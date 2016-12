Montevideo, 28 dic (Efe).- Organizaciones civiles de defensa de los Derechos Humanos dijeron hoy a Efe que con la muerte del exdictador uruguayo Gregorio Álvarez, presidente entre 1981 y 1985 y quien se encontraba hospitalizado en Montevideo desde hace varias semanas, «no se hace justicia».

El coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera, destacó a Efe que la muerte del exmilitar representa «una batalla contra el tiempo» de las personas que están siendo juzgadas por delitos violación de derechos humanos y que aun no han recibido una condena.

»La muerte es un acontecimiento esperable en los seres humanos. Lo que preocupa es que la muerte de los que están procesados tiene un significado distinto, porque durante el proceso judicial no se implica culpabilidad y se presume inocente», expresó.

Añadió que Álvarez a pesar de tener una condena y procesos abiertos su muerte «no hace justicia».

»Pensar que sea la biología sea la que determine la justicia sería una esperanza poco adecuada.Lo que queremos es que se agilicen los procesos de Justicia para que estos temas queden resueltos con la muerte de cada persona involucrada», aseguró.

Por su parte, el representante de la Organización Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1985), Nilo Patiño, dijo a Efe que con la muerte de Gregorio Álvarez «Uruguay tiene un dictador menos».

»Para nosotros no es un día de festejo, pero tampoco de duelo. La muerte de Álvarez representa el dolor y la desaparición de nuestros seres queridos a quienes seguimos buscando», sentenció.

A su vez, resaltó que «el significado mayor» del fallecimiento del exdictador es «todo dolor que le causó al pueblo uruguayo».