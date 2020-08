Nuevo encuentro de ReconverTite con la charla de Nicolás Reina

El próximo miércoles 26 a la hora 19 vía Zoom se llevará adelante un nuevo encuentro de ReconverTIte.

Dichos encuentros que se realizan en el marco del programa son instancias para conversar sobre las oportunidades que brinda la tecnología y acercar de esta manera la industria a más personas.

El encuentro No más ¡No tengo tiempo! estará a cargo de Nicolás Reina y se centrará sencillamente en tres pilares fundamentales de la gestión del tiempo.

De todas las riquezas que tiene la vida hay una de la que dependen todas las demás, es el tiempo.

La sensación de falta de tiempo es algo cada vez más generalizado en nuestra sociedad, una gran mayoría siente la falta de tiempo para hacer todo lo que les gustaría.

No podemos prolongar el tiempo, pero sí podemos gestionarlo mejor, es decir, hacer un buen uso del que disponemos.

Gestionar adecuadamente el tiempo es sobre todo gestionarnos a nosotros mismos, gestionar los imprevistos y saber trabajar en lo importante.

No es una cuestión de trabajar más, sino de trabajar mejor, aprovechando el tiempo disponible. No es una cuestión de cantidad, sino de calidad.

Se trata de optimizar el tiempo, siendo nosotros los que tengamos el control y no al revés.

Si bien no existe un único modelo sobre cómo gestionar el tiempo, existen unos principios básicos que se pueden aplicar a una gran variedad de circunstancias y entornos.

“Suele estar en nuestro vocabulario cuando no podemos concretar lo que teníamos planeado o si por esas casualidades no llegamos con nuestras estimaciones personales.

Es importante identificar aquellas “fugas de tiempo” que son las responsables de que exista esta frase. Decirla implica para las personas no tener algo que es innegable para todos, por lo que se propone cambiar esta expresión por la de No sé organizar bien mi tiempo” -adelantó el expositor Nicolás Reina a EL PUEBLO.

-¿Cuáles son las estrategias a seguir para dosificar nuestro tiempo?

Los pilares sobre los que se basan son: Identificar fugas de tiempo – Técnicas para una mejor gestión y nuevas costumbres para ser más eficientes.

Se dice que para generar cambios de hábito normalmente necesitamos tres semanas de voluntad y predisposición al cambio; sin embargo para estar predispuestos tenemos que previamente saber en qué no somos eficientes o en qué se nos va el tiempo.

Pensamos que una tarea puede llevar un tiempo estimado pero al

momento de ejecutar la misma nos damos cuenta que erramos en esa estimación; sin embargo no solemos prestarle atención.

Yese tiempo se va sumando, son minutos que perdemos que al final del día terminan pesando y produciendo la ineficiencia en el uso del recurso llamado Tiempo.

¿A quién nunca se le ha ocurrido pensar “Son 5 minutos, no pasa nada”?

Es algo que todos hemos pensado, cayendo en el error de que cinco minutos es lo que puede determinar el éxito o no de una tarea o una acción determinada.

Imaginémonos que faltan 5 minutos para que una oficina pública ante la que tenemos que hacer un trámite urgente pero ese mismo lapso de tiempo nos lo tomamos anteriormente en un descanso o en terminar otra tarea; inevitablemente tendrá un gran peso.

Así como esta situación tenemos varias durante el día, pero las ignoramos.

Existen diferentes técnicas de gestión del tiempo que nos brindan un panorama sencillo, práctico y por sobre todo alcanzable; solo basta con conocerlas y poner manos a la obra.

Lejos de parecer complicadas, son tips o recomendaciones acerca de pequeñas actividade”.

¿Cómo vive usted dicho proceso?

-”En lo personal conocer en qué y cómo uso mi tiempo ha sido muy útil ya que me ha permitido ser consciente de mi rendimiento.

Con rendimiento y eficiencia no me refiero a hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible porque eso inevitablemente con el pasar de los días genera agotamiento y cansancio; y ante ello no se logrará el tan ansiado cambio de hábitos.

Significa realizar la mayor cantidad de acciones – actividades sin perder la calidad de las mismas y manteniendo un estado saludable”.

- ¿Qué logros podremos tener mediante el cambio de pradigma?

-”Con este cambio de hábito seremos más productivos, más eficientes y alzaremos la calidad de nuestras tareas diarias sin importar si trabajamos en una oficina, en nuestra casa o el rubro que sea.

Será una charla que servirá no solo para el rubro de las tecnologías de la información sino que además es transversal a todos los otros rubros puesto que el tiempo es indiferente a lo que hacemos, sino que lo que importa es cómo lo hacemos y si aprovechamos al máximo nuestro tiempo”.

- ¿Cómo funciona el tiempo en el mundo de las TIC´s?

-”En el mundo de las TIC’s el tiempo es algo fundamental, y lo vivimos a diario cumpliendo con tareas que, de no llegar a tiempo con ellas, pueden tener un impacto que no solemos tener demasiado en cuenta en los usuarios finales de los sistemas que desarrollemos o probemos.

Los esperamos para entre todos descubrir nuevas maneras de utilizar nuestro tiempo y generar hábitos que nos harán mejores profesionales”.

Reflexión de ReconverTite: “Suele estar en nuestro vocabulario cuando no podemos concretar lo que teníamos planeado o si por esas casualidades no llegamos con nuestras estimaciones personales; no más «No tengo tiempo». Junto a Nicolás Reina Texeira visualizaremos e identificaremos aquellas cosas del día a día que simulan quitarnos el tiempo del que disponemos”.