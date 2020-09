Fernando Pereira – Pte. PIT CNT

El PIT-CNT convocó para ayer a un paro general nacional de 24 horas bajo la consigna «Por presupuesto popular, por un Uruguay en movimiento». Fue el primero de estas características desde que se instaló la administración encabezada por Luis Lacalle Pou. A grandes rasgos, la movilización fue por más trabajo, salario, salud, educación y vivienda digna. Por una renta básica y una canasta de servicios. Por memoria, verdad y justicia y por más recursos para la ley integral de violencia basada en género. Sobre esta movilización en la mañana del jueves Romina Andrioli y Emiliano Cotelo, conductores de En Perspectiva en Radiomundo, entrevistaron al presidente de la central sindical, Fernando Pereira. En primera instancia, Andrioli consultó a Pereira cuál de todos los puntos mencionados eran los más importantes para la movilización. Al respecto, Pereira señaló que hay «dos aspectos fundamentales»: el trabajo y el salario.

«En el medio de la pandemia se perdieron unos 150.000 empleos, muchos de los cuales están desalentados a buscar uno nuevo por la poca posibilidad de encontrarlo. Son trabajadores informales, monotributistas, empresas unipersonales, que de un día para el otro su actividad se vio casi o totalmente desaparecida. Entendemos que hay una circunstancia de peripecia social que están sufriendo decenas y miles de uruguayos y que no está teniendo la atención adecuada», dijo el dirigente sindical.

Además, recordó que en marzo la Intersocial (asociación que nuclea, entre otros, al PIT-CNT) presentó a Lacalle Pou una propuesta con 12 puntos, entre los que se destacaba uno vinculado a la creación de una renta básica de emergencia «que tenía como intención cubrir la necesidad de esos hogares que pasaban de tener un ingreso físco a no tener ningún ingreso ni cobertura de la seguridad social». «Si no se daba esa cobertura iba a haber decenas de miles de uruguayos que iban a caer por debajo de la línea de pobreza. De acuerdo a datos de Udelar, 100.000 uruguayos caen en la pobreza y cerca de la mitad son niños», indicó Pereira.

Por otro lado, el sindicalista se refirió a las demandas salariales del sector: «En el último tiempo hay un discurso predominante hegemónico, que parte de la base de que el que defiende su salario casi que es una persona corporativa, que ha perdido el sentido de patriotismo, cuando lo que defiende es el poder adquisitivo que tiene para poder vivir de su trabajo».

Pereira aseguró que el Presupuesto Nacional planteado por el Ejecutivo plantea «amplios recortes».

«El año próximo los trabajadores van a perder 18 días de trabajo en términos salariales. 18 descuentos sin hacer un solo día de paro. El salario baja 5%. No lo podemos dejar pasar como si fuera nada», dijo, y agregó que el cuarto artículo de la ley presupuestal muestra la intención de recuperar el salario durante el período de gobierno, «pero no dice ni cómo, ni de qué manera, ni con qué porcentaje y lo supedita a determinados resultados fiscales».

Se trata del primer paro general a la administración Lacalle, por lo que Andrioli consultó al entrevistado si esto implica el fin de una «paz sindical, o de un período de gracia» para con las nuevas autoridades. «No, parto de la base de que cuando una sociedad tiene intereses contrapuestos hay conflicto. No tiene que ver con la paz o no. La paz sigue existiendo, no estamos declarando ninguna guerra y el diálogo sigue tan abierto como siempre. Cada vez que hemos querido hablar con el presidente lo hemos podido hacer, o con el secretario de Presidencia, o con los ministros de cada área que preocupa, o con el propio Parlamento. El problema no es la falta de diálogo, sino la falta de acuerdos», relató.

Cotelo le consultó entonces si era pertinente en este momento realizar un paro de este estilo, en un año marcado por las dificultades económicas y educativas y si la «efectividad» de una medida de este tipo incide en una posible negociación con el gobierno.

Pereira marcó la importancia de que se genere discusión y conocimiento sobre los reclamos de la central sindical, y dijo que se trata de «un conjunto de medidas entrelazadas» que «van generando mejores condiciones» para el diálogo con el gobierno.

«Antes del paro no se hablaba de un mensaje complementario del Poder Ejecutivo.

Si nosotros creyéramos que las medidas sindicales son inocuas, que no generan ninguna consecuencia ni social ni política, obviamente esta no sería la medida, pero a lo largo de la historia son las huelgas las que han construido los derechos», concluyó.

Fuente: En Perspectiva en Radiomundo,