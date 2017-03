Hará una gira por todo el país con “Extinguidas” en compañía de grandes figuras del espectáculo argentino

Volver a Uruguay – esta vez con la posibilidad de recorrer todos los teatros de nuestro país le causa una gran emoción a Mimí Pons, ya que se remueven las fibras de su ser al recordar sus presentaciones junto a su hermana – la querida y desaparecida Norma Pons, en los escenarios de nuestra capital.

Dejando escapar una afecto muy especial y sin dobleces… Mimí intercambió algunas frases con EL PUEBLO y manifestó su alegría por regalar su presencia en el Teatro Larrañaja junto a grandes figuras del espectáculo argentino como son Beatriz Salomón, Adriana Aguirre, Noemí Alan, Pata Villanueva, Luisa Albinoni, Naanim Timoyko, Silvia Peirou, Sandra Smith y Patricia Dal. Ya desde el inicio de la charla confesó el gran amor que siente por nuestro país e insta a nuestro público a acompañarlas en esta obra de José María Muscari, un acontecimiento para no perderse.

- ¿Primera vez en los escenarios salteños?

-“La verdad es que no conozco Salto… es la primera vez que voy a estar allí y me siento muy entusiasmada por ello. De Uruguay solamente he tenido el placer de presentarme en Montevideo. Recuerdo momentos maravillosos cuando iba con mi hermanita a hacer revista y ver el teatro Stella D´Italia repleto… siempre nos recibieron tan bien a las Pons….

Tengo el mejor de los recuerdos y amo profundamente a Uruguay. Y ahora tengo la oportunidad… porque Uruguay no empieza y termina en Montevideo. Esta posibilidad que tengo de recorrer el país en el marco de una gira nacional”.

“PIENSO QUE MI HERMANITA DESDE EL CIELO FUE LA QUE INCIDIÓ EN LA MENTE DE MUSCARI PARA QUE ME CONVOCARA A ESTA OBRA”

-¿Cómo se da su encuentro con la obra “Extinguidas”?

-“Fui la última convocada quince días antes del debut de Extinguidas, que fue el 15 de junio de 2015 en el Teatro Regina aquí en Buenos Aires. Me llama Muscari, no sabía de qué se trataba ni qué personaje iba a encarnar. Solamente dije que sí… pienso que mi hermanita desde el cielo fue la que prácticamente obligó a la mente de Muscari a convocarme y tal es así que cuando me encontré con él me contó que al principio pensó que yo no quería volver.

Hacía veinte años que me había retirado… volver de la mano del rey – porque para mí es un rey – es un honor. Se lo agradeceré eternamente.

Me encontré con estas chicas a las que no conocía personalmente porque tenemos carreras distintas. Soy una artista netamente de teatro y de cine. En la televisión no me dejaban trabajar porque era como repetirme.

Mis compañeras en cambio sí, son productos de la televisión, que trabajaron con los grandes cómicos que lamentablemente ya no los tenemos.

Fue muy lindo conocerlas… ya hace casi dos años que estamos haciendo esta obra con un éxito impresionante, tanto en Buenos Aires como en el interior del país.

El público todas las noches aplaude de pie. Creo que ha sido muy acertado reunir a mujeres de la década de los 80, cuestión que no es fácil porque cada una tiene su personalidad… en esa década fueron las mimadas de los cómicos en televisión.

Todas somos protagonistas de esta obra… nos llevamos muy bien y somos buenas compañeras. Luego de que culmine la obra veremos quién llama a quién para seguir una amistad”.

¿Qué temática aborda la obra?

-“Trata de un spa, donde un productor reúne a las mujeres porque una de ellas va a volver a brillar… una va a ser la elegida. Van sucediendo cosas y comienza la aparición de las chicas en forma individual. Yo soy la última y es muy linda porque cuando entro hace que las chicas queden como anonadadas porque mi personaje vende el glamour de la revista y según Muscari soy la única que puede hacer ese personaje… la gran vedette que tuvo el teatro Maipo y la revista porteña.

Es un respeto enorme que me profesan en mi aparición… la gente se emociona muchísimo porque recuerdan a los grandes cómicos que tuvo este país…. nosotros éramos las Pons como dice Muscari. Al público le llega mucho lo que digo en mi monólogo.

En esa época no existía la palabra mediático… nosotros no llevábamos a la televisión los problemas que teníamos en la vida… eso lo dejábamos en casa.

Lo que vendíamos era belleza, cuerpo y una forma de ser y personalidad única. Antes desnudábamos el cuerpo … ahora desnudamos el alma y contamos nuestras cosas.

Las mujeres se pueden dar cuenta que a nosotras nos sucede lo mismo, porque la vida es una sola… tenemos las mismas alegrías, tristezas y los problemas cotidianos que tiene la vida”.

La obra tiene muchos condimentos… el público va a poder experimentar un tobogán de emociones… la emoción, la risa, el dramatismo y por momentos invita a pensar.

La actriz y vedette nos explica que uno de los mayores desafíos de un artista es interpretarse a sí mismo… “no es fácil… hay que saber contener las emociones”… resalta.

El público demuestra su cariño llenando la platea y a la salida del teatro se toman fotos con estas mujeres que han logrado que esta obra – pese a que se ha estrenado hace ya un tiempo – siga en cartel.

“Extinguidas” es un título que encierra un doble significado… sugiere la extinción de la década de los 80… de los grandes cómicos.. cuando se vestía con glamour… cuando se tomaba champán francés y el caballero le abría una dama la puerta del auto para que descendiera.

“Es un espectáculo digno de ver… deseo a todos los uruguayos que tengan un lindo 2017 y que Dios los acompañe siempre” – compartió Mimí.