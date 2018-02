Juan Carlos Gómez dijo que el error se sigue repitiendo cada mes y repercute en los trabajadores

Quiere dejar en claro que no es algo pergeñado contra la administración, sino hacerle saber que no le van a llevar cualquier cosa y que van a poner primero los reclamos de los trabajadores arriba de la mesa. Ese fue el mensaje que dio el presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez.

Primero en la redes sociales, en un vídeo acompañado del resto de los integrantes del Consejo Directivo de la gremial y luego al hablar con EL PUEBLO, detalla que los funcionarios vienen soportando una serie de irregularidades en las liquidaciones de sus sueldos y que llegado el caso, de no haber soluciones al tema, “lamentablemente habrá que tomar una medida sindical” y para esto convocaron a una asamblea general en su sede para debatir el tema, la cual se llevará a cabo el viernes 9 de febrero, a las 20:00 en la sede de ADEOMS, en calle Brasil 380.

ASAMBLEA

“Desde hace varios meses que venimos con dificultades para una correcta liquidación del salario de los trabajadores, lo que ha generado disconformidad y a nivel sindical mucha preocupación por todo lo que genera ese tema, siendo el salario uno de los aspectos más sensibles para cualquier trabajador”, dijo Juan Carlos Gómez, apodado “Cholín”, a EL PUEBLO.

Por eso señaló que más allá de los “esfuerzos” que ha hecho el sindicato planteándole este problema a la administración, “tratando de encontrar soluciones, esto se sigue repitiendo cada mes y al principio se planteaba que era un error del nuevo sistema de liquidación de sueldos, que es una empresa privada, que ganó la licitación y que la Intendencia le compró el sistema, lo que puede llegar a ser entendible que haya algo nuevo con compañeros que son responsables de cargar la información y que por ahí no conocían a fondo el sistema de liquidación, y también los responsables del sistema que nos dijeron que pudieron llegar a tener algún problema. Es algo que lo entendimos y fuimos pacientes con eso”.

Pero destacó que “ahora los problemas que estamos teniendo entendemos que no son errores en el proceso de liquidación del salario, entonces le hemos planteado al gobierno más de una vez que se intente ajustar ese proceso, para cargar la información y los errores se han seguido repitiendo”.

Gómez dijo que “más allá de los avances” que entiende que ha tenido el sindicato con la administración “como el buen diálogo y el buen relacionamiento, partiendo de la base que hace tres años no cobrábamos el salario y que teníamos más de 2 mil trabajadores sentados en los lugares de trabajo sin recurso alguno para sus tareas, lo que denota que hubo un avance, pero eso no quita que ante un problema como la mala liquidación que estamos enfrentando el sindicato no se mueva y no busque los caminos para que esto tenga su fin”·

El titular de ADEOMS, señaló que por tal motivo convocaron a una asamblea general de trabajadores en la cual “tomaremos posición sobre este asunto y la posición nuestra será que si a fin de mes se vuelven a producir estos errores masivos en la liquidación, lamentablemente tendremos que tomar una medida sindical, porque esto se tiene que terminar. Porque hay una desconfianza tan grande de parte de los trabajadores, cuando ven el recibo de sueldo miran si las cosas están bien, porque muchas veces se hacen descuentos que no corresponden y otras veces no se hacen los descuentos correspondientes”.

Sostuvo que esta es “la disconformidad mayor, que la situación deberá tener un punto final y que de no ser así, el sindicato tendrá que tomar las medidas necesarias porque en algún momento se tendrá que empezar a liquidar de manera correcta el salario de los funcionarios”.

Por otro lado, Juan Carlos Gómez, sostuvo que “lo que nosotros no podemos asegurar es que ésta situación se esté dando por problemas netamente económicos, aunque no creemos que así sea porque cuando hay problemas y se dan reclamos por parte de los trabajadores, muchas veces el mismo día se hace una reliquidación del salario y se le paga a los compañeros. Pero el problema es la consecuencia que genera eso, porque hay mucha gente que cobra al límite y al no poder pagar una deuda, debe tener un control al menos con el recibo de cuál es su situación financiera, para que los funcionario no contraiga más complicaciones”.

Y afirmó “estas irregularidades no son por falta de dinero, sino por no aplicar correctamente el proceso de liquidación de los salarios y en eso hay una responsabilidad directa del gobierno departamental a quien le pedimos soluciones”.