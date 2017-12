Reclaman en Palomas una ley de prohibición de fractura hidráulica

Reunidos en Pueblo Palomas en el departamento de Salto ciudadanos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, porque la agresión a nuestro Acuífero Guaraní sigue en marcha. En la tierra de José Gervasio Artigas, en la tierra de los charrúas, en la tierra de los gauchos y paisanos que poblaron nuestra campaña, quiénes nos dejaron el legado de cuidar nuestro terruño y cuidar el agua. La empresa Schuepbach Energy Uruguay y ANCAP, junto a su principal accionista australiana Petrel ya están perforando en Cerro de Chagas y luego vendrán para Cañada Fea o del Diablo próximo a nuestro Pueblo”.

Las perforaciones petrolíferas se ubican muy cerca de la cuenca del Río Uruguay y muy cercanas a la represa hidroeléctrica de Salto Grande y de los pozos termales de Arapey y Daymán. Según estudios geológicos realizados en el año 2006, se considera altamente peligroso perforar cerca de la represa, en una zona de gran profundidad. Además se pone en riesgo cerca de medio millón de personas que viven en la región, dado que el agua y la represa pueden ser afectadas.

Estás acciones invasivas de perforación exploratoria, removerán 1.400 metros de sedimentos, incluidos 100 metros más de basalto, utilizando productos químicos algunos de ellos considerados cancerígenos y otros radiactivos, que contaminarán el Acuífero Guaraní, considerado uno de los reservorios de agua dulce más importante del mundo.

SI NO HAY AGUA

NO HAY VIDA

Hoy los vecinos de Palomas, de Saucedo, de Salto, del Uruguay todo y de los países vecinos le decimos a las autoridades de la DINAMA y del Poder Ejecutivo que: “Sin agua no hay vida, no a las perforaciones sobre el Acuífero Guaraní”.

Pero, ¿Por qué le decimos que no a las perforaciones exploratorias en búsqueda de hidrocarburos? Porque toda perforación convencional o no convencional utilizan miles de litros de agua cargados con sustancias químicas altamente tóxicas.

Dicha mezcla se prepara en superficie y se inyecta al pozo para remover los cortes de roca, luego se la extrae, formando los lodos de perforación, cuya deposición final aún no ha sido informado por la DINAMA.

Le decimos no a las perforaciones porque las empresas extractivistas no tienen licencia social de la ciudadanía aunque tengan el aval del gobierno de turno.

En Uruguay, no podemos permitir que nos contaminen el agua y el suelo. Al perforar el acuífero ponemos en riego la producción de la zona e hipotecamos el futuro de generaciones venideras. El agua dulce es la única riqueza, que con certeza, puede volvernos prósperos en el futuro, sin agua no hay vida.

Exigimos el cumplimiento de los decretos departamentales contra el fracking y la aprobación de una ley de prohibición de la fractura hidráulica en todo el territorio nacional, teniendo en cuenta el artículo 47 de la Constitución de la República que establece una clara obligación de protección del medio ambiente.

No queremos que nos suceda como en la ciudad de Allen en la provincia de Río Negro Argentina, dicha ciudad se encuentra desolada y arruinada porque en sus alrededores tienen plantaciones de peras y de manzanas su principal riqueza, contaminadas con hidrocarburos mezclados con agua como consecuencia del Fracking.

Recordemos que la fracturación hidráulica utiliza explosivos para “punzar el pozo”, es decir abrir pequeños agujeros en la cañería para que pueda fluir el petróleo y además puede provocar movimientos sísmicos inducidos, utilizando gran cantidad de agua que se contamina y no vuelve a recuperarse.

Por eso le decimos no a las perforaciones, no a la moratoria y sí a una ley nacional que prohíba el fracking. En Alemania, Francia, Rumania, República Checa, Gran Bretaña e Irlanda, así como también en provincias españolas, en algunos estados de Canadá y Estados Unidos el fracking ha sido prohibido por los daños irreversibles que provoca al medio ambiente. También en más de cien localidades de Brasil, en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en Argentina, y en los departamentos de Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Rocha en Uruguay, el fracking ha sido prohibido por sus impactos negativos probados a nivel mundial.

Muchos vecinos nos preguntamos: ¿Cuánto le cuesta al Uruguay las perforaciones de exploración en búsqueda de hidrocarburos? ¿Por qué las autoridades no informan correctamente a la ciudadanía? ¿Por qué no nos dicen dónde se depositaron los lodos tóxicos de la perforación de Cerro Padilla? ¿Por qué el Uruguay no cumple con los tratados internacionales que protegen el Acuífero Guaraní? ¿Por qué no nos informan de los productos químicos cancerígenos y radiactivos que utilizan en las perforaciones? ¿Por qué quieren establecer una zona de sacrificio del agua y del suelo, que afectará la economía de pequeños productores y pobladores de la zona? ¿Dónde se depositarán los desechos peligrosos que se extraerán de los pozos en Salto?

Para finalizar le decimos a nuestro intendente Dr. Andrés Lima, a las Delegaciones de Argentina y Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a las autoridades de la DINAMA, a nuestros Legisladores y Representantes Nacionales, a los integrantes del Poder Ejecutivo y al Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez, que somos un Pueblo Soberano, que no queremos más el doble discurso, que no queremos más que nos mientan, que no queremos más que nos den la espalda y que sólo se acuerdan de nosotros cuando vienen a buscar el voto.

Ustedes no son los dueños del agua ni de la tierra que son patrimonio de todos los uruguayos. Ustedes no tienen licencia social para “vender el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”, sin agua no hay vida, no a las perforaciones sobre el Acuífero Guaraní. Ustedes son los responsables de las consecuencias y el impacto ambiental que tendrán las perforaciones.

No queremos que nos envenenen el agua, no queremos que nos agujereen el suelo, porque el agua dulce es la única riqueza, que con certeza, nos volverá prósperos en el futuro. Por eso le decimos no a las perforaciones, por eso le decimos que no damos ni un paso atrás en la defensa de nuestro Acuífero Guaraní.

Movimiento Pedagógico de Liberación – MPL (Misiones)

Movimiento Campesino de Liberación – MCL (Misiones)

Organización de Tareferos (Monte Carlo, Misiones)

Coordinadora Indígena (Misiones)

Movimiento de Mujeres, (Misiones)

Centro de Estudiantes Emancipación y Progreso (Tres Isletas, Provincia de Chaco)

Asamblea Pachamama – Montevideo – ROU

Agrupación “Diente de León” Montevideo – ROU

Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy)

Movimiento Pueblos Originarios MPO (Paraguay)

Coordinación Interregional de Pueblos Originarios (CIRPO – Paraguay)

Asociación de Comunidades Indígenas de San Pedro (ACISPE – Paraguay)

Mainomby (Paraguay)

La Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI – Paraguay)

Movimiento de Mujeres Indígenas “Kuña Guaraní Aty” (Paraguay)

RE Juvenil (Paraguay)

Movimiento 19 de Abril (Chaco – Paraguay)