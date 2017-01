Hugo Ernesto Ibarra Racedo celebra su onomástico hoy cumpliendo 88 años de existencia, transmitiendo una energía muy particular, puesto que aún sigue vinculado a varios proyectos barriales. Integra la comisión de una cooperativa de vivienda y también forma parte activa de la organización del carnaval.

Nació el 20 de enero en 1929, tiempo en el que se decían a los compadres, “que eran los lecheros que llegaban en la madrugada… ¡Inscribime a este gurí que acaba de nacer!”

Hugo Ernesto cuenta que fue inscripto el 1ro. de abril de 1930. Desde muy pequeño colaboró en las tareas del salado de la carne, puesto que su padre cumplía dicha tarea. Años más tarde se formó como guardavidas, siendo uno de los docentes pioneros en nuestro departamento, ya que impartía clases en el club Remeros.

Dotado de un temperamento hiperactivo, don Ibarra no le afloja ni un solo día… cocina al mediodía y luego está pendiente de muchas tareas porque el sedentarismo es una palabra que no existe en su diccionario de vida.

Hugo Ibarra nació en el corazón del barrio Saladero y en el propio saladero se procesaba el tasajo (charque). El ritmo de vida en aquel momento era muy diferente al actual.

El charque se exportaba a Cuba y a otros países. “La faena comenzaba a la dos de la mañana y terminaba sobre las ocho y media o las nueve… se mataban cuatrocientos animales. Todos los hijos de los trabajadores de doce años en adelante teníamos que ayudar. Debíamos presentarnos descalzos y con pantalón cortado a las dos de la mañana y nuestra labor era tirar agua para hacer correr la sangre del animal al que estaban degollando” – recordó el protagonista de esta entrevista.

Los muchachos más grandes debían cumplir la función de “burreros”, los que montaban en burro y cargaban en los carros la carne que luego era tendida en los varales para que se secara al sol. De tarde la recogían para guardarla.

Hugo tenía diez hermanos más y todos supieron a edad temprana lo que era el hábito del trabajo. Los sábados y domingos se trasladaban a la chacra paterna a ayudarlo y cuando se portaban bien podían ir a jugar a una cancha de fútbol.

Para ir a la escuela había que caminar durante dos horas en el monte y en los caminos campestres… toda una travesía inimaginable para un niño o adolescente de hoy.

“SOY MUY ACTIVO…. NUNCA PARO”

-¿Qué piensa cuando recuerda lo que vivió frente a la realidad de hoy en día?

-“No cambio la vida de hoy por la de ayer, porque nos ha beneficiado mucho la tecnología, hoy nuestros tres hijos, nietos y bisnietos hacen otra vida. Me siento muy bien integrando las comisiones vecinales, la cooperativa de vivienda, estoy vinculado a las actividades de carnaval con las comparsas. Soy muy activo… no paro”.

En 1947 Hugo cambió de rumbo, época en que su padre dejó el saladero y comenzó a trabajar en el astillero de Mihanovich, llevando a sus hermanos mayores.

Empero Hugo Ernesto no tenía intenciones de ser barquero toda la vía, así que decidió irse a Montevideo para estudiar.

Con la ayuda de un político empezó a trabajar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y fue en ese momento que se inscribió en un curso de Natación y Educación Física en el club Neptuno.

Se enteró luego que en Salto necesitaban un guardavidas y no dudó en volverse a su ciudad natal.

Empezó a dictar clases de natación en la playa Las Cavas. En ese entonces el entrenamiento era muy riguroso y los requerimientos para ser un buen salvavidas no eran pocos. En octubre de 1960 decidió formar un cuerpo de guardavidas en el departamento. Fueron capacitados mediante un curso intensivo de dos meses y el jurado estaba compuesto por importantes autoridades.

En 1975 Ibarra pasó a trabajar en la represa de Salto Grande como encargado de Cabuyería (encargado de hacer nudos y redes del cableado).

-¿Cuándo conoce a su esposa?

-A María Julia la conocí en la época en que cargábamos trigo y viajamos a Dolores…

Esa noche salí con unos compañeros a pasear a la plaza – costumbre de esa época – y allí la vi… iba con sus padres y sus amigas. Al principio no me aceptaba porque yo era forastero… pero finalmente intercambiamos direcciones.

Fuimos novios por carta durante un año y medio… fueron más de trescientas cartas las que le envié y me envió. Luego nos casamos, nos vinimos por un tiempo a Salto y luego a Montevideo. Cuando terminé el curso de Educación Física retornamos a esta ciudad”.

- Con todo lo vivido. ¿Qué conclusiones saca en limpio?

-“Me encuentro con fuerzas para seguir en mis actividades, seguir colaborando con la cooperativa, también con el carnaval. Tengo planificado viajar a Artigas, a Uruguayana y también a Argentina”.

Walter Daniel, Raúl y César Dany son sus hijos y tiene varios nietos y bisnietos… conforman una linda familia. Hugo Ernesto fue quien plantó la semilla para que se formaran nuevos cuerpos de guardavidas también en la vecina orilla.

Vive en el barrio San José donde están instauradas tres cooperativas de viviendas. Promovió la apertura de las calles en su barrio y está pendiente de las obras que allí se están llevando a cabo. Tiene la premisa de que todo es posible lograrlo, si existe voluntad para hacerlo.

“Creo que hay que hacer hincapié en la educación y de buenas costumbres… tenemos que cuidar nuestro barrio y departamento… los jóvenes tienen que formarse para poder acceder a nuevas fuentes de trabajo” – compartió el octogenario.