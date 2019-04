Un verdadero canto a la libertad “Rodando libre” por el mundo

Nació con la fuerte convicción de que su verdadera esencia está en cultivar un espíritu libre, sin ataduras a lo material ni al impuesto paradigma de supervivencia de la sociedad.

Nicolás Godoy es un joven salteño que a sus treinta lunas – dos años atrás – decidió derribar todas las barreras de una vida cómoda y prometedora para aventurarse al “rodar libre” en su bicicleta “La Botija” y recorrer – en una primera etapa – Sudamérica.

Luego de retornar a su tierra natal y permanecer por menos de dos meses, ya está ensillando una vez más su caballo aventurero y esta vez con un desafío mayor – recorrer el apoteótico mundo a dedo.

De “Nico Godoy” – podemos decir que ama estar en comunión con su propia alma, que se indigna ante la injusticia y la pobreza desencaja su armonía.

Visitó nuestra redacción y de su mano pudimos revivir su viaje que encierra experiencias miles y nos transmite que felizmente en el mundo existen muchas personas de buen corazón, dispuestas a brindar una mano amiga en el momento justo.

Para Nico no existen límites… todo pasa por las propias decisiones y de qué forma podemos tomar las riendas de nuestro destino.

A raíz de la desaparición física del compañero de gran parte de su vida – su gato Indio decidió rendirle homenaje planteándose la consiga “Rodando por Indio” y nuevos desafíos en puerta.

Nico confiesa ser gran lector y que en cada uno de sus recorridos se lleva un buen libro para digerir. En estos momentos se encuentra leyendo “Cien años de soledad” de García Márquez

-En algún tramo de su viaje ¿Sintió miedo?

– “Absolutamente no…. no soy una persona que me caracterice por sentir miedos…. Lo pueden corroborar mis familiares y gente de mi cercanía.

Lo que me intimida un poco es entrar en una ciudad como Lima (Perú) en bicicleta… me hace estar más alerta.

Pero lo que concebimos como miedo… no”.

-¿Pero le tocó vivir un momento de tensión?

-“Nunca…”

-¿Qué le generó encontrarse con esos paisajes que nunca había visto?

-“Fue increíble… y de muchos de ellos que viví el disfrute total no tengo testimonio gráfico… ver por primera vez una montaña fue una locura… ocurrió en el norte argentino.

Apreciar el paisaje a más de cuatro mil metros de altura fue grandioso… amo las montañas”.

Nico Godoy cree firmemente que los seres humanos nos limitamos para viajar y que para poder hacerlo necesitamos reunir mucho dinero y no es así… que hay paisajes maravillosos esperándonos a algunos kilómetros, que podemos hacerlos nuestros con pocos recursos.

Normalmente suele andar con poco o sin dinero… “En dos años estuve prácticamente seis meses sin plata, vendiendo fotos y pulseras para tener la comida diaria

Algunos amigos me envían algo porque ellos quieren, para ayudarme por cualquier eventualidad.

Les puedo decir que gasto más cuando dejo de estar en movimiento” – afirmó.

Nico “Rodando Libre” Godoy es un convencido de que en nuestro país tenemos lugares paradisíacos que directamente no conocemos ni valoramos.

LA DECISIÓN DEL CAMBIO DE VIDA

Haciendo una mirada retrospectiva… Nicolás en sus años más jóvenes se desempeñó como personal trainer entre mil tareas más… hasta llegó a postularse como guardaespaldas en Presidencia de la Nación.

Pero ello no era lo que deseaba para su vida… internamente siempre supo que quería recorrer el mundo y su corazón nómade le iba dando señales. Fue así que el 28 de enero del 2016 le dio un gran abrazo a sus padres y familia y se lanzó a un aventura sin rumbo fijo.

¿Qué sentimientos experimentó en aquel momento?

-“Cuando pedalee dentro del Uruguay aún no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, pues me sentía como en casa

Se me cayó la ficha cuando crucé el puente y empecé a pedalear del lado argentino en la ruta 14. Me dije Bueno Nico, esto ahora está en tus manos… vamos a ver que sale (sonríe).

La primera noche llegué a Federación… luego Chajarí… recuerdo que me agarró una tormenta y en un motorhome me llevaron hasta Posadas.

Así arrancó el periplo hacia América del Sur”.

Nico recorrió alrededor de siete provincias argentinas. Cuando le preguntamos cuántos kilómetros lleva encima de su anatomía, nos respondió que “ni idea”, pues al llegar a Perú colapsó el cuentakilómetros de “La Botija”.

“Tampoco me resulta importante saber pero seguramente fueron más de diez mil” – apuntó.

Cuando se dispuso a cruzar la Cordillera de los Andes no fue posible, pues el paso estaba cortado por la nieve.

Pudo recorrerse prácticamente todo, pero aún de Sudamérica le resta conocer más de Brasil, Paraguay y Chile.

Pero como siempre es una de cal y una de arena a Nicolás le tocó vivir un momento difícil al enterarse que su gato Indio – al que había dejado con uno de sus mejores amigos, inesperadamente murió.

“Fue cuando estaba saliendo de la provincia de Santiago del Estero rumbo a Catamarca… fue muy duro… estuve dos días seguidos en la ruta…. Era mi gran amigo, mi compañero.

Quien ama a las mascotas, sabe lo que se siente.

Por ese motivo hasta los últimos días de mi vida el viaje será en su memoria”.

MI VIDA NO TIENE RUMBO FIJO…

Para este singular viajero la vida es el momento a momento y no suele hacer grandes planificaciones… prefiere que la vida lo sorprenda y el camino – como dijera el gran Antonio Machado – “Se hace al andar”.

-¿Cómo se llevó con el clima?

-“Me di cuenta que odio el calor (risas)… creo que el clima es el rival que tenemos todos los días, si hay viento en contra o a favor… si llueve, si hace frío o calor… es nuestra lucha constante”.

-¿Se viene entonces ahora “Rodando Libre” capítulo II?

-“Algo así… tengo una idea planificada pero no demasiado… empezaré dando una vueltita con la mochila y me volveré a Colombia a buscar mi bicicleta.

Aún me quedaron muchos lugares para recorrer en Sudamérica que es bellísima.

Me gustaría internarme en la ruta Transamazónica, que es increíble”.

Nicolás “Rodando Libre Godoy” tiene sus historias plasmadas en su blog, también en Facebook e Instagram, comparte sus vivencias encendiendo aquellos espíritus que pugnan por la libertad y la aventura.

Ha logrado cosechar grandes y valiosas amistades a lo largo del camino que están siempre pendientes de cómo está y si necesita algo… “ello es lo más lindo… he dormido en la calle con vagabundos que me han cuidado… por ello considero que debemos dejar de lado los prejuicios.

“Siento que hoy valoro mucho más todo… nunca sabemos si podemos quedarnos sin nada… valoro a los amigos que tengo desde mi niñez, a mi familia… las charlas… comer algo o simplemente tomar mate”.