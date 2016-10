Jorge Batlle tuvo un gran apego con Salto. Siempre vino a nuestro departamento a formar clubes partidarios, visitar amigos y compartir algunos quehaceres de la sociedad. Prácticamente en todos los casos siempre dispuso tiempo para atender a los periodistas de EL PUEBLO. Incluso en los momentos más complejos, donde se le consultaba de lo mal que iban las cosas, nunca ofreció reparo, por el contrario, siempre estuvo dispuesto a conversar mano a mano y sin intermediarios con quien se lo pidiera.

En el marco del ejercicio periodístico, Batlle siempre mantuvo un alto respeto por la libertad de expresión. Tras ser presidente en el año 2006, visitó Salto y llegó hasta EL PUEBLO compartiendo una charla distendida en la Redacción, luego pasamos a la entrevista donde no se guardó nada, contestó, debatió y hasta preguntó él como forma de respuesta.

En 2011 fue homenajeado en el Hipódromo de Salto por un grupo de ganaderos que le agradecieron las gestiones que formuló siendo presidente para que no le cayera el mercado del sector, pese a todos los inconvenientes que tenía el país, por lo que eso representaba para el ingreso de divisas. Allí fue entrevistado una vez más por EL PUEBLO y nuevamente su sagacidad, tenacidad e histrionismo estuvieron presentes. Fue un demócrata, amigo de Seregni, Wilson, Zelmar Michelini y Sanguinetti, también de Mujica y de Tabaré Vàzquez, nunca se guardó nada a la hora de debatir sobre política. La última entrevista que le realizamos para EL PUEBLO fue el 28 de febrero del 2015, un día antes de la asunción de Tabaré Vázquez. Había ido a un encuentro con el Rey Emérito de España, Don Juan Carlos de Borbón en la Embajada de ese país junto a expresidentes y personalidades de todos los partidos.

Lo esperamos como al resto, para entrevistarlo. Salió y acodado a una columna que marcaba la señalización de un tránsito esto dijo: (Periodista) -Doctor ¿Podemos hacer una entrevista para EL PUEBLO de Salto? (Batlle): -Noooo, ya estoy viejo para hablar. Ya dije todo lo que podía decir en mi vida. Con 87 años qué querés que te diga. Que hable (el exsenador frenteamplista Carlos) Baraibar que ya dio como tres discursos ahí adentro (en la reunión con el Rey), él sabe todo lo que pasa (ríe…). (P): Pero yo quiero entrevistarlo a usted, además qué hace parado acá, solo. Todos se fueron en auto y usted está ahí. (B): Estoy esperando mi fórmula 1 que me viene a buscar, mirá allá viene. (Era un Hyundai Accent del 97 en no muy buen estado, pero con chofer). (P): ¿Porqué no cambia el auto? ¿Está un poco viejo no? (B): Nooo, yo no gasto plata en fierros. A mis 87 años, comprar otro auto ¿para qué? Dejá, a mi me gustan los caballos. Yo gasto la plata en burros, eso sí. Dejame con los caballos que es lo que me gusta. Antes de subirse al auto, me estrechó la mano y me dijo: “qué lindo es Salto”.

Hugo Lemos

La vida de un hombre que quería ser presidente.

El expresidente Jorge Batlle falleció en el CTI del Sanatorio Americano como consecuencia del grave estado en el que se encontraba tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, durante una visita en Tacuarembó. El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para el martes 25 con honras fúnebres y bandera a media asta en todas las reparticiones del Estado, tanto dentro del país como en el exterior tras su fallecimiento.

El velatorio se realizará desde las 8:00 horas hasta las 14:00 en el Salón de los Pasos Perdidos. A las 15:00 saldrá un cortejo para la Casa del Partido Colorado y se detendrá antes de seguir al Cementerio Central donde será enterrado a las 16:30 horas.

Jorge Batlle fue abogado, político del Partido Colorado y un actor importante en la política uruguaya desde la década de 1960 hasta inicios del siglo XXI. Electo Presidente de la República entre 2000 y 2005. Su vida desde siempre estuvo signada por la política. Nació el 25 de octubre de 1927, hijo de Matilde Ibáñez y de Luis Batlle Berres, quien fuera presidente de la República.

Es sobrino nieto de José Batlle y Ordóñez, presidente en dos oportunidades (1903-1907 y 1911-1915), quien a su vez era hijo de Lorenzo Batlle, presidente de la República entre 1868 y 1872. Tras el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933, Batlle Berres fue expulsado a Argentina, donde vivió con su familia en Mar del Plata y Buenos Aires, y luego marcharon a Brasil. En 1956 completó los cursos en la Facultad de Derecho, aunque no llegó a ejercer la profesión de abogado, y en 1957 se casó con Noemí Lamuraglia, de nacionalidad argentina, cuya familia se había exiliado en Uruguay durante el gobierno de Juan D. Perón. Tendrían dos hijos: Beatriz (1962) y Raúl Lorenzo (1965).Tras la muerte de su padre, en 1964. Lideró la Lista 15 y ocupó la dirección de sus medios –radio Ariel y diario Acción, del que Julio Sanguinetti asumió como subdirector–. En 1968 fue acusado de haberse beneficiado por su acceso a información calificada sobre una inminente devaluación del peso. La supuesta “infidencia”, ampliamente difundida, nunca fue comprobada. Por ese asunto el 11 de noviembre de 1970 se batió a duelo con sable con Manuel Flores Mora; ambos sufrieron heridas de escasa entidad.

Candidato presidencial en las elecciones de 1971, fue derrotado por Juan María Bordaberry. El 25 de octubre de 1972 Jorge Batlle denunció públicamente que en una repartición militar se realizaban averiguaciones ilegales sobre presuntas corruptelas políticas y que pretendían desprestigiarlo. Fue procesado por la justicia militar por el delito de “ataque a la fuerza moral del Ejército” y permaneció dos meses en prisión.

Jorge Batlle fue proscripto formalmente por la dictadura en 1976 mediante el Acto Institucional Nº 4 que, con la firma del presidente Aparicio Méndez. Integró la dirección clandestina de su partido, hizo campaña contra la reforma constitucional impulsada por el régimen en 1980, apoyó al sector de Sanguinetti en las elecciones internas de los partidos de 1982 y fue desproscripto el 13 de noviembre de 1983, en pleno proceso de apertura democrática.

Respaldó el acuerdo del Club Naval de agosto de 1984 y en las elecciones nacionales de noviembre de ese año apoyó la fórmula Sanguinetti-Enrique Tarigo, que resultó triunfadora, en tanto él fue electo senador. En 1988 resistió la intención de Sanguinetti de que Tarigo fuera el candidato presidencial del oficialismo (“siento como si me hubieran arrancado un brazo”, afirmó en alusión a su antiguo socio político) y forzó la realización de elecciones internas en el Partido Colorado.

Al año siguiente se casó con Mercedes Menafra y en las internas de mayo derrotó a Enrique Tarigo con el 56,3% de los votos. Hizo una campaña electoral provocadora y perdió la presidencia por amplio margen ante el blanco Luis A. Lacalle. De nuevo candidato casi forzado en 1994, obtuvo una magra votación, aunque contribuyó al triunfo de Julio Sanguinetti, quien asumió por segunda vez la Presidencia de la República para el período 1995-2000.

En 1999 desafió de nuevo al delfín de Sanguinetti, esta vez Luis Hierro López, y lo derrotó en las internas de abril. El Partido Colorado se encolumnó rápidamente tras la fórmula Batlle-Hierro y en octubre obtuvo el segundo lugar (32,8% de los sufragios) tras el frenteamplista Tabaré Vázquez (40,1%). En el balotaje disputado el 28 de noviembre la fórmula colorada Batlle-Hierro, con el respaldo del Partido Nacional, se impuso a la frenteamplista Vázquez-Rodolfo Nin Novoa con el 54,13% de los sufragios contra el 45,87%.

Jorge Batlle había alcanzado por fin la Presidencia de la República en el quinto intento y tras más de medio siglo de acción política. Una de sus primeras acciones fue crear una Comisión para la Paz que hasta 2003 investigó decididamente sobre la suerte de 26 desaparecidos durante el régimen dictatorial. La detección de focos de aftosa en 2001 dejó a Uruguay fuera de los mercados de carnes más refinados. En abril de 2002 rompió relaciones con Cuba luego de un intercambio de declaraciones con Fidel Castro. La corrida, agravada por la comprobación de fraudes en los bancos Comercial y Montevideo, derivó en un feriado bancario el 30 de julio de 2002. Batlle logró evitar la quiebra del sistema bancario gracias a un crédito directo y de corto plazo del Tesoro de Estados Unidos por US$ 1.500 millones, beneficiándose de su relación privilegiada con el presidente George W. Bush. La crisis de 2002 fue un tiempo signado por el miedo, la angustia y la incertidumbre.

En los comicios nacionales de 2004, en los que el Frente Amplio triunfó por primera vez y el Partido Colorado cosechó el peor registro de su historia (10,34%), Jorge Batlle obtuvo una banca en el Senado, que sin embargo cedió a Isaac Alfie. El presidente electo, Tabaré Vázquez, le ofreció el cargo de embajador ante Estados Unidos pero lo rechazó.

(EL PAIS)