Pastor Mario Pirán expone argumentos por qué se debe votar a favor de la derogación de la Ley Trans

Pablo Sánchez y el Pastor Mario Pirán – representantes de la Iglesia Misión Vida y los Hogares Beraca se pronunciaron en contra de lo que propone la Ley Trans e instan a la población a votar el próximo 4 de agosto a favor de la derogación de la ley.

Pirán puso de manifiesto que “primeramente cada ciudadano debería estudiar lo que propone la Ley Trans y percatarse de los peligros que la misma encierra. Hay muchos artículos que son polémicos y no es la idea de entrar en detalles porque podemos estar de acuerdo o no. Pero hay un punto en el que creo estamos todos de acuerdo y es el que apunta a los más vulnerables que son los niños. No estamos de acuerdo conque la ley contemple la posibilidad de que los menores puedan hormonizarse sin el consentimiento de los padres; tomar hormonas para cambiar de sexo, sin el consentimiento de los mismos. Es algo que no se puede permitir” – razonó el Pastor Pirán.

En el artículo 4 – de acuerdo a lo expresado por Mario Pirán – expresa que una persona que percibe un sexo diferente al asignado biológicamente es una persona trans independientemente de la edad.

Después de idas y venidas la ley fue re estudiada y dejan sin efectos la parte en que los niños pueden hacerse cirugía de cambio de sexo sin el consentimiento de los padres, pero sí pueden optar por el tratamiento de hormonización.

En el artículo 21 se dice que en el caso de los menores se apegan al Código del Menor donde se expresa que cuando un niño no está de acuerdo con sus padres por determinada situación, éste puede ir a un juez y el juez nombrarle a un tutor que como representante legal puede avalar – en este caso – Pirán citó como ejemplo la vulnerabilidad de las personas que se encuentran en los Hogares Beraca – que también necesitan ser atendidas . “No estoy en contra de que a las personas trans se les ampare pero no podemos desatender a los demás que también tienensus derechos vulnerados. Lo que se plantea es algo constitucional, pues la ley se basa en una cuestión sentimental que es cambiante. No se puede legislar en base a una realidad variable que puede tener consecuencias irreversibles. ¿Qué hacemos con un niño que acudió a un tratamiento hormonal? No se puede volver atrás”.

Tampoco se puede atropellar la patria potestad, máxime en un tema que puede generar consecuencias irreversibles en un niño.

Por otra parte también nos metemos en un terreno vidrioso cuando se plantea brindar la posibilidad de cirugía de cambio de sexo en forma gratuita y no se contemplan otros casos de personas que necesitan cirugías en otras especialidades y medicamentos y muchas veces no pueden acceder a ellos.

El 4 de agosto se votará el Pre Referéndum donde podrán votar las personas que deseen que la ley se derogue.

En el caso de que se obtenga el porcentaje previamente definido, se llevará a cabo un referéndum en las elecciones oficiales para que esta ley sea derogada o no.

La Ley Trans, n.º 19684, promueve el derecho a una vida libre de discriminación y estigmatización de ese colectivo.

Establece, en 24 artículos, ítems vinculados a salud, educación, vivienda, inclusión laboral y reparación por violencia institucional.

Las personas trans también pueden solicitar una beca para realizar estudios y recibir apoyo para una efectiva inclusión socioeducativa a través de la Propuesta de Acompañamiento a Personas Afrodescendientes y Trans. Asimismo, pueden atenderse en cualquier prestador público o privado de salud.