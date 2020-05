Sophia Silva – Joven artista salteña

Joven, emprendedora, versátil. Sophia Silva, es una enamorada de la pintura, condición artística que, de acuerdo con sus propias apreciaciones, “heredó” de su madre, a quien de niña veía pintar.

También, incursionó en el mundo del diseño de ropa, carrera que siguió en la Argentina, aunque, la primera de las actividades mencionadas, es la que hoy, la envuelve e impulsa. EL PUEBLO dialogó con ella, quien contó sobre sus inicios y su actual actividad.

¿Por qué la pintura y desde cuándo?

Mi fascinación por el arte comenzó desde muy pequeña, en cualquiera de sus formas, pero sobre todo por el dibujo, la música y la escritura. Por suerte siempre tuve facilidad para ello, me encantaba sentarme con mi madre a dibujar y pintar, mi mejor recuerdo eran sus caballos; ese podría ser el principio de la historia, la veía dibujar e intentaba hacer lo mismo o completar la escena. Nunca fui a clases de pintura así que se podría decir que lo heredé (risas).

Me encanta pintar, es una forma de expresarme, me da tranquilidad, es mi tiempo de concentración, en conjunto con la música.. lo demás fluye.

Siempre pinté como hobby, hace un tiempo ya, armé mi atelier en un cuarto del apartamento con mi novio (quien me regalaba al principio los bastidores para hacer mis cuadros, risas), es él quien me motivó a ir en serio por este camino,

¿El arte va de la mano con la vocación o transitan

carriles diferentes?

Sí, van de la mano, totalmente. Me encanta crear, lo disfruto. Estudié Diseño de Indumentaria y Textil en Argentina, me recibí y lancé mi primera colección de ropa el año pasado. Desde que tengo memoria estoy diseñando algo.

¿Cómo y cuándo surge la inspiración?

Dependiendo del proyecto, por lo general tengo una cita previa con el cliente donde me cuenta qué es lo que quiere, analizamos lo que se busca lograr con ese mural/pintura, el lugar, el público al que va dirigido, etc. En base a esos datos que reúno ahí llega la inspiración, busco la forma de representar todo ello con mi obra. Me encanta cuando el resultado final supera sus expectativas.

Nuestro medio en

particular y Uruguay en general, ¿son lo suficientemente fértiles para que pueda desarrollar su carrera artística?

En mi opinión sí, pero se podría decir que para los que nos encontramos en este medio el camino es un poco cuesta arriba, a mi parecer, falta difusión, tenemos artistas escondidos en Salto y en el país, esperando una oportunidad de dar a conocer su talento.