Cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las Cooperativas ponen en práctica sus valores. (Valores: Ayuda Mutua, Responsabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad y Solidaridad.

Una cooperativa es un medio de ayuda mutua para beneficio de todos.

Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con plena personería jurídica; de duración indefinida; de responsabilidad limitada; donde las personas se unen para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos.

El principal objetivo es el servicio y no el lucro o la ganancia fácil.

Las cooperativas se rigen por estatutos y por la ley de asociaciones cooperativas.

La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos.

Sólo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios cooperativos.

EL PRINCIPIO DE LA PUERTA ABIERTA

Las cooperativas deben mantener las puertas abiertas para el ingreso voluntario de todas las personas.

Puede ser asociado de una cooperativa toda persona que desee ingresar voluntariamente.

Quien ingrese a una cooperativa debe estar dispuesto a asumir los deberes y derechos que como todo asociado posee.

El mantener las puertas abiertas a todo el que quiere ingresar se le llama: “El Principio de la Puerta Abierta”; el cual envuelve el concepto de la voluntariedad.

El asociado debe someterse a cumplir los estatutos y reglamentos sino los cumple será sancionado o suspendido es decir la cooperativa aplica el Reglamento.

Se debe de aplicar la selección de los asociados, es decir un derecho innegable de todas las cooperativas escoger a sus integrantes entre los que solicitan su ingreso; lo anterior permite escoger personas honradas y leales.

La cooperativa puede negar el ingreso como asociado a una persona de quien sospecha con fundamento que no tiene intención recta al solicitar su afiliación.

Igualmente tiene la posibilidad de excluir a aquellos asociados que han infringido gravemente las normas estatutarias o reglamentarias.

Las disposiciones sobre exclusión deben ser muy cuidadosas y claras, a fin de evitar injusticias.

El organismo autorizado para decretar la expulsión: Asamblea General o Consejo de Administración.

Se debe de dar la oportunidad de escuchar al inculpado antes de decretar la expulsión.

La posibilidad de Apelación al expulsado ante la Asamblea General.

GESTIÓN DEMOCRÁTICA

Las Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones.

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su Cooperativa responden ante los miembros.

En las Cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto).

Un voto por cada Asociado.

Todos los Asociados tienen los mismos derechos de voto y participación en cada una de las decisiones que se toman respecto a la cooperativa.

La cooperativa debe ser dirigida y administrada por las personas elegidas o designadas por sus propios asociados y no por personas ajenas a la entidad cooperativa.

En las Cooperativas de Base cada asociado tiene derecho a un voto sin tener encuenta el capital aportado.

Principio que reemplaza al segundo principio:

Autonomía Democrática, principio establecido en el Congreso de Viena en 1966.

EL PRINCIPIO COOPERATIVO DE LA DEMOCRACIA

Es el más importante de todos.

Este principio se expresa con la formula, un hombre un voto, lo que significa que en las Asambleas Generales de las cooperativas, cada uno de los asociados tiene un voto y solamente un voto, sin tomar en cuenta el aporte económico.

La orientación y la dirección de la entidad cooperativa deben ser ejercidas por sus asociados usuarios con plena autonomía.

En la entidad cooperativa, como en cualquier organización de estructura democrática, a los derechos corresponden deberes.

El capital en las Cooperativas es un factor instrumental y no de finalidad única o primordial, no están obligados a remunerar las aportaciones de los asociados con algún interés;si lo hacen debe ser como una tasa estrictamente limitada.

Como un estímulo de esfuerzo a portado por el asociado, la cooperativa paga un “Retorno Cooperativo” anual, el cual es fijado en la legislación Cooperativa.