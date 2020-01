Pólipos en intestinos

El tema que nos preocupa hoy en nuestra edición de los días jueves, es acerca de algunas preguntas que nos formulamos cuando surgen complicaciones en los intestinos y se llega por medio de un diagnóstico médico, a los Pólipos. Muchas veces sucede, que a éste resultado lo conseguimos por medio de un examen o por alguna otra dolencia, o no, pero que en definitiva ya lo veníamos arrastrando de algún tiempo atrás.

Desde hace unos años, los uruguayos contamos con un estudio llamado Fecatest, disponible sin costo en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, técnica que ha detallado que éstas lesiones se caracterizan por un micro sangrado no visible a simple vista en la materia fecal. Logrando de ésta manera, ayudar a establecer si existe la posibilidad de que nuestros intestinos se encuentren resentidos y allí posiblemente dar lugar a otros estudios complementarios. Algunos de ellos se los indica, en personas mayores a los 45 años y hasta los 75, aunque sean personas presuntamente sanas y en algunos casos, con antecedentes genéticos. En el año 2018, el Ministerio de Salud Pública presentó la Guía de práctica clínica de tamizaje del Cáncer Colo-rectal, dirigida a los profesionales de la salud que tienen a cargo el proceso de una atención contínua.

“Cada año se detectan más de 1.800 casos de Cáncer de Colon y fallecen 1.000 personas por esta causa. Para ser más gráficos, cada ocho horas muere una persona por esta patología” allí señala. En ésta oportunidad, dialogamos con un reconocido profesional de la salud en nuestro medio, el Médico Gastroenterólogo José Pedro Ibargoyen, de ésta manera.

¿Qué son los Pólipos en intestinos?

Los Pólipos son lesiones elevadas de la mucosa del Colon, aunque pueden existir éstos en otros órganos como puede ser en vesículas, vejiga, estómago entre otros, pero lo que a nosotros los gastroenterólogos especialmente nos ocupa, son los pólipos de Colon, (intestino grueso). Lesiones elevadas, como pequeños hongos, que surgen por encima de la mucosa normal del Colon.

¿Dónde se ubican en el intestino?

Nacen a partir de la mucosa del intestino, es decir en la capa más superficial y pueden ubicarse en diferentes sectores del intestino.

Puede ser intestino derecho, medio o transverso, o intestino izquierdo o recto. Como ya mencionamos, pueden existir Pólipos en otros sectores del tubo digestivo, pero éstos son los que tienen un especial interés, puesto que son los que se pueden malignizar y son los precursores del Cáncer de colon.

¿Dónde es más común encontrarlos?

Los Pólipos de colon más comunes, son de sigmoides y recto, que son en la parte izquierda del colon. Allí es donde se origina la mayor cantidad de los cánceres de colon, pero debemos acotar, que también hay un colon derecho, que tiene la característica de ser pólipos más pequeños, más difíciles de encontrar y también con un potencial maligno.

¿Cómo se manifiestan?

No, no se manifiestan.

No dan síntoma ninguno. Actualmente en nuestro país, contamos con un plan de Screening, mediante un estudio de sangre en la materia fecal, que se le hace obligatoriamente a toda la población mayor a cuarenta y cinco años. Cuando este estudio es positivo, el paciente debe ser sometido a una Colonoscopía. Es un estudio de colon, donde allí sí, se pueden detectar los Pólipos. Pero vale resaltar, que como los Pólipos no dan síntomas, no hay que esperar a tenerlos, ya que cuando esto sucede, es porque ya posiblemente, se transformaron en Cáncer.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Existen algunos factores genéticos que podemos llamarle de riesgo, pero en su enorme mayoría, no cuentan con ningún factor pre disponente. Uruguay es el país que tiene la mayor tasa de Cáncer de colon, que el resto de Latinoamérica, sin mirar a los países desarrollados y eso es por la formación de pólipos. No tiene un solo factor pre disponente, más allá de la genética.

¿Cómo se lo puede determinar allí?

Porque los pacientes, familiares directos de aquellas personas que han tenido Pólipos o Cáncer, tienen más riesgo.Pero la inmensa mayoría de los Pólipos que encontramos, no tiene ningún factor particular. No se sabe por qué suceden, no hay algo que lo provoque.

Si por ejemplo, una persona tiene pre disposición a tener Pólipos, por más que se híper cuide, igual va a tener Pólipos. Ni siquiera tiene que ver la alimentación.

¿Cómo se los diagnostica?

Por medio de un estudio endoscópico llamado Colonoscopía.

Ya sea en aquellos pacientes que tienen riesgo aumentado por tener familiares con antecedentes de Pólipos o de Cáncer, o en aquellos pacientes que fueron sometidos a un estudio de sangre en materia y les dió positivo. Allí se realiza Colonoscopía.

¿Es necesario ese estudio de materia con anterioridad al estudio endoscópico?

A veces no. Puede ser que sea el paciente sometido al estudio de Colonoscopía por otras causas y se le encuentra allí Pólipos. Por ése motivo, es recomendable que toda persona mayor a 45 años, deba hacerse un estudio de sangre en materia.

¿Con el estudio de Colonoscopía y en caso de encontrar Pólipos, quiere decir que el paciente está investigado a tiempo?

Normalmente el paciente con un Pólipo, evoluciona en Cáncer en un período de ocho a diez años.

Por lo tanto, cuando el profesional lo encuentra en etapa de Pólipo, se lo quita por Endoscopía y la inmensa mayoría de las veces, el problema está resuelto. Hacemos la recepción de Pólipos, en el mismo momento del examen: pólipo visto, pólipo quitado y lo podemos hacer acá en nuestro departamento. Luego se envía a analizar la pieza, conociendo el resultado de qué tipo de pólipo es, si tiene riesgo de malignidad o ya está malignizado. De lo contrario, si ya se transformó en Cáncer, se trata de un Cáncer temprano, que con una cirugía menor, se puede curar el problema actual.

¿El Pólipo quitado, puede volver a aparecer?

Si, puede volver, porque es un factor de riesgo.

¿Existe una etapa etaria en donde aparezcan?

En general, a partir de los 45 o 50 años, es donde aparecen el mayor número de Pólipos hasta los 75 años, o sea que es ésta la edad de riesgo como para que puedan realizarse los estudios. Aunque y como ya mencionamos, los antecedentes familiares tienen un peso importante, ni siquiera tiene que ver la alimentación, más allá de que todos debemos hacer una dieta saludable. O sea que no existe manera de cuidarse como prevención.

Y al ser diagnosticado con Pólipos, tiene que tener un plan de seguimiento endoscópico, haciéndose Endoscopía al año, a los dos años y asi sucesivamente. No es un tema de que porque no consuma tal o cual alimentación o bebida, lo vaya a prevenir. Por ese motivo, nosotros en Uruguay tenemos la tasa de Cáncer de colon más elevada de América Latina.

¿Existe un tratamiento por vía oral?

En caso de que no sea maligno, se realiza una transición, quitándolo. Realizando un procedimiento endoscópico con una cirugía mínimamente invasiva. Dependiendo del caso, se le administra sedación, para mejor tolerancia del paciente.

¿Cómo es la rehabilitación inmediata a la cirugía?

Dependiendo del caso y con un lapso en cirugía de unos quince minutos, el paciente se retira siempre caminando.

¿Se relacionan los pólipos con hemorroides?

No, no se relacionan para nada.

Sugerencias

“Los pólipos son un hallazgo, que tenemos que encontrar mucho antes de que den síntomas, en toda la población en general.

Y a partir de allí, estudiar los casos con sangre oculta y los que son positivos, realizarles Colonoscopía.

Esa es la única manera de abatir el Cáncer de colon. No existe otro método.

Intentar mantener una alimentación sana, porque todos debemos cuidarnos pero como eso no asegura absolutamente nada, debemos utilizar los planes de Screening”.

Mary Olivera.