La guerra entre bandas narcos que se disputan territorio se ha vuelto moneda corriente en nuestra ciudad y pese a que la Policía trabaja para poder ponerle un freno a esta situación, los hechos de violencia inusitada siguen suscitándose.

Entrando en la madrugada del lunes, Salto se encontró con un homicidio por sicariato, debido a la guerra entre bandas narcos. De este hecho resultó muerto un hombre de unos 40 años de edad, que estaba vinculado a varios delitos y que poseía profusos antecedentes penales.

El hombre estaba en la casa, cuando dos sujetos, enviados por alguien que la Policía busca identificar, fueron hasta el lugar y tras golpearle la puerta el mismo asomó y al consultarle si era la persona que estaban buscando, abrieron fuego contra él, dejándolo gravemente herido y al ser trasladado al Hospital, falleció en ese centro asistencial.

Pese a esto, los vecinos afirman que se trata de un barrio tranquilo, donde usualmente no hay mayores problemas y que esta situación particular que les tocó vivir, fue un hecho puntual que no hace a la vida cotidiana de la zona.

EL CASO

Eran las doce de la noche del lunes cuando la Policía es convocada con urgencia a la calle Itapebí a la altura del 2000, en pleno barrio Ceibal donde había una persona herida a raíz de un disparo de arma de fuego.

La Policía logró hablar con la mujer de la casa, que sería la pareja del herido, quien les manifestó que dos hombres que se desplazaban en una moto se apersonaron frente a su domicilio, se dirigieron a la ventana del dormitorio la cual da hacia la calle y le preguntaron a su pareja por su nombre, una vez constatado, ya que el sujeto les respondió de manera positiva, le efectuaron varios disparos, impactando uno de ellos en la cabeza de su pareja.

Al lugar concurrió una Unidad de Emergencia Médica, y fue visto por un médico que en ese momento le diagnostica «Herido de arma de fuego, con herida de bala en la cabeza, estado grave».

De inmediato fue trasladado hasta el Hospital Regional Salto donde al cabo de unos minutos de haber ingresado a la emergencia el médico de guardia, constató el fallecimiento del mismo.

La Policía trabaja en conjunto con la fiscalía para esclarecer este caso y no descartan que el mismo esté asociado a la guerra entre bandas.