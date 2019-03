Febrero de 2019

Exclusivo para Diario El Pueblo

Googleo “perspectiva” y lo que aparece primero es: “Manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana, que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador” y con esto es suficiente para esta segunda columna de viaje. Voy a deconstruir a mi manera y “a lo gaucho” esta idea, que es la que me invade (de buena forma) constantemente mientras viajo. Me gusta pensar en cómo vamos agudizando el alma y el raciocinio a través del tiempo. Cómo cambiamos la “idea de posición, volumen y situación” (movimiento) de “uno o varios objetos” (de casi todas las cosas) a lo largo de esta “superficie plana” (mmm… la vida?) en el espacio (mundo, supongo…) “respecto al ojo del observador” (forma de ver todo ésto).

Como si fuera un juego de palabras, plantee mi perspectiva sobre la perspectiva. En realidad, mi intención es profundizar sobre: cómo cambian las situaciones, las cosas, y la intensidad de su vivencia a través del tiempo. Hace un mes que dejé Uruguay atrás y la idea de “mundo” sigue cambiando, junto a la idea de perspectiva, por supuesto. Me pasa que en la dinámica diaria, y en sus momentos de altibajos, veo el mundo siempre distinto. A veces lo veo como con un microscopio, otro como desde la cima de una montaña, otras veces es como verlo mediante un caleidoscopio, una lámpara de lava, en fin.

Si me dan a elegir, siempre que puedo, trato de ver la vida como si fuera un espectador de la película de mi mismo (lo mencione en la columna anterior). Me refiero a que aunque interfiera, aunque llore, me enoje, me ría, la película seguirá transcurriendo en el sentido en que el director así la quiso, el asunto es con qué perspectiva vea cada situación. Repito, prefiero estar con “las patas para arriba” comiendo pop y dejándome emocionar por cada escena. Ya ven que me gusta mucho pensar en estas ideas. Porque a la corta y a la larga, es esto lo que nos permite vivir una vida “bien vivida” (y mal también).

Muchos me miran raro cuando les digo “hace lo que sientas y quieras ahora mismo, ¿que estas esperando?, podrías morirte mañana” y me contestan de todo. Trágico, dramático, si, lo sé, y yo también tengo miedo de pensar que el cartelito de The End puede aparecer en cualquier momento, pero, ¿deja de ser real? ¿Acaso el final no forma parte de la película? Impactante, ¿no?

Todos me dicen que si, que les gustaría hacer lo que quieren y sienten así sin más, hasta que aparece quien nos cambia siempre la perspectiva de todo, el miedo. Palabrita jodida si será. En alguna otra columna hablaré del miedo, aunque siempre lo menciono, porque es algo que me gusta ir soltando.

La película se pone interesante, esta columna la estoy escribiendo desde Somma, Italia, llegué ayer 28/02. No les puedo explicar los paisajes que se ven desde el avión camino aquí desde Barcelona. Montañas cubiertas de nieve en sus cumbres, colchones de nubes, pueblitos típicos en su base. No despegué la nariz de la ventana desde que apareció el amanecer e iluminó el mundo y mi sonrisa. En Milano, la Stazione Centrale parece una película en blanco y negro, es la historia misma (y eso que aún no fui a Roma). De ahí en tren hasta Somma, ciudad de 20.000 habitantes de la cual estoy enamorado. Voy calentando mi sangre a medida que hablo con gente de acá, escucho el acento, camino las calles, la genética pesa, la historia, indudablemente. Es una sensación rara, hermosa, impactante, ir reconociendo en uno su propia historia, no desde que nacimos, desde antes, ¿se han puesto a pensar? Que importante es levantar la alfombra, desempolvar y limpiar la casa, primero y ante todo, reconociendo.

Es tanta la emoción que me paso de caracteres y esta columna se termina. Las entregas de este mes serán desde Italia, iré contando, desde mi perspectiva, lo que este país genera en mí. A veces con miedo, pero sin dejar de SENTIR, y desde ahí lo que diga y haga intentará siempre girar en torno a eso. ¡Salutti Uruguay!