Ningún oferente se presentó al llamado a licitación por el arrendamiento de las galerías externas de la sala de exposiciones del ex Mercado 18 de Julio, informó a EL PUEBLO, el Secretario de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia.

El llamado se realizó con el objetivo de ofrecer un servicio de expendio de “bebida y comida ligera”, en el ala Este (hacia Plaza Artigas) como Oeste (en dirección al río Uruguay) del ex Mercado, mediante un contrato con un plazo de dos años.

En la página web de la Intendencia de Salto donde se establecían los requisitos de la licitación y el plazo para la apertura de los sobres (el pasado 22 de noviembre), también se justificaba la propuesta que fue criticada por un sector de la población ante el temor de perder un espacio de encuentro cultural, social y turístico, declarado Patrimonio Histórico Nacional.

Sobre el tema puntualmente, Bochia señaló “parece que no interesan los laterales del Mercado como para explotar un espacio gastronómico, es una lástima, esperábamos alguna propuesta”.

La idea de la comuna era complementar la actividad de la sala de exposiciones que se alberga en su interior con servicios anexos, como en este caso con el expendio de bebida y comida ligera, de pequeña escala, que fomente el encuentro social e intelectual del público en general. Vale destacar que el adjudicatario debía aceptar las condiciones de conservación edilicia existente en el predio debido a su calidad como Monumento Histórico Nacional.

COMPRARÁN TRES AUTOS

En la página web de la Intendencia de Salto, también figura un llamado a licitación para la compra de tres autos.

El Secretario General, se refirió al tema y dijo que la idea es comprar tres vehículos, uno para el uso del intendente, otro para la Secretaría General y otro para el área de Servicios Públicos. Asimismo, señaló que la comuna tiene pensado entregar los autos que ya se venían usando “porque están con kilometraje muy avanzado”. Se trata de los autos marca Toyota, modelo Corolla del año 2015, Nº 1, 2 y 3 de la Intendencia de Salto.

El jerarca justificó la compra señalando que los autos que se manejan actualmente “están con kilometraje muy avanzado” y se los utiliza para muchos viajes al interior y otros departamentos.

En este sentido comentó “permanentemente se está yendo al Congreso de Intendentes, se viaja por el tema de la UNASEV y se usan estos autos también por parte de los directores en viajes al interior del departamento, o a los pueblos. No son autos de uso exclusivo del intendente o del Secretario, por eso se busca sobre todo que sean autos de carretera”, concluyó.