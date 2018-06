Cuando aparece un caso “lo atendemos en el día” dijo la referente del MIDES en Salto

La referente del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) en Salto, Marcela Azambuja, aseguró que actualmente “no hay niños en situación de calle”, en nuestra ciudad porque eso es inmediatamente atendido por el INAU (Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay).

En cambio dijo que las personas que se encuentran en esta situación “en general son adultos y varones”, informó a este diario, la entrevistada.

Sobre la forma en que esta cartera de Estado trabaja ante la llegada del invierno y las bajas temperaturas con las personas que se encuentran en situación de calle, Azambuja agregó que “venimos trabajando de manera interinstitucional, analizando caso a caso, sabemos que no podemos tener un procedimiento que responda a todas las personas por igual, porque todas las situaciones de calle son diferentes y responden a cuestiones diferentes”.

Entre la variedad de casos que se plantean, mencionó que algunos se deben a situaciones de adicción a las drogas, pero que otros casos son por alcoholismo o por problemas mentales y en otros hechos se trata de situaciones circunstanciales.

“Siempre que aparece un caso, nosotros lo atendemos en el día y siempre apelando a recursos interinstitucionales, en ese sentido estamos acudiendo a la Mesa Interinstitucional (que componen varias instituciones estatales, entre ellas el INAU)”, informó Azambuja. “Pero la respuesta la damos en el día”, aclaró.

LA INTENDENCIA CUENTA CON UN REFUGIO

Azambuja informó también que la Intendencia de Salto cuenta con un refugio para personas en situación de calle que tiene un cupo para 20 personas y en caso de que el mismo se vea desbordado, se acude a refugios de otros departamentos del país como Paysandú o a través del programa “Situación de calle” del departamento de Montevideo que determina a dónde derivar a estas personas.

Si bien Azambuja no pudo precisar el número exacto de las personas que actualmente están viviendo en el refugio de la Intendencia, informó que el cupo de ese lugar es para 20 personas aproximadamente y a veces se completa el cupo y otras veces no.

“Sabemos que el cupo está casi siempre lleno pero también sabemos que hay siempre algún lugar que se deja reservado para que pueda acudir alguien más”, agregó.

MUCHOS RESPONDEN A SITUACIONES CIRCUNSTANCIALES

Otra cuestión que tuvo en cuenta la referente del MIDES en Salto, tuvo que ver con las diferentes cuestiones que llevan a una persona a estar en situación de calle. De esta manera, dijo que la mayoría de los casos son situaciones circunstanciales y que no se trata de situaciones crónicas o permanentes.

“No todos los casos de personas en situación de calle responden a situaciones crónicas o gente que vive de forma permanente en la calle, sino que en la mayoría de los casos son situaciones circunstanciales y por eso se atienden caso a caso para llegar a una solución lo más acorde posible a esa situación”, comentó Marcela Azambuja.

“Dentro de esas situaciones circunstanciales tenemos personas que tienen problemas o conflictos familiares, un desalojo u otros motivos particulares y para esos casos es que tenemos equipos que asesoran y trabajan.

En estos casos los problemas no se resuelven con un refugio sino con un análisis más profundo de cada caso y un asesoramiento técnico de otra naturaleza”, agregó la referente departamental del Mides.

RELEVAMIENTO CON POLICÍA COMUNITARIA

Azambuja informó también que el MIDES viene trabajando junto a la Policía Comunitaria (unidad de la Jefatura local) haciendo un relevamiento de las personas que se encuentran en situación de calle, para tener más a ciencia cierta la cantidad de personas que están en esta situación y no acuden a los refugios.

Asimismo, dijo que en esos casos buscan saber los motivos por los cuales esas personas, no aceptan una ayuda institucional para atender sus casos o no asisten a los refugios para poder brindarles una salida a esa situación.

“Con la Policía Comunitaria estamos haciendo un relevamiento para ver exactamente cuántas personas están en situación de calle. Sabemos que tenemos un núcleo duro de personas que no van a los refugios, pero insistimos en trabajar para hallarles una solución”, comentó la jerarca del Ministerio de Desarrollo Social en Salto.

Como ejemplo de ese “núcleo duro” que no quiere ir a los refugios, mencionó el caso de las personas que están en la zona de El Andén (en 19 de Abril y Zorrilla) a las que igualmente se debe buscar una respuesta sobre todo en estos días donde se presentarán temperaturas muy bajas. “A esas personas las tenemos igualmente identificadas, tenemos contacto con ellas, son adultos, varones, que no son de Salto, tienen una relación de consumo y un hábito que está vinculado a una vida muy bohemia y a la creación de artesanías, lo que hace difícil que se encuadren en un refugio, pero de todas maneras tratamos de hallar una solución a esos casos”, informó Marcela Azambuja a EL PUEBLO.