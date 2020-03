La tregua inevitable en el fútbol salteño.

Pero el hecho es que no faltan jueces que se movilizan desde su propia inquietud.

No es lo mismo, obviamente que ser parte cada uno de un plan conjunto.

De hecho no es posible.

El sistema de precaución, rige sin más trámite. Cumplimiento que no falta por parte de integrantes de las gremiales de la Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF) y la Agrupación Salteña de Árbitros (ASA).

En tanto, «a mi la preocupación no me falta» desde el apunte de Néstor Martínez Vital a EL PUEBLO.

El presidente del Colegio de Jueces de la Liga Salteña de Fútbol fue ratificado en la función.

Votación abrumadoramente mayoritaria, con solo un rechazo: el de Ceibal.

«La preocupación es por lo que vendrá, porque si el Consejo Único Juvenil juega sus fechas el sábado y hay que sumarle la Sub 23 de la «C», más el fútbol de la «A» y de la «B», para contemplar todo el calendario del fin de semana, necesitamos 50 jueces y si la actividad se reiniciara en una semana -es una manera de decir- solo tendríamos 30 funcionarios disponibles. Igualmente hay otro aspecto que no es menor: hemos solicitado para el reinicio, un Preparador Físico.

Esa es la respuesta que necesitamos tener, para que alguna planificación pueda ir siendo posible.

A la respuesta todavía no la tenemos. Y es importante.

Por lo que se, algunos árbitros están desarrollando actividades físicas.

Se trata de no caer en lo peor: que ninguno haga nada y después en ese plano todo cueste más».