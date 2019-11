Una historia que contar…

Con la Psicóloga Jacqueline Pinto – Psicoterapeuta On line

Jacqueline Pinto es Licenciada en Psicología; nació en Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte.

Es casada con la madre de Denilson y Clara.

Tiene 41 años y ejerce su carrera profesional desde 2004, actualmente trabaja con Desarrollo y Desarrollo Personal a través de conferencias, talleres y capacitación en línea y en persona. “He ampliado mi desempeño también en las redes sociales, especialmente en el canal de Youtube” nos revela Jacqueline Pinto que actualmente tiene 2.5 millones de visitas y le llegan consultas e inquietudes de pacientes de todo el mundo.

Jacqueline accedió a compartir su historia de resiliencia con EL PUEBLO y cómo a partir de sus conmovedoras vivencias hoy es tendencia en la red y puede ayudar a millones de personas.

“Mi infancia fue muy complicada porque viví durante mi adolescencia en un hogar con todo tipo de violencia doméstica. Crecí presenciando la agresión física, psicológica y de poder que mi padre ejerció con mi madre. Fue así hasta que cumplí 17 años cuando ocurrió el divorcio”

– ¿En qué momento de su vida se encontró con su verdadera vocación?

-”Como mi infancia y adolescencia fueron muy traumáticas, a los 17 años mi madre me llevó al psicólogo y se sorprendió mucho.

Hasta entonces, no sabíamos que había un profesional que nos daba la bienvenida y nos brindaba el camino de la curación emocional.

Con solo 3 sesiones de psicoterapia, ya decidí que quería emprender el camino profesional de la salud emocional, ser una psicóloga”.

-¿Qué nos puede contar de su experiencia en la Universidad?

-”Fue muy buena porque me identifiqué con la profesión, lo que confirma mi vocación. Las etapas prácticas fueron relevantes para decidir en qué área de la psicología actuar”.

-Sus primeros pasos en el camino profesional..

-”Comencé mi trabajo como Psicóloga Clínica. Abrí una oficina y fue muy difícil mis primeros años porque había pocos pacientes, pero persistí porque sabía que era mi vocación y esta perseverancia y pasión por ayudar a otros me motivaron a continuar y no abandonar la oficina (Psicología Clínica). Por lo tanto, con el tiempo llegaron los pacientes y asistí clínicamente (en la oficina) durante 13 años.

– Un éxito que haya marcado su vida …

-”No hay nada específico que haya marcado mi carrera profesional. Mi éxito es cuando alguien (paciente o estudiante) que ingresa a este proceso de curación, herido emocionalmente, triste, con un dolor profundo, puede superar y querer vivir con intensidad, esperanza y resistencia. Mi éxito se define por la sonrisa y el brillo en los ojos de cada paciente o estudiante que puedo ayudar.

-¿Cuándo comenzó a armar su canal de Youtube y abordar los temas de autoayuda?

-”La idea de ir a las redes sociales como Canal en Youtube e Instagram surgió de los propios pacientes. La mayoría me decía: «¡Jack, más personas necesitan escuchar lo que dijiste!

¡Más personas necesitan tus palabras, tus aclaraciones! Era extraño escuchar la misma sugerencia casi todos los días porque tenía mucho miedo a las cámaras y la exposición.

Pero las oportunidades para entrevistas en programas de televisión llegaron y me señalaron, incluso, el camino de esta nueva actuación que son los medios.

Estuve planeando y entrenando durante años hasta que salí de la oficina y me dediqué exclusivamente a escribir conferencias, talleres, capacitaciones y traer contenido gratuito para llegar a aquellos que necesitan aclaraciones y orientación. Y de esta manera en mi carrera profesional opté por el desarrollo y la mejora femenina porque hay una gran empatía con las mujeres y aquí, en Brasil, cada 2 segundos una mujer sufre algún tipo de agresión. Como he vivido este contexto en mi vida personal y con la formación profesional, incluso evoqué esta reinvención en mi vida profesional.

¿Cuales son las dificultades más usuales que expresan los pacientes?

La primera dificultad, como anteriormente expresé, fue mantener financieramente una oficina con pocos pacientes. Realmente tuvo que haber perseverancia.

Y otra dificultad estaba en la oficina con el cuidado de los niños. Por lo general, los padres estaban seguros de que su hijo tenía alguna dificultad psicológica, pero realmente era toda la familia la que necesitaba apoyo.

El hijo era una especie de «chivo expiatorio». Y fue bastante difícil mostrar esta realidad familiar que necesitaba cierta intervención y resistieron mucho. Una dificultad reciente ha sido superar el miedo a las cámaras (risas) y exponerme en las redes sociales.

Sin embargo, cuando amamos nuestra vocación, podemos enfrentar todas las dificultades. Si se vuelve demasiado difícil, hay otros profesionales que pueden ser mentores para ayudarnos a cumplir nuestra vocación con excelencia.

¿Qué apoyo emocional necesitamos para poder salir adelante en pos de la superación ?

Vivimos en un momento en que todo cambia muy rápido…de hecho, todo es muy rápido.

Una sobrecarga de información, demandas… todo rápido y como seres humanos nuestra mente no está preparada para tanta presión, cambios, velocidad, exceso, ya que este aumento en la enfermedad emocional solo crece: como ansiedad y depresión.

Este estilo de vida es pesado y repugnante. Es necesario buscar la autoconciencia, ligereza, conocer nuestros límites y vulnerabilidades es importante. Recordemos que somos humanos y no entramos en modo automático y robótico sin disfrutar (celebrar) la vida.

– ¿La terapia a distancia es tan beneficiosa tanto como como la cara a cara?

-”No hay tantas investigaciones que demuestren la diferencia en la efectividad de estas dos modalidades: presencial y en línea (virtual), pero aquí en Brasil ya es una práctica legal. Hay personas que necesitan ayuda psicológica, pero se encuentran en lugares donde no hay psicólogos que hablen su idioma nativo y puede haber dificultades para comunicarse. También hay pueblos pequeños que no tienen psicólogos. Hay personas que trabajan en diferentes momentos y el servicio en línea se convierte en una buena opción.

Sin mencionar la demanda de personas con dificultades para caminar. Por lo tanto, tiene sentido necesitar un servicio en línea ,a distancia.

Sin embargo, en mi opinión, cara a cara, abrazos y manos temblorosas son elementos (curativos para muchos) que en la virtualidad no pueden ser reemplazados”.

– Un proyecto a corto plazo…

-”Mi proyecto principal a corto y mediano plazo es escribir un libro. Me encanta escribir y compartir a través de la escritura que sería algo nuevo nuevamente y hacer videos de YouTube en inglés. Otro proyecto es dar conferencias en todo el mundo. Amo a las personas y quiero, a través de más conferencias y conferencias, llegar a otras naciones.”

-Una reflexión que quería compartirnos …

-"Mi dolor se ha resignado y se ha convertido en una misión (vocación): amar y ayudar a las mujeres a vivir con más ligereza e integridad. De ésto pude aprender que el dolor puede ser nuestro mayor enemigo o nuestro mejor amigo que incluso puede impulsarnos hacia nuestra vocación."