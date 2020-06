Declamadora, empresaria y amante de la cultura fronteriza

Rosángela Dalsasso nació el 23 de junio de 1971 en Quaraí, ciudad colindante con el departamento de Artigas.

Su despertar hacia el arte de la declamación nació en plena etapa escolar, motivo por el cual Rosángela destaca la importancia de las instituciones educativas en el desarrollo integral de la niñez y el destaque de los talentos.

La artista tiene una forma muy particular de expresarse y ya desde niña se perfiló como una artista de presencia escénica.

“Una profesora de Lengua Portuguesa – en sexto año escolar – dio la oportunidad de declamar en el aula. Recité una poesía de unas veinte estrofas… era una poesía gauchesca. Se hizo una votación en el grupo para el primero, segundo y tercer lugar y me llevé el primer premio” – recuerda.

Fue tan sorprendente su performance, que la docente le propuso que declamara frente a todos los grupos y autoridades de la escuela.

Posteriormente surgió un concurso en uno de los Centros de Tradición Gaucha y Dalsasso fue la representante de su centro escolar. También allí fue laureada con el primer lugar.

Fue invitada por el CTG para representar a su ciudad en otros lugares de Río Grande del Sur. “A partir de allí no paré más de declamar obras de diferentes poetas riograndeses en eventos patrios y diferentes fiestas” – destacó.

Rosángela Dalsasso es una admiradora y defensora de la tradición y a su experiencia la supo volcar también a sus alumnos en sus clases de declamación.

“Es importante entender el mesaje para trasmitirlo… tenemos que sentirlo para poder darle vida en el recitado.

Los festivales y concursos de poesía son muy habituales en el Brasil y Rosángela es una figura de trayectoria y destaque en esos eventos y suele ser convocada para las presentaciones de libros.

“Si bien me he enfocado en la poesía gaucha, los expertos me han señalado que tengo también inclinación hacia la poesía lírica

Me gusta recitar poesía de Rio Grande do Sul con temas dramáticos y sociales y poesía lírica, amor… poesías en la que puedo viajar pensando y al mismo tiempo hacer que la gente viaje conmigo”– indica.

Una de las experiencias que recuerda especialmente fue al declamar una poesia lírica “No casarao” de Lila Ripol y fue ovacionada por los integrantes de un grupo teatral.

“Fue muy gratificante recibir esa devolución tan linda por parte de los artistas…. sentí que ese día esaba iluminada” – rememora Rosángela.

En la 6ta. edición de la Feria Internacional del Libro, interpretó cuatro poemas de poetisas del estado de Ceará por invitación del profesor Diva Simões. Poemas de Lila Ripoll, Celina Martins, Iracema Saldanha y Nair Tourroco.

Siempre me preguntó por qué Dios no me dio el don de cantar… pero he visto que muchas personas cantan afinado pero no sienten lo que interpretan”.

-¿Qué le atrae de la cultura fronteriza?

Me gusta el intercambio cultural que nos hace tan similares.

El lenguaje que llamamos cariñosamente portuñol las costumbres para chimarrão (mate) las canciones y los bailes.

Me gusta tanto ser una fronteriza que no podría imaginarme sin ese cálido contacto con los hermanos uruguayos”.

SU FACETA COMO EMPRESARIA

Sus dotes en la modulación de la voz, su clara dicción le abrieron camino también en la locución.

“En realidad fue idea de mi ex esposo. No me gustaba escuchar mi voz grabada, pero luego me acostumbré y cuando la gente vino a decirme que el comercial con mi voz era agradable…simplemente me hizo seguir adelante…. y ya hace 20 años que estoy al frente de RD Produções.

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?

-”La proximidad y popularidad con la gente.

En la publicidad poder llevar el mensaje, ya sea de comercio o de información… poder transmitir al homenajeado lo que esperaba escuchar… que sienta que el trabajo se hizo como lo esperaba… la emoción de las personas no tiene precio para mí… son momentos únicos”.

- ¿Cómo es su presente en torno a la nueva normalidad?

Mi trabajo está directamente relacionado con uno de los sectores que más están siendo golpeados por esta pandemia…. pero afortunadamente en la medida de lo posible no me puedo quejar, ya que el comercio está abierto, que en mi opinión no debería haber cerrado.

Para poner fin a esta pandemia, todos deben hacer su parte, si cada uno se cuida automáticamente la realidad puede dar un giro favorables. Son necesarios el respeto y la conciencia por parte de todos”.

- ¿Qué análisis hace de la situación que está viviendo su país?

-”Lo que veo en mi país me entristece

Porque veo a los políticos más interesados en derrocar a un presidente legítimamente elegido que a los preocupados por vencer este virus. Este comportamiento no lo he visto en otro lugar”.

- ¿Considera que todo este mal trago pasará pronto?

En mi opinión, solo pasará con una vacuna… por ello digo que no podemos detener nuestra economía.

Sí, debemos tener mucho cuidado.

Estamos en una guerra contra un enemigo invisible y hay que darle pelea”.