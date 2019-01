“Rotaract en estos años ya se ha convertido en una parte más de mi vida” Nicolás Reina – joven rotaractiano que viene transitando desde hace varios el camino del voluntariado pone de manifiesto su mirada restrospectiva de la labor cumplida y cómo se prepara para enfrentar un nuevo ciclo.

”En lo personal creo que fue un año de pleno crecimiento, pero sobre todo de cambio constante.

A fines de 2017 me encontré con la desgracia de que la empresa donde trabajaba hacía ya 7 años tuvo que despedir a un gran número de personas entre los cuales estaba yo.

Ese fue mi primer gran cambio que dio lugar a que en 2018 me encontrara trabajando nuevamente en un lugar distinto, en un rubro totalmente diferente (del rubro agroindustrial al marketing digital fue un gran cambio). Pero algo me decía necesitaba aún dar otra vuelta de tuerca.

Es así como llego a Abstracta donde actualmente me desarrollo como Tester Jr. (QA Engineer) desde Agosto de 2018 y donde la verdad encontré mi lugar en el mundo en lo que refiere a trabajo. Por otro lado en el estudio me recibí como Técnico en Administración de Empresas en UTU, más específicamente en la Escuela Tecnológica Superior de Administración y Servicios. Creo que fueron dos de los puntos personales que más me movieron en este año que acaba de terminar”.