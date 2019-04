Para la uruguaya “tener éxito es poder apoyar la cabeza en la almohada cada día tranquila”

EL PUEBLO presente en el American Businnes Forum

De nuestro enviado a Punta del Este, Wenceslao Landarín

Punta del Este. Centro de Convenciones repleto de líderes de toda Latinoamérica, básicamente empresarios y dirigentes de variados organismos. Corría menos de dos minutos del inicio de la charla de Natalia Oreiro, cuando el presidente de American Business (entidad organizadora el Foro), Ignacio González, mencionó sus dotes de productora y de estratega, expresando que “no se explica como una chicha uruguaya, de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma”. En ese momento la actriz uruguaya lo cortó en seco y le retrucó con las mismas palabras: “¿Y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio común y corriente pueda llegar a tener éxito en el exterior?” En ese preciso momento lo más de 5 mil participantes rompieron el silencio con aplausos y el presentador sintió la incomodidad de tener a una mujer punzante delante.

EN EL CERRO ESTÁ MI ESENCIA

La misma Oreiro fue la encargada de salvar la situación diciendo “que siempre me ayudó saber mi lugar de procedencia, es algo que es imposible de olvidar, porque está en mi esencia, en mi ADN, en los ojos de mi papá que ama el Cerro, en los de mi mamá, en mis primos, tíos”. Agregó que luego uno “toma decisiones q ue tenían que ver con mi infancia. Yo me doy cuenta que si cierro mis ojos hoy, que tengo 41 (años de edad), soy aquella niña que un día decidió ser actriz, que vivía en el Cerro y que habíamos probado ir a lugares lejanos, como España”. Relató que a sus 5 años su padre se quedó sin trabajo, después de la “famosa tablita”, que sacudió “tanto al Uruguay” y se fueron a “probar suerte a España”, donde “duraron un año y medio”. Al regreso hubo que “remarla con la ayuda de nuestra familia”. Recuerda el galpón de la casa de su abuela Hilda donde se maquillaba e inventaba personajes y se sentía “actriz”. Cuando le propuso a su padre ir a una Agencia para anotarse, lo hizo. Y fue el maestro Julio, de sexto año de la escuela 40, el que le dio la primera oportunidad, con un papel en la obra “La Sirenita”. Luego estudio teatro.

BUSCAR LAS OPORTUNIDADES

“Hay cosas que no imaginaba y no esperaba que me sucedieran, pero tampoco nunca pensé en el resultado de mis decisiones. Quizá no soy un buen ejemplo, porque yo siempre pensé en lo que me latía en el corazón. Los intérpretes, a los que nos gusta cantar o actuar elegimos nuestro papel o trabajo, buscamos cosas que nos hagan crecer. Y con los años aprendí a conocer mis límites, mi techo, para trabajarlo y poder superarlo. Porque por más que yo trabajé mucho sobre algo, hay cosas que nunca voy a lograr”. Cuando se fue a vivir a Buenos Aires con 16 años era muy distinto el contexto. No existían las redes sociales, Internet era algo para unos pocos privilegiados. Entiende que el talento es importante “pero más es lo que uno hace, sin esperar las oportunidades, que hay que salir a buscarlas, hay que estar despiertos, ser conscientes, tener visión de futuro y hay que trabajar duro”.

ANTE LA DIFICULTAD: LA CREATIVIDAD

Una cualidad que se reconoce es la “perseverancia”. Y expresa que las cosas “no le pasan a uno solo, sino en un contexto social y político”. En momentos difíciles “es cuando uno tiene que poner la creatividad al máximo y con pocos recursos poder generar algo que no se puede comprar con dinero”. Uno tiene que saber “qué es lo que no tiene y estar seguro de lo que tiene”. “Mi esencia es la misma en cualquier ámbito y ese es mi tesoro. Tengo que pulirlo y tener compasión cuando las cosas no me salen. Entiendo que todo es cíclico y también hay momentos en los que hay que apostar a cosas diferentes, aunque te equivoques, porque uno tiene que ser fiel a las historias que quiere contar”.

EL ÉXITO: NO CAGAR A NADIE

Respecto a que es el éxito, la actriz uruguaya dijo hay diversas situaciones: “no es lo mismo una persona que está comenzando a buscarse que alguien que siente que está mas cerca de encontrarse. Yo estoy en el medio. Claramente que cuando uno tiene una familia es mucho mas difícil emprender algo en un lugar lejano, porque todo le es adverso. Uno inevitablemente se va a sentir sapo de otro pozo”. Dijo que en Argentina se siente como en su casa. Vive desde los 16 años y viaja continuamente a Uruguay. “Argentina es mi casa pero mi hogar es Uruguay”. Sentenció que “tener éxito es poder apoyar la cabeza en la almohada cada día tranquila, sabiendo que no cagué a nadie”.

EL PRECIO DE MI LIBERTAD

“Si uno no es valiente y no arriesga es muy difícil que puedas modificar tu realidad. Si yo tengo éxito en algo y me quedo instalada es posible que eso desaparezca porque todo cambia. Yo trabajo con la verdad. Por eso en un momento muy bueno de mi carrera, cuando había vendido una infinidad de discos, con muchos conciertos por brindar, me di cuenta que no era eso lo que quería. Yo esencialmente soy actriz, aunque me gusta mucho cantar y el éxito como cantante fue circunstancial: había ido a un casting para hacer una película (“Un argentino en Nueva York”) donde canté y luego firmé un contrato con una disquera. Luego vino la novela “Muñeca Brava” donde hice la música y firme contrato para hacer cuatro discos, y de repente me sentí presa de una industria que otra persona digitaba, y que a mi no me interesaba, porque yo quería actuar y estaba dentro de un vestido que no había confeccionado yo y rescindí contrato, después de muchos abogados. Y eso fue el precio de mi libertad”. Luego hizo varios años cine independiente y hoy la gente “puede verme donde quiera en mis películas”. Y eso “es la consecuencia de los NO”.

NO A LAS REDES SOCIALES

Oreiro no tiene redes sociales y detesta “cuando la gente piensa que los artistas podemos opinar de todo. Y los cronistas preguntan y colegas contestan cuando debería callarse la boca. Uno tarda dos años en aprender a hablar y sesenta en callarse. Es así”. La decisión de no tener cuentas en las redes es personal, aunque considera que son muy efectivas. “Siento que mi trabajo y mis personajes hablan por mi y en algún punto uno pasa a ser un poco esclavo cuando tiene redes sociales. A eso no logro entenderlo”.

SEGUIR LA INTUICIÓN

Confesó que su miedo mas grande fue tener un hijo. “Yo hago las cosas cuando tengo ganas y un día lo decidimos con mi pareja y fuimos padres de Atahualpa”. Reflexionó que para su hijo espera un mundo “ mas sano, con mas oportunidades”. Para eso “debemos de ocuparnos de lo que tenemos. Soy una persona muy consciente del cuidado ambiental, el tema de la educación, del lugar donde ubicamos a nuestros maestros para que nos enseñen. Y eso se construye en el día a día”. Cree mucho en ella. “Si vos no crees en vos nadie va a poder ayudarte, acompañarte”. Considera que la intuición es muy importante en lo que uno hace. “Pero llega un momento en que nos convencen de que la intuición no va, y aparecen las estadísticas y los números. Yo creo en la intuición y las veces que no le hice caso me fue mal y aprendí. Muchas veces uno no escucha por comodidad, porque no tiene la fuerza suficiente para afrontar la situación. Y la bomba en algún momento explota, y la tenés que afrontar”.

LAS OREIRO

En 2007 crea, junto a su hermana, la marca “Las Oreiro”, una empresa que produce prendas de vestir y accesorios. Natalia dice que “no se cree capaz de ser una empresaria que lleve adelante un equipo profesional, eso lo hace mi hermana Adriana. Ocupo el rol creativo y tenemos la misma visión de como queremos hacer las cosas, como queremos que se sientan las personas que nos acompañan”.