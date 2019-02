Un siniestro de notables dimensiones que causó daños totales se registró en la madrugada de ayer en Casa Piedra, donde se celebraba una boda con trescientos invitados. La noticia causó estupor en las redes sociales donde circuló el testimonio gráfico del impactante incendio. Afortunadamente no se registraron víctimas fatales ni personas heridas.

Nuestra redacción dialogó con Andrés Stábile – voz líder del reconocido grupo “A Plena Samba”, grupo que minutos antes del lamentable suceso se estaba preparando para brindar su show. El artista fuertemente shockeado por lo vivido nos brindó detalles de lo sucedido. “Aún no logro entender como el fuego se propagó en segundos” – expresó.

El fuego no perdonó ni la infraestructura del local ni tampoco ningún elemento material, destruyendo totalmente el servicio, los equipos de sonido, instrumentos musicales de la banda, sillas, mesas, decorado y objetos varios. Un mal trago para los novios que celebraban el día más importante de sus vidas junto a sus familiares y amigos.