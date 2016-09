“Es una campaña de difamación”, afirmó

El Senador Germán Coutinho, exintendente de Salto en el período 2010 – 2015, afirmó a EL PUEBLO que está “muy tranquilo” por la denuncia que el intendente de Salto, Andrés Lima hizo ante la sede del Juzgado de Crimen Organizado en Montevideo contra él, por el pago a presunto personal contratado cuando ofició como vicepresidente del Congreso de Intendentes.

“Esto sigue siendo lo que ha sido durante todo este tiempo, una campaña de difamación e injurias y de desprestigio hacia mi persona, que hace 20 meses que no soy intendente, que viene desde la campaña electoral, que siguió el año pasado, y que ahora quiere volver a continuar y que yo no voy a permitir más. Esto lo voy a cortar en este escenario ya que esto ha sido una campaña sistemática de difamación e injurias”, afirmó el exintendente de Salto.

“Estamos tranquilos, porque lo que se hizo fue contratarse a determinadas personas durante los cinco años mediante un mecanismo legal del Congreso de Intendentes, que el propio Congreso de Intendentes realiza, paga, avala y que varias intendencias lo hacen mediante este sistema, sino yo no lo haría y lo contrataría desde la Intendencia”, dijo Coutinho.

LOS PAGOS REALIZADOS

Sobre los casos que se manejan en la denuncia, el dirigente de Vamos Salto también lo englobó dentro del “escenario de desprestigiar”. En ese sentido dijo: “hablan de que una persona sola andaría en los dos millones de pesos. Está la información en el Congreso y está la información en la Intendencia, es un monto de 36 mil pesos, en dos pagos en 5 años, eso para una persona. Para otra persona serían tres pagos que llegan a un monto total de 70 mil pesos mensuales y después tenía un abogado que durante 20 meses me asesoró, (recibiendo) entre 20 y 30 mil pesos mensuales”.

“La persona a que hacen referencia ellos, era una persona que se sentaba cuando yo no iba al congreso en mi silla, que estaba en la sectorial, que figura en todas las actas y que me ayudó en todo el escenario de la activa participación que yo tuve en el congreso de intendentes, en la patente única, alumbrado público, y que ese monto llega a un salario de unos 50 ó 60 mil pesos mensuales. Ese monto es por su trabajo que duró más de 3 años y que hoy todos estos montos son menos de lo que gana el Sr. Wilson de los Santos que es el que está cumpliendo tareas hoy por este gobierno en el Congreso de Intendentes”.

Si bien Coutinho prefirió no manejar nombres “porque en esta campaña de difamación y desprestigio también los estaría involucrando y en realidad ellos no hicieron más que trabajar y recibir un pago por lo que trabajaron y por estos montos que mencioné”, según afirmó el Senador, “en realidad esa información está en la Intendencia, está en el Congreso y está con los nombres claramente”.

VOY A ESPERAR

LA DENUNCIA

Acerca de cómo piensa proceder, Coutinho dijo que “la información mediante diferentes mecanismos siempre está a disposición del juez, por eso siempre estamos a disposición y cuando nos pregunten vamos a contestar. En estos momentos vamos a esperar la denuncia, porque si la denuncia es este trascendido, es realmente una denuncia mediática que está buscando otros objetivos, voy a esperar la denuncia para ver en concreto qué decisión tomo”, concluyó el exintendente.