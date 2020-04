#NoSalgas

El pasado viernes, cumplimos la tercera semana desde la aparición de los primeros casos de coronavirus en Salto. Hoy tenemos 9 casos y es necesario más que nunca, que se sigan las recomendaciones de las autoridades de la salud y no salir de casa. Andrés Lima hizo hincapié en que, “el gobierno departamental, ha tomado la sabia decisión de cerrar la Costanera Norte y los espacios públicos, con el fin de no aglomerar gente y exhortar a la población que deben estar en su casa. En un esfuerzo conjunto, las diferentes instituciones realizarán el control correspondiente: Intendencia, Ministerio del Interior y Prefectura del Puerto de Salto”. “Nosotros queremos sumarnos y, como ya lo hemos hecho, volver a pedirles que no salgan a no ser que sea estrictamente necesario, hay que tomar conciencia de que el Covid-19 es peligroso, basta con ver lo que pasa en el resto del mundo, aquí en Uruguay ya van cuatro personas fallecidas; por eso, especialmente hay que cuidar a nuestros mayores que son los más vulnerables”. “Este fin de semana “no salgas”, quédate en tu casa junto a la familia.