Al cumplir sus 44 años de labor, la propuesta de Instituto Mundo Nuevo “es estar al día en la vanguardia”, dijo a EL PUEBLO Margarita Baldassini, directora de dicha institución, quien explicó que estar a la vanguardia implica compromiso, conocimiento de la realidad de este mundo tan globalizado y cambiante en algunos aspectos. “El cambio más grande que existe hoy es en la velocidad en cómo se dan los cambios, y con todos estos cambios también las personas cambian y capacitar hoy no es lo mismo que 10 o 44 años atrás cuando comenzamos a trabajar”.

En este sentido indicó que cuando el instituto comenzó a trabajar había un sentido diferente de responsabilidad, “no digo que hoy no existe, pero tenemos en este cambio, diferentes maneras para motivar a las personas”.

“No es algo como sucedía antes que se estudiaba y se sabía que casi un trabajo era seguro, no es que no lo haya hoy, pero estamos en un mundo competitivo, tienen más posibilidades de trabajar los que tienen una mayor capacitación; por lo tanto tener la responsabilidad como un instituto de la índole de Mundo Nuevo, supone estar todos los días como caminando junto con este mundo donde no es fácil cuando se camina, tener claro el horizonte.

Mundo Nuevo se propone desde el primer momento saber dónde está parado y a dónde quiere llegar”.

Baldassini recordó que los cimientos de Mundo Nuevo son seriedad y responsabilidad; “quienes trabajan en Mundo Nuevo en su trabajo tienen una filosofía de vida, calidad humana y profesional”.

“En un mundo cambiante mantener la profesionalidad, poder mantener los buenos vínculos con los alumnos, es una tarea que hay que trabajarla todos los días y con mucha intensidad.

En Mundo Nuevo tratamos de que quienes trabajamos ya sea en la parte administrativa la parte docente mantenernos con un estado emocional de la mejor manera posible porque estos cambios implican que muchas veces quizás el que llega a capacitarse piensa que se le tiene que dar todo como hecho, pero estamos en un mundo donde tienes que aprender a investigar, a buscar, a comprometerte y también estamos en un mundo donde cuesta asumir los obstáculos”.

RESPONSABILIDAD

La directora de la institución añadió que “hay que trabajar mucho en la responsabilidad de lo que estamos haciendo porque además vivimos en una realidad donde la culpa siempre la tiene el otro y es muy fácil delegar las responsabilidades; también hay que educar a las personas tanto jóvenes como adultos a no delegar responsabilidades sino asumirlas.

Estar en un centro de capacitación con esta filosofía de vida de buscar un desarrollo integral de educar en valores pero educar también a que las personas se transformen en personas adultas independientemente de la edad cronológica, es un trabajo constante”. A propósito de esto indicó que “no siempre todos fuimos formados para poder capacitar, en este sentido buscamos que los profesores puedan tener la contención de la parte directiva de la institución

y sobre todo para apoyarlos en este desafío de que realmente tenemos que formar en responsabilidades”.

La parte curricular está muy bien dada en cada uno de los profesores, pero las personas no se forman solo con la parte curricular, las personas son personas con emociones, y Daniel Goleman dice que las empresas del futuro –y también los centros educativos- van a permanecer aquellos donde uno pueda fortalecer las emociones.

Tenemos que formar personas para encontrarse con las realidades de este mundo, ya sea con empresas, en oficinas, en entes estatales, en la educación, el deporte, el turismo, en la política.

El desafío es preparar a los chicos para este mundo con programas y cursos actualizados; “en esto tratamos de tener un abanico de posibilidades de capacitación pero sin descuidar la parte integral de la persona”, expresó y agregó que “podemos entrar a un comercio y encontrar realmente una ambientación óptima pero una calidad humana pésima”.

“Creo que esto se siente y en una ciudad turística como Salto es algo que tenemos que cuidar muchísimo, porque nadie vuelve a un lugar donde no fue bien atendido, a no ser por una necesidad”.

Baldassini mencionó tres frases; una de Aristóteles que dice: “Educar la mente sin educar el corazón, no es educar en absoluto”, ”y realmente primero tenemos que llegar al corazón, para poder llegar a la mente”.

Otra que expresa que “Todos nacimos con alas; nuestra tarea es aprender a volar”, en este sentido manifestó que “es importante que podamos enseñar a que aprendan a volar y en este casi es muy importante la parte de responsabilidad”.

Y la otra que indica que “La educación no cambia mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

Y cuando uno da una formación curricualar, cambia la mente de las personas, para mejorar las diferentes tareas.

Por último agradeció a todo el equipo que trabaja en Mundo Nuevo, así como a quienes eligen la institución para su capacitación, “porque no se puede llegar a esto solo, tiene que haber un grupo humano, pero también a la gente de Salto, Young, Quebracho, Fray Bentos, Paysandú, Bella Unión, Baltasar Brum, Artigas. El que confíen es algo que te da mucha fuerza y te ayuda a crecer”, concluyó.