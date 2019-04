Pueblo Lavalleja. Por: Yamandú Leal.

Estamos ante una gloria del carnaval salteño primero le presentaremos su carta de presentación y esto nos decía la que será nuestra entrevistada.

-¿Contanos tu vida carnavalera?

“Yo comencé a bailar el carnaval a los cinco años. El carnaval de antaño fue mi cuna y desde los cinco años comencé y no paré nunca hasta ahora que tengo 71 años”.

En esos años ¿cómo era el carnaval?

Muy diferente de lo que es ahora se jugaba mucho con la serpentina, con los papelitos, inclusive las ruedas no podían avanzar, había que sacarles las serpentinas, acostumbraban también las mujeres, a disfrazarse de mascaritas y salir disfrazadas con trajes hermosos, era diferente.

Hace mucho tiempo atrás estuve en un carnaval en Salto, estaba una gran bailarina que vino de Montevideo creo que era Martha Gularte. Sí tenía que ser ella, todas las artistas famosas visitaron Salto, entre ellas Martha Gularte, Rosa Luna.

¿Excelentes bailarinas verdad?

Excelentes bailarinas que quedaron para la historia del carnaval.

¿Cómo ves el carnaval de esta generación comparada con la tuya?

Ha cambiado mucho pero ha mejorado también, mucho gasto hay, mucho esfuerzo detrás de todo lo que se está formando, y van avanzando y se van superando.

Un mensaje final para todas esas hermosas chiquilinas…

El mensaje es que si la persona decide salir en carnaval, que lo haga, porque es hermoso, que no se quede con las ganas pensando que salen el próximo año, y que nunca pierdan las ilusiones, que no pierdan la alegría, y que el carnaval es muy lindo, porque le llena el alma de alegría para todo el año.

Y les queda un recuerdo de por vida, esa es la historia de la persona. Y así concluía nuestra nota con Nilsa González.