Nuestra actual situación sanitaria. Con la Dra. Cristina González

Ante la preocupante situación existente en buena parte del país, llegará a nuestro departamento los días 28 y 29 de enero, la representante de la Organización Panamericana de la Salud para Leishmaniasis en Latinoamérica, la Dra. Analíz Ecuori.

Ya que sumándose a las condiciones conocidas de la inundación, se extreman los cuidados permanentes en cuanto a los vectores del Dengue, (Chikungunya), incluido el flebótomo de la Leishmaniasis Visceral. Por tal motivo, dialogamos con la Dra. Cristina González, Directora del Ministerio de Salud Pública de Salto, para brindarles el siguiente informe:

¿Estamos ante una alerta de emergencia?

En cuanto a la inundación, tenemos personas atendidas por el Comité Departamental de Emergencia, del cual somos partícipes como Ministerio, las que se encuentran instaladas en el Hotel Biasetti o auto evacuadas, que se encuentran en hogares de familiares.

¿Qué están recibiendo las personas afectadas por parte del mencionado Comité?

Los evacuados, reciben la atención de la alimentación: desayuno, merienda y cena y el Ministerio de Desarrollo Social es quien se encarga de la entrega de los víveres para dicha producción. Con alimentos llegados desde Montevideo y con compras locales como alimentos frescos.

Además, los autoevacuados por medio del Sistema Nacional de Emergencia, reciben canastas de alimentación para ser apoyados a palear esta situación.

También la tarjeta de MIDES, está siendo suministrada con el doble de valor, estando nosotros atentos a alguna otra necesidad que puedan tener.

¿Cómo es el apoyo del Sistema Nacional de Emergencia?

Recibimos su ayuda, como todos los departamentos inundados y con evacuados.

¿Con qué cuidados se lleva adelante la situación sanitaria?

Estamos sobrellevándola, sin ninguna novedad sanitaria en evacuados y en general.

Hemos articulado un equipo entre el M.S.P y los dos prestadores de salud, atendiendo permanentemente la situación sanitaria.

Ya sea desde el punto de vista epidemiológico y previniendo o atendiendo algún evento que así lo amerite, aunque no hay nada a destacar sanitariamente.

Hemos tenido muchos elementos en consideración en este caso, ya que el agua trae mucha materia orgánica y al retirarse, la deja dentro de la ciudad. Dándonos un margen para trabajar en promoción y prevención de aquellas enfermedades que están relacionadas con el agua (las hídricas), como es el caso de Hepatitis, gastroenterocolitis, etc.

Hemos hecho en otras inundaciones, prevenciones muy importantes, como en esta oportunidad.

¿Cuáles son estos recaudos?

Los picos hidrantes que se ha colocado de OSE, para que esas personas tuvieran agua potable. Los baños químicos para considerar el cuidado del lavado de manos, entre otros.

En cuanto a la situación de vectores, ¿cómo se está trabajando?

Con la inundación vamos a tener dos fenómenos importantes, a los cuales vigilamos permanentemente.

El Dengue con el calor favorece su difusión, entonces hemos repartido protectores para esa eventualidad, tanto en crema como en spray, en cada zona que estamos trabajando o que consideramos importante.

¿Se trabaja de igual manera para contrarrestar la aparición de Leishmaniasis Visceral?

Sí. Es otro gran tema que nos tiene muy preocupados y más ocupados aún.

La materia orgánica que trae la inundación, es la comida predilecta para el vector en flebótomo de la Leishmaniasis Visceral.

Estamos complicados con las dos cosas: inundación y vectores. Tanto por factores climáticos, como también por las actitudes de personas que así lo hacen posible.

Estamos tan preocupados por la limpieza de los predios, frentes y fondos de las fincas, además de preocupados por las podas.

De que se haga en la medida correcta la solicitud para levantarlas de parte de la Intendencia, ya que muchos días en los frentes y en las esquinas de las casas se hace más difícil aún el control, así como los residuos domiciliarios.

¿La situación es preocupante, sin dudas?

Sí, para nosotros es preocupante sanitariamente.

Para ello estamos haciendo todos los esfuerzos que se encuentren a nuestro alcance, ya que poseemos elementos que favorecen la vida de esos vectores.

Con mucho tiempo de calor y humedad.

Con la situación geográfica de arroyos que atraviesan la ciudad y que por lo tanto, llevan consigo la misma. Y además, no nos olvidemos que estamos en verano y que por tal motivo, llegan muchas personas de lugares donde sí está la enfermedad, tanto Dengue como Leishmaniasis.

¿Qué cambios se han registrado luego del conocido caso de Leishmaniasis Visceral en humanos?

Hemos trabajado mucho con el vector a raíz de ello, a sabiendas de que no podemos controlar la parte climática.

Sin embargo, cuando se pensaba que dadas las circunstancias el Dengue entraba por Salto, fue en Montevideo.

Pensamos que como Ministerio de Salud del departamento, hemos actuado bien. Con una población educada para estas situaciones.

¿Cree que falta prevención aún?

Todos los días trabajamos ente esas situaciones dando educación, como vigilancia adecuada en esos lugares.

¿Cómo ve la promoción en cuanto a los medios de comunicación?

Yo creo que los medios se dedican a la situación. Están haciendo un trabajo muy importante en cuanto a una masa crítica con respecto a estas enfermedades.

Están ocupados en el tema encima de su mesa y eso para nosotros es muy importante.

Si bien dejamos folletería en diferentes lugares, la prensa en sí, se encarga de difundir como en este caso, novedades en cuanto a prevención y sujeta a lo que estamos haciendo para transmitírselo a la población, que cuenta con nuestro respaldo.

Pero eso lleva a generar un “descanso” de parte de la gente, pensando que somos nosotros quienes debemos ir a limpiarles sus predios.

No somos limpiadores de casas. Nuestro personal no está dedicado a quitar elementos de allí, eso lo tiene que hacer cada persona con responsabilidad. Hay situaciones que es un caldo de cultivo para los vectores, como tener los perros dentro de la vivienda.

La cucha debe estar lejos de la vivienda, así como los gallineros.

Pero si tenemos un noventa por ciento de adhesión al sacrificio del animal enfermo. La gente lo ha entendido, así como entendió que la Luxomia es depositada en el suelo y no podemos barrerla.

¿Existe un tratamiento exitoso en humanos para la Leishmaniasis?

Sí, debemos brindar tranquilidad a la población, porque existe tratamiento y tenemos a disposición el fármaco, que aunque es tremendamente oneroso, está aún mejorado y trae menos consecuencias de elementos secundarios.

¿Deja secuelas la enfermedad?

No, la persona se recupera perfectamente tomada a tiempo.

¿Cómo elige el Ministerio de Salud la zona o el barrio para trabajar?

Contamos con un relevamiento que nos permite conocer dónde está el vector, monitoreando continuamente el lugar y haciéndola partícipe a los propietarios de predios, con recomendaciones.

¿Se encuentran larvas muy a menudo?

Sí. Encontramos larvas de Dengue, permanentemente. El mismo procedimiento realizamos para la Luxomia de la Leishmaniasis Visceral, con las trampas para el procedimiento que captura.

Decidimos realizar nosotros mismos una trampa como prueba y como dió buen resultado, fue avalada por la OMS, para luego llegar a la fabricación propia de las mismas.

¿Cuál es la expectativa ante la situación existente?

Tenemos informes oficiales del Sistema Departamental de Emergencia en cuanto a predicciones que pueden suceder.

El hecho de que recibamos tantos milímetros, lleva a una saturación de los suelos, que por lo tanto el agua siga teniendo una elevación.

Lo máximo que se esperaba, era que el río llegara a los 12. 30 mts., pero las predicciones variaron, seguramente por la situación que fue apareciendo en la cuenca del Rio Uruguay y más arriba.

¿Cuál es la expectativa para un mañana?

Contamos con un protocolo que le llamamos “El regreso a casa”, que tiene que ver con la limpieza del hogar al que se regresa cuando se valla la inundación.

Trabajar mucho luego de la limpieza, en la deposición final de los residuos orgánicos para disminuir el riesgo de un evento sanitario.

Muy atentos y ocupados a lo que es enfermedades producidas por roedores. Debo agregar que somos unos agradecidos con los medios de comunicación, permitiéndonos entrar a todos los hogares para decirles que estamos a disposición de quien lo solicite por cualquier información al respecto en Uruguay 364, con todo el personal abocado a la emergencia de la inundación.

Mary Olivera