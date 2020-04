Agradecen a EL PUEBLO por el contacto con gente solidaria

En nota publicada en la edición del pasado viernes, la agente de Policía Alejandra Alves, delegada en Salto del SIFPOM-U, es decir el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo – U, informaba a través de este diario sobre el trabajo que se viene realizando desde el sindicato en la confección de barbijos, que luego integran un kit (junto a guantes descartables, alcohol en gel, etc.) que es entregado a los funcionarios de las diferentes dependencias del Ministerio del Interior.

El sindicato asumió tal tarea (que ya se puso en práctica en el sur del país, con éxito, por lo que se intenta replicar aquí el ejemplo), dado que los elementos sanitarios con los que cuenta el Ministerio no son los suficientes para cubrir la demanda de todo el país.

En la nota mencionada, Alves dejaba entrever la posibilidad de que personas privadas de libertad, alojadas en el I.N.R. (Instituto Nacional de Rehabilitación) de nuestra ciudad pudieran colaborar en ese trabajo de confección, por lo que se plantearía el tema a través de la intersindical PIT CNT.

Pues en la jornada del mismo viernes «se logró el acuerdo ya que la directora (María de los Ángeles Machado) ya nos dio el sí», comentó con mucho entusiasmo Alves en diálogo con EL PUEBLO. Pero, a raíz de la misma nota, fueron muchísimos los salteños que se acercaron al sindicato a ofrecerse para colaborar con la confección de los barbijos, respondiendo así al llamado a la solidaridad que se planteaba, por lo que hasta el momento no fue necesario acudir a la ayuda de los reclusos.

«Estamos sumamente agradecidos con el diario EL PUEBLO porque fueron el contacto perfecto para darnos una mano con las costuras, estamos muy contentos y agradecidos por habernos incluido en sus páginas para poder acceder a que mucha gente se solidarizara con el sindicato, así que, por ahora, en vez de recurrir a las personas privadas de libertad, vamos a darle el trabajo a esta gente que en su momento nombraremos», expresó Alves en comunicación mantenida en la jornada de ayer.