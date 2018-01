El periodista Claudio Paolillo, columnista de Búsqueda y quien fuera director del semanario, murió este viernes a los 57 años, como consecuencia de un cáncer.

Paolillo dirigió la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y también publicó dos libros: Con los días contados, que trata sobre la crisis bancaria del año 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle, y La cacería del caballero, sobre la investigación al banquero Juan Peirano Basso.

Fue, además, docente de periodismo en la Universidad ORT y en la Universidad Católica, y, en los últimos meses, director de la Escuela de Periodismo de Búsqueda.

Su carrera comenzó en el diario El Día en 1978, al que ingresó cuando tenía 17 años.

Su padre había trabajado ahí y murió cuando Claudio Paolillo tenía 14 años.

Por entonces le apasionaba más jugar al fútbol pero el tiempo no le daba para trabajar y practicar ese deporte, así que dejó las canchas.

En su carrera escribió para varios semanarios como Opinar, Aquí y Convicción.

De El Día se pasó al diario Tiempo de Cambio que era una publicación vinculada al Partido Socialista.

También fue corresponsal de la agencia francesa AFP e hizo radio en Emisora del Palacio, en CX30 La Radio cuando la dirigía, Germán Araujo, quien luego fue electo senador, y en El Espectador donde fue cofundador del programa En Perspectiva que hoy continúa emitiéndose.

Su llegada a Búsqueda ocurrió en 1985. Comenzó como redactor y, tras pasar por varios cargos, llegó a asumir como director en el año 2010.

En una entrevista con Montevideo Portal a comienzos de 2008, le preguntaron a Paolillo cómo veía el futuro del periodismo escrito.

“El futuro del periodismo escrito está asegurado, lo que no está asegurado es el soporte sobre el cual va a sostenerse. Y a mí no me importa nada eso, no me importa que dentro de 10 años Búsqueda no exista más como papel, porque va a seguir existiendo. Porque el periodismo escrito va a seguir existiendo.

Tengo la opinión de que cuanta más información haya en Internet, más necesarios son los periodistas”, afirmó.

Desde hace un tiempo Paolillo padecía un cáncer que combatió en centros de salud de Montevideo y del exterior, hasta que la enfermedad lo venció.

Ex director de Búsqueda y de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante cinco años, vino a Salto en 2013 invitado por EL PUEBLO

Una vida al servicio del periodismo y la defensa de la libertad de expresión en todos los ámbitos, estrados y países.

Eso puede resumir una extensa lista de méritos que le valieron a Claudio Paolillo el Premio de Honor 2017 de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

“Paolillo, exdirector de Búsqueda y actual consejero periodístico y académico del semanario, lideró la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) durante cinco años, en los que recorrió las Américas atendiendo diversas situaciones vinculadas al área.

“La distinción de Adepa fue entregada en una ceremonia, efectuada el miércoles 26 en la sede de Búsqueda, que contó con la presencia del presidente Tabaré Vázquez y el exmandatario Julio María Sanguinetti, entre otras personalidades, además de autoridades y periodistas del semanario.

El Premio de Honor es el máximo reconocimiento que entrega esa organización, que nuclea a unos 200 diarios, periódicos, revistas y medios digitales de Argentina.

“Estamos muy orgullosos y nadie más que nosotros sabe lo merecedor que sos de este premio.

Hemos formado muchísima gente y vamos a seguir por muchos años luchando por la libertad de prensa y haciendo una Búsqueda y una galería cada vez mejor gracias a tus enseñanzas”, dijo Andrés Danza, director periodístico del semanario, refiriéndose a Paolillo.