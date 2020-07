Leonardo Alex Machado Alpuy: fotógrafo de Bella Unión recibe Medalla de Plata en concurso internacional

Leonardo Alex Machado Alpuy es un fotógrafo profesional oriundo de Bella Unión con amplia trayectoria en la fotografía de la Naturaleza.

Recientemente obtuvo Medalla de Plata en un concurso de relieve internacional- “Comencé con la fotografía de la Naturaleza allá por el 2012 y hasta el 2018 formé parte de la Comunidad de Fotógrafos de la National Geographic. Hice una entrevista en la página y fui aceptado, esa oportunidad me permitió establecer vínculos con profesionales colegas de todo el mundo “ – reveló.

Fue invitado a participar de los Workshops (talleres) que la National Geographic promovía en diferentes lugares pero lamentablemente no pudo viajar pues no contaba con los recursos económicos en ese entonces.

El laureado fotógrafo sostiene que su gran interés es poder dejar un legado a las futuras generaciones… un estilo diferente de fotografiar… “una manera diferente de ver las cosas.

Leonardo Álex en el 2018 fue ganador a nivel nacional de un concurso fotográfico patrocinado por Canal 4 de Lascano (Rocha), el tema propuesto fue “El Otoño”, que lo llevó a ser el acreedor del Primer Premio.

“En Bella Unión he hecho varias exposiciones y mantengo una estrecha amistad con Marcelo Cattani (reconocido fotógrafo salteño). También conozco a Pedro Rinaldi que se dedica a la fotografía de paisajes”.

A partir del 2015 se formó en Bella Unión un fotoclub que está integrado por profesionales con diferentes perfiles dentro del ámbito de la fotografía.

“Desde el 2015 hasta la fecha estamos funcionando, estoy presidiendo en estos momentos la institución.

Debido a la pandemia no hemos mantenido reuniones presenciales, pero aún continuamos con el grupo formado”.

Regularmente organizan diversas exposiciones con el grupo y la exposición oficial anual se hace todos los 25 de agosto.

Paralelamente Leonardo Álex Machado Alpuy se dedica a la fotografía social, cubriendo distintos eventos, casamientos, cumpleaños, eventos culturales y sociales.

LA FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA

A lo largo de su historia, la fotografía, como registro de la realidad , ha sido bastante utilizada como documentación por los científicos.

Sin ir más lejos, en los años ochenta, ornitólogos catalanes utilizaron series de fotografías de quebrantahuesos y de águila perdicera en vuelo para elaborar trabajos e ilustraciones sobre las progresivas fases de plumaje de estas rapaces, un proceso natural hasta entonces aún poco conocido.

Las láminas obtenidas fueron publicadas en artículos científicos y utilizadas por los especialistas para calcular la edad aproximada de las aves observadas en la naturaleza.

EL PREMIO : PHOTO

NATURE INTERNATIONAL

El reciente premio estuvo enmarcado dentro de un concurso internacional donde participaron fotógrafos que se dedican a las imágenes de la Naturaleza de diversas partes del mundo. Se trata de un grupo privado de aproximadamente 2.000 fotógrafos. Para el bellaunioense el haber obtenido la Medalla de Plata es un mérito muy importante, dado el nivel del concurso.

“Es para mí no deja de ser un orgullo porque las fotografías son de excelente calidad y son muchos los fotógrafos que participan con una tecnología de avanzada que no siempre es fácil de acceder.

Gracias a Dios estoy bien conceptuado dentro el grupo internacional de profesionales.

Muchas veces he estado nominado y mis fotos han ilustrado varios catálogos de la organización.

Vale destacar que Machado Alpuy es también Técnico Analista en Marketing y funcionario público, cumpliendo otros roles dentro de la comunidad.

El gusto por la fotografía nació en la época de su niñez…. “En toda casa siempre había una cámara fotográfica y mi casa no era la excepción… a mi padre siempre le gustaba adquirir lo que estuviera de moda… en esa época para mí la fotografía era un hobby… a partir del 2006 – en un viaje que hice a los Estados Unidos – me dediqué a profundizar los conocimientos del arte gráfico”.

Estuvo por algunos meses instalado en aquel país, dedicádose a conocer el funcionamiento de los equipos fotográficos y a tomar imágenes de paisajes.

A su retorno al país intensificó su actividad.

En su ciudad le gusta fotografiar las instancias del Carnaval, eventos y espectáculos especiales y haciendo colaboraciones en fiestas de beneficencia.

A menudo Leonardo Alex es convocado para brindar charlas en UTU, en los liceos, escuelas y otros centros educativos… también ha brindado conferencias en Brasil… manteniéndose siempre muy activo.

Desde hace tres años mantiene un convenio firmado con el Ministerio de Turismo, encargándose de las imágenes que se promueven en las cartelerías y folleterías, promocionándose a su vez el Corredor de los Pájaros Pintados; en la Oficina de Turismo de Bella Unión también se divulgan las fotos de su creación – también con el apoyo del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión.

“A nivel personal la fotografía es un arte una ciencia que me apasiona… uno logra capturar imágenes que son únicas e irrepetibles… tener esa posibilidad de plasmar en una foto – ya sea en formato digital o papel – me llena de satisfacciones. Es muy significativo poder transmitir mediante la imagen y mi gran aspiración es poder transmitir mis conocimientos a futuras generaciones”.