El niño en su entorno frente al Coronavirus – Con la Doctora en Pediatría: Lucía Goicochea

Como es de público conocimiento, Uruguay ha sido el primer país de América Latina, en reanudar las clases presenciales desde que comenzó la pandemia del Coronavirus COVID 19.

¿Qué aprendizaje nos deja ese regreso a clases?

Teniendo en cuenta la salud de niños y adolescentes que allí concurren, algunos en forma diaria.

Aunque casos positivos en ellos hasta el momento, no han tenido demasiada trascendencia en nuestro país, nos atrajo la idea de plantearle a la Dra. Lucía Goicochea integrante del equipo de profesionales de EMI, como se ha desarrollado la mencionada inclusión y el comportamiento del entorno del niño, teniéndolo en cuenta para su calidad de vida.

Ya que en su condición de Pediatra, puede además de compartir sus conocimientos en consultorio, brindar una mirada más amplia al tema del niño, la escuela y el Coronavirus.

¿De qué edad puede un niño, tomar conciencia sobre hábitos e incorporarlos a su sistema de vida?, ¿ha influenciado este cambio en su comportamiento o en su aprendizaje?, ¿lo ha asumido?

Todas estas consultas, nos ha respondido nuestra invitada, a la que mucho agradecemos por su tiempo:

¿Cree haber sido sumamente necesaria una conversación sobre la pandemia, de un adulto hacia el niño, como puede ser su maestra en la escuela?

Si de Coronavirus hablamos, sí.

Es sumamente importante una charla entre maestro y niño.

Aunque no desconocemos que la primera educación sobre el tema, sale desde la casa, me parece muy necesario que el maestro, dentro de ese protocolo que existe en las diferentes escuelas e instituciones sobre el distanciamiento, el tapabocas, lavado de manos e higiene en general, intente también dialogar, sobre los pasos que hay que seguir para cuidarse y cuidar a sus compañeros. Me parece importante el apoyo del maestro en todo el tema, porque está siendo un referente para ese niño. El maestro es la persona adulta, a la que los niños están acostumbrados a tomar de ejemplo y además de mantener su conducta frente a él, haciéndole caso en sus recomendaciones, siempre replican lo que dice el maestro. Y eso me parece fundamental, para disipar toda preocupación en el niño. Además en ese ámbito de educación, muchas veces surgen algunas preguntas, que tal vez en una consulta médica no sucede. Hay temas de la pandemia que se pueden abordar posiblemente quitando algunos miedos en ese espacio de educación y no en el que yo estoy por ejemplo, por el poco tiempo que mantenemos juntos.

¿Desde qué edad tendría que estar presente esa charla?

Desde que tienen cierto razonamiento. Porque ellos van a prestarle mucha atención a lo que puede llegar a mencionarles el maestro o profesor y creo que además del aprecio mutuo que entre ellos existe, aprenden de sus referentes.

En caso de Preescolares, podemos decir que al enseñarles cómo se realiza un lavado de manos, inmediatamente lo toman y lo llevan a cabo.

Contamos también con aquel pre escolar maternal, de un añito o dos, que ya concurre a instituciones, comenzando a aprender sobre la higiene que debemos tener, si uno les enseña en casa. Porque en el hogar, estamos acostumbrados a hacerlo desde siempre y ellos nos ven. Incluso desde lactante. Nosotros como Pediatras, podemos dialogar con los padres y recomendarles que la comida va a tal hora, lo mismo que el descanso, que en lo posible se hace a la misma hora, intentando fomentar una rutina de aprendizaje para el niño. Y este la toma. Ellos se van organizando, cuando por ejemplo les decimos: “luego del bañito, vamos a acostarnos” y es fundamental.

Aprenden desde el primer momento.

Tomemos en cuenta, que tenemos chiquitos que concurren a experiencias oportunas en CAIF, aunque vayan una sola vez por semana. Donde se les enseña el hábito en diferentes actividades y el cuidarse entre todos, en compañerismo. Debemos hablarles siempre de hábitos de higiene, de vida saludable, pero no de riesgo de infección, porque puede sonar un poco alarmante y eso trae ansiedad.

Deberíamos educar desde el lado positivo para educar mejor.

¿Ha podido visualizar algún tipo de preocupación hasta un estrés en el niño?

Sí.

Aunque sin llegar a determinar si es estrés exactamente, sí, lo que podemos observar muchas veces en una consulta, es un grado de ansiedad.

Ansiedad a lo desconocido… como nos pasa a todos.

¿Somos los adultos a su alrededor que lo generamos?

Si, puede ser. Puede que lo vea en el entorno. Pero por otro lado, contamos con informativos, o artículos relacionados a Coronavirus, donde ellos mismos observan el problema. O sea que se trata de la sociedad en su conjunto. Debemos tomar en cuenta, de que desde marzo a hoy, fue de lo que más se habló. Me parece que el niño, suele escuchar todo el tiempo de lo mismo, absorbiendo esa información y a veces, uno como adulto, así sean los padres o personas en el entorno del niño, no sabe ya cómo manejar una situación que se escapa de las manos y eso genera ansiedad en el niño mientras lo ve. Hemos tenido algunas experiencias en el consultorio, de que el niño se encuentra muy afectado y no desea siquiera salir al patio a jugar en su hogar.

Y nos ha pasado más en niños pre adolescentes, aquellos que cuentan con 10, u 11 años. Porque en un niño más pequeño, puede darse de que no llega a concluir en la magnitud de lo que genera el problema del Coronavirus. Comienza a llevar a cabo los cuidados, el distanciamiento y los hábitos de higiene y eso queda ahí.

Pero el niño más grande, obviamente tiene mucho más razonamiento y es en él, que se puede notar esa preocupación, que se convierte en ansiedad o miedo.

¿Aún sin ser Psicóloga, ha podido notar algún cambio en su estado general?

Hablando desde mi experiencia en las consultas y en épocas donde la cuarentena fue más estricta, sí, pudimos observar más ansiedad que se manifiesta en su exceso de alimentación.

Vemos a muchos niños con sobrepeso en su control rutinario, debido a que han pasado por motivo de aislamiento, cierto tiempo sin concurrir a la escuela y a no poder acudir a actividades físicas acostumbradas.

Incluso, oyendo a muchos de sus padres mencionandonos, que el niño se aburre y comienza a comer. Es porque eso les genera ansiedad y por ende, aumento de peso.

¿Se han notado cambios en su

carácter o en aprendizaje en la escuela?

No concretamente y desde mi experiencia.

Tal vez en una consulta a un Psiquiatra infantil o Psicólogo, la respuesta sería otra, pero en mis consultas no.

A no ser en aquellos niños que el aprendizaje ya cueste de por sí. Pero no porque la pandemia lo haya provocado.

Sumado a la ansiedad y al sobrepeso, ¿perjudica el hecho de estar frente a una pantalla por mucho tiempo?

Sí, sin dudas perjudica y va enrabada con otra. Está más que comprobado, que el abuso en el uso de pantalla de horas de exposición, afecta en todo sentido. En el aprendizaje de niños más pequeños, se ha notado un retraso en la iniciación del lenguaje, a punto de partida del abuso del uso.

El mismo, juega un papel fundamental en el aumento de la hiperactividad, aumenta la agresividad, la distorsión en el sueño, entre otros.

Pero no solamente es por la pandemia, ya que viene siendo estudiado hace mucho tiempo atrás.

Donde se han podido notar muchas alteraciones en el desarrollo habitual del niño y ahora con el COVID, ha aumentado. Incluso en cuanto a la visión, que antes lo observábamos en adultos, hoy se los ve en niños, porque está estudiado que la pantalla no es buena y perjudica la visión. Por ese motivo es importante mencionar, que los niños hasta los 2 añitos, no deben ser expuestos a pantalla alguna y a partir de allí, son solamente dos horas diarias que se recomienda a una persona estar frente a ella. Es un límite que hay proponer a sus padres, estimulando a que dibujen, jueguen y que mantengan otro tipo de actividades, al aire libre o dentro de la casa.

¿Queda alguna sugerencia para hacer entrega a los padres?

Son ya seis meses que venimos transitando esta pandemia y me parece que las cosas están un poco claras, en cuanto a cuidados y hábitos. Está comprobado que es necesario: distanciamiento social, uso de tapabocas, higiene del lavado de manos y uso del alcohol en gel. No solamente para los niños, también para los adultos. No debemos olvidar, que lo estamos transitando y de la mejor manera. Es admirable como los uruguayos lo afrontamos, por eso debemos continuar con las mismas medidas en todos lados. Incluso los adultos cuando tienen que concurrir por sus hijos a la escuela, a su entorno, lo hagan con tapabocas como lo hacen los niños. Tengamos muy en cuenta, que no debemos bajar los brazos.

Porque lo estamos transitando y desconocemos cómo va a continuar toda la situación.

POR : MARY OLIVERA