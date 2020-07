Para que aprendan Multa de 1.000 euros en Italia

La región italiana de Campania, al sur de Italia, aplicó las primeras multas de 1.000 euros (1.165 dólares) por no llevar mascarillas en los lugares cerrados, informó el domingo la prensa italiana.

Una peluquería, un bar y otro comercio de Salerno, unos 50 km al sur de Nápoles, fueron multados luego de que la policía constatara que no respetaban la regla de llevar mascarilla para combatir la propagacipon de la pandemia de covid-19. «Si nuestros conciudadanos creen que el problema está resuelto, ello quiere decir que en un plazo de algunas semanas retornaremos a una grave emergencia» advirtió el gobernador de la región de Campania, Vincenzo de Luca. Italia, primer país en ser golpeado por la epidemia en Europa, ha pagado un duro tributo con más de 35.000 muertos y más de 242.000 casos de contaminación. La enfermedad parece hoy controlada incluso si el sábado se anunciaron 275 nuevos casos en 24 horas, así como cinco fallecimientos.

Desde que surgió en la ciudad china de Wuhan, el coronavirus no ha dejado de expandirse por todo el mundo, obligando a los gobiernos a actuar y modificando el modo de vida de los ciudadanos de gran parte de los países del mundo.

Italia no ha sido menos y, actualmente, es el país europeo más castigado, en muertes, por el Covid-19. A 21 de julio, el país transalpino registra un total de 246.118 (12.565 activos) contagiados desde el inicio del brote, 35.107 muertos y 198.446 recuperados.

26 de julio: baja levemente la cifra de nuevos casos detectados y se vuelven a registrar 5 muertes a causa del coronavirus en Italia

El 26 de julio, al igual que en los dos días anteriores, Italia volvió a sumar 5 nuevas muertes por coronavirus, lo que hizo que el total en este ámbito se situase en 35.107.

Asimismo, se detectaron 255 casos, veinte menos que el día anterior, para un total de 246.118. Las regiones que más casos acumularon fueron: Lombardía (74), Emiliia Romaña (61), Lazio (19) y Toscana (15). Los casos activos aumentaron en 123, para quedarse en 12.565; mientras que las altas subieron en 126, para un total de 198.446.

25 de julio: Italia registra nuevamente 5 fallecidos por coronavirus y los nuevos casos aumentan ligeramente respecto al día anterior

El 25 de julio el informe del ministerio de Salud italiano respecto a la pandemia del coronavirus vertió los siguientes datos:

-275 nuevos casos, para un total de 245.864. Las provincias que más contagios concentraron fueron: Lombardía (79), Emilia Romaña (49), Veneto

(31) y Lazio (19).

-5 muertes, mismo número que el día anterior, por lo que el total ya era de 35.102 fallecidos.

-Los casos activos ascendían a 12.442.

-Se registraron 128 altas, para un total de 198.320.

24 de julio: Italia registra 5 muertes, menor cifra desde el 1 de marzo

El 24 de julio Italia sumó 5 muertes a causa del coronavirus, el número más bajo en este ámbito desde el primer día de marzo, jornada en la que se registró el mismo número de decesos. El total de fallecidos era de 35.097.

Además, se detectaron 252 nuevos casos, de los cuales la mayor parte se concentraron en Emilia Romaña (63), Lombardía (53), Veneto (30), Lazio (18) y Trento (16). El recuento total ya ascendía a 245.590, de los cuales permanecían activos 12.301. Este último ámbito, el de los casos activos, se incrementó en 659 respecto al día anterior.

Por último, se recuperaron 350 personas más y ya eran 198.192 las que habían recibido el alta en total.

23 de julio: datos del coronavirus en Italia

Las cifras de coronavirus en Italia a 23 de julio eran las siguientes:

-245.338 casos en total

-11.642 casos casos activos

-35.092 muertes

-197.842 altas desde el inicio de la pandemia

Ayudas a los trabajadores y autónomos

La llegada y expansión del Covid-19 ha afectado a todos los sectores de la sociedad, incluidos a los comercios, las empresas y a los trabajadores autónomos. Para tratar de paliar las consecuencias que puede generar esta crisis, el Gobierno italiano aprobó medidas como una ayuda de 600 euros para los autónomos, cifra de las que se podrán beneficiar cerca de 5 millones de personas. Aparte de esto, en Italia se han paralizado las cotizaciones a la Seguridad Social, las primas de seguro y su correspondiente IVA. Todas estas decisiones entraron en vigor el 1 de abril.

Por otro lado, también quedaron suspendidas las retenciones de impuestos de marzo y abril de aquellos autónomos que no tengan empleados a su cargo y con ingresos inferiores de 400.000 tomando como referencia el periodo fiscal anterior. Para finalizar, en lo que respecta a las pymes el Ejecutivo aprobó una moratoria de las hipotecas.

