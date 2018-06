Eduardo Turell dijo que no cuentan con los recursos materiales ni económicos para crear los juzgados de Violencia de Género como votó el parlamento

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Turell, afirmó a EL PUEBLO que le llamó la atención que en la cárcel de Salto, haya tanta gente que esté cumpliendo reclusión por casos de delitos sexuales y de tráfico de drogas.

El magistrado comentó esto cuando semanas atrás vino a Salto a visitar la unidad penitenciaria local, con el fin de otorgar excarcelaciones por el beneficio de la Gracia. En la oportunidad, de los más de 100 internos que se presentaron para obtenerla, solamente 14 pudieron lograr la salida por este beneficio.

Turell dijo con respecto a las características de la población carcelaria local actual, que no recordaba si en visitas anuales anteriores realizadas por él, había tanta gente presa por ese tipo de delitos.

Sostuvo que en ese momento había hechos de “agresiones muy fuertes hacia sus parejas” por parte de personas que se encontraban cumpliendo reclusión y por lo tanto, prefirieron no conceder libertades de este tipo.

SCJ NO CUMPLIRÁ LEY QUE CREA JUZGADOS ESPECIALIZADOS

Hace un tiempo, el parlamento aprobó una ley que permite la creación de un juzgado especializado en Violencia de Género, casos que actualmente tratan los juzgados de la materia penal, por cada departamento.

Sin embargo, desde la Corte entienden que la ley es muy buena pero que no tienen el presupuesto adecuado para aplicarla y en ese sentido, podrían entrar en contradicción con la norma debido a que no cuentan con recursos para aplicarla.

Consultado al respecto, el Dr. Eduardo Turell informó que “a principios de este año dispusimos que se creara una comisión que estudiara nuestros recursos humanos y materiales, todos con los que contamos a nivel del Poder Judicial. Esa comisión hizo un primer informe que le pedimos que se ajustara a nuestras posibilidades económicas y teniendo en cuenta que estuvimos obligados a pedir refuerzos económicos en la rendición de cuentas, porque el material humano y económico no es suficiente para enfrentar esa implementación”.

Consultado sobre si al no cumplir con lo que dispone la ley en este caso, se estaría creando un conflicto institucional, ya que el Poder Judicial por carecer de recursos económicos no estaría cumpliendo con el marco legal, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, señaló que “no estamos creando un conflicto, lo que estamos haciendo es atenernos a una realidad”.

Y reiteró, “tiene que quedar claro que no es una situación de conflicto, sino que se trata de una situación a la que no podemos enfrentar, no podemos hacernos cargo de eso que la ley plantea”.

Sobre cómo podría subsanarse esa situación, el Dr. Eduardo Turell, expresó que para ello “habría que crear cargos de magistrados, funcionarios, defensores públicos, actuarios y hay que analizar si las actuales sedes desde el punto de vista edilicio son suficientes como para albergar otros juzgados. Y encima son juzgados que además tendrán que tener características especiales”.