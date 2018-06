Nilza Leal compartió con EL PUEBLO su experiencia con una disciplina que se concibe como “Reconexión”.

“La Reconexión eleva nuestra frecuencia energética a todo nivel mental, emocional, físico (cuerpo y salud) psicológico y espiritual” nos relató.

La Reconexión se realiza en dos sesiones, en dos días consecutivos, con una noche de descanso intermedia, a modo de tiempo de integración.

Se realiza una sola vez en la vida y sus efectos se observan desde el principio y a lo largo de toda la vida muy claramente.

La Reconexión equilibra, ayudando a alinear nuestro antiguo sistema de desarreglos electromagnéticos. Acelera nuestro proceso evolutivo y nos permite acceder a quien realmente somos, despertando progresivamente el ADN y el cerebro.

Incrementa la conexión con la Tierra y con el Universo. Clarifica nuestro propósito de vida y te ayuda a realizarlo. La Reconexión es una experiencia determinante para nuestro futuro y existencia. No hay dos procesos de Reconexión iguales, el proceso se manifiesta de manera diversa en cada persona. “Sería ideal que nos escucháramos más, que nos prestáramos más atención. Aprender a estar solos sintiéndo cada rinconcito de nuestro ser. Aprender a querernos valorarnos… simplemente vivir en amor” – reflexiona Nilza Leal

¿Cómo se inicia usted en el camino de la Reconexión?

-“En realidad todo fue muy rápido y no tenía ni idea que esas cosas existiera. Siempre fui católica creyente y no creía en nada más.

Después de ya no saber qué hacer con tanto sufrimiento por mi columna, afección que me relegó a la cama… los médicos me decían que no tenía nada… que era psicosomático y que tendría que aprender a convivir con el dolor. La cosa iba cada vez peor y no veía una salida.

Los dolores existían, los calmantes no me alcanzaban…era como un desastre porque calmaba un rato el dolor pero los efectos colaterales provocaban enfermarme de otras cosas, como estómago y bajas defensas y así una infinidad de conjeturas que sacaban de todo sin cero solución.

De a poco fui encontrando soluciones y fui sanando y encontrando las soluciones. Sentí que debía compartir mi experiencia con los demás para poder ayudarlos. Todo lo que me ha hecho bien y salir de esa situación la aprendí y la comparto”.

-¿Cómo es el proceso de Reconexión?

-“No es como generalmente las personas escuchan que se hace esto y sale corriendo a hacer y no saben ni para que sirve o lo hacen porque es moda o lo que sea. Yo realmente pasé por todas las experiencias que me fueron apareciendo paso a paso.

Fui a hacer cursos de pefeccionamientos en Reiki y me nombraron esa palabra… que al principio quedo ahí en mí pero la idea a la tercera vez que escuché la palabra captó mi interés. Cuando empezaron a contarme escuché en cuanto tiempo se hacía y sin escuchar el resto, o sea que seguía sin saber que era sentí la necesidad de hacerme y me lo hice ignorando completamente el resto.

Estaba con el tiempo y el dinero así que me quedé e hice los dos días. Fue una experiencia única a la que no puedo explicar con palabras… sentí una enorme paz y finalmente pude encontrarme conmigo misma. Después llegó rápidamente la oportunidad de aprender y compartí muchas prácticas que me dejan cada día más sorprendida de las vivencias que tienen las personas”.

¿Y cómo es el procedimiento?

-“Sólo busco frecuencias y registros en ellos, tienen muchos movimientos involuntarios ya que no sabemos cómo hace la energía porque no hacemos ni dirigimos nada son ellas las que trabajan. Ni la persona tiene que hacer nada sólo disfrutar el momento y observar lo que esta pasando con ella, no debe haber música de ningún tipo, ni olores, ni luces todo es silencio… es reconectar con nuestra esencia… lo que hemos sido hasta que empezamos a aprender de los que nos enseñan nuestros padres…

Lo que hace la Reconexión justamente es reconectar puntos y líneas. Elevan las frecuencias… cambian las percepciones y tenemos una conciencia más clara de nuestro propio ser, a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Todo ello tenemos solo que no lo sabemos.

Con la tecnología actual y los celulares, la vida agitada, la incomunicación que nos lleva a olvidarnos de nuestras experiencias y que todo está en nuestro interior.

No es fácil explicar con palabras en realidad la experiencia es única y cada persona lo vive de forma diferente. La Reconexión se dio en mí con total fluidez y facilidad ya q antes me había quedado como estancada y esto me dio como un gigante empujón”.

-¿Cómo es su vida actual luego de esta experiencia?

-“Cambió completamente ya que todo se me hace más fácil, el entorno también cambió.

Y viendo ahora desde este cambio que quisiera ayudar más a los que necesitan me dan ganas de hacerle a todo el mundo porque sé que pueden salir de lo que sea que estén pasando pero a la vez una gran impotencia porque no creen o no se animan, algo que también es entendible, porque hay muchos chantas que desvirtúan estas herramientas para usarlas mal o a beneficio propio”.

¿Es usted hoy por hoy instructora?

-“Aún no. Soy facilitadora. Y lo que puedo hacer es las sanación reconectiva y la Reconexión que son dos cosas. La sanación se puede hacer hasta tres veces.

Y la Reconexión una única vez en la vida, que se hace en dos días. Estas frecuencias son evolutivas y siguen trabajando.

Y lo que hacemos en la sesión es buscar frecuencias y energías, no pasamos energía. Somos catalizadores. Luego de hacer los seminarios, el de primer nivel que se hace online y el segundo presencial.

Durante algunos meses que se trabaja con esas frecuencias se hace el seminario presencial del tercer nivel con muchas prácticas luego tenes que certificar si haces correcto, porque es muy preciso eso ahí te califican y estas capacitada para comenzar hacer una Reconexión. A mi certificación la hice en Miami con uno de los profesores que vinieron a dar el seminario.

Mi mentor si bien es venezolano vive acá en Maldonado. La presentación se hará en beve en Uruguay y allí estaré en carácter de voluntaria”.