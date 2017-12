Funciona en nuestro departamento

Narcóticos Anónimos es una confraternidad que está en más de 153 países en todo el mundo y promueven reuniones diarias en pro de la recuperación. La organización surgió en la década del 40 y en 1953 nace el grupo como tal. Se hace énfasis en el tratamiento y recuperación a personas adictas a todo tipo de sustancias, incluyendo el alcohol.

En Uruguay el primer grupo de autoayuda surgió en 1990, cumpliéndose este año 27 años. NA es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por hombres y mujeres que se ayudan mutuamente para mantenerse sanos y alejados de las adicciones.

Narcóticos Anónimos (NA) es una asociación internacional sin fines de lucro al servicio de la comunidades. Está formada por adictos en recuperación y ofrece apoyo a cualquier adicto que quiera verse libre del consumo de drogas. El alcohol es una droga.

Surge del programa de Alcohólicos Anónimos de a fines de la década de los años 1940 realizándose las primeras reuniones en Los Ángeles, California a comienzos de los años 1950. Al principio su crecimiento fue lento, pero a partir de la década de 1980, cuando se publica su primer Texto Básico, NA comienza un crecimiento sostenido. Hoy es considerada una de las más antiguas y mayores asociaciones de adictos en recuperación que se conoce en el mundo.

No se ofrece financiación a otras organizaciones ni aceptamos financiaciones que vengan por fuera de nuestra confraternidad.

No se brindan opiniones sobre cuestiones ajenas, incluso en aquellas relacionadas con adictos o con la adicción. No se trata de una organización antidroga o que prohiíbe el uso de ellas, tampoco opinamos sobre su penalización o legalización.

Narcóticos Anónimos tiene una única misión: proporcionar un ambiente dentro del cual los adictos a las drogas puedan ayudarse los unos a los otros a parar de consumir y encontrar una nueva forma de vivir.

La experiencia de nuestros miembros es que la abstinencia total y continua de todas las drogas les proporciona una base sólida para la recuperación y el crecimiento personal.

Por lo tanto la abstinencia en sí no es el único objetivo de nuestros miembros, lo más importante es que procuramos un cambio integral de nuestra actitudes y estilo de vida.

- ¿Cómo opera el grupo de autoayuda Narcóticos Anónimos?

– “Somos personas adictas que nos juntamos con regularidad en un sitio y lugar determinado y que compartimos nuestras experiencias y lo hacemos por monólogos con una estructura de grupo. Y funciona a través de experiencias compartidas a través de la identificación, basados en principios espirituales no religiosos”.

¿Qué estrategias de ayuda recurren para apoyarse mutuamente?

– “No sé si llamarle estrategias sino bases esenciales de recuperación que consiste no solo asistir con regularidad a las reuniones donde compartimos nuestras experiencias y sobre la vida tal cual es, sino que además realizamos servicios dentro y fuera de la confraternidad, como también confiamos en una persona para que sea nuestro padrino o madrina y escribir los 12 pasos que es una guía con una series de preguntas para trabajar con nosotros mismos y mejorar nuestras calidad de vida y ser personas aceptables, productivas y responsables dentro de la sociedad”.

-¿Qué balance hacen de la actividad de este año?

-“Nosotros no hacemos balances lo que si hacemos es cumplir con nuestro propósito primordial que es pasar el mensaje al adicto que está sufriendo y que formamos parte de una estructura regional y mundial.

- ¿Qué cosas aún han quedado en el tintero?

– “Como servicio de relaciones públicas que la sociedad conozca más la confraternidad que es libre y gratuita y que un adicto, cualquier adicto puede parar de consumir drogas, perder el deseo y encontrar una nueva forma de vida”.

-¿Cuántas personas están vinculadas al grupo en este momento?

– “En Salto muchas… ya que todos estamos vinculados y relacionados entre si desde cualquier punto del país, y aquí en salto el grupo esta en desarrollo y creciendo de apoco como en varios departamentos del país”.

-¿La persona adicta debe contar con un apoyo de por vida?

– “El ideal es que sí… en realidad la adicción es una enfermedad que no tiene cura conocida y que en Narcóticos Anónimos la detenemos de a un día a la vez por 24hs.

-¿Desde cuándo comenzaron a trabajar en Salto?

– “El grupo empezó en el año 2012 y se sigue funcionando hasta la actualidad”.