Entrevista a José Buslón – José Buslón, un candidato a intendente distinto:

“La idea no es tirarnos contra los que más tienen, pero sí atender la emergencia de los que menos tienen”

José Buslón, docente e investigador de Historia, activista social y sindicalista, hoy es candidato a intendente por la Unidad Popular. La charla con él se dio de manera fluida, compartiendo con los lectores de EL PUEBLO su particular punto de vista que lo hace un candidato distinto en el amplio menú de candidatos a intendente que tiene Salto.

– ¿Cómo va a hacer para salir del esquematismo de que su candidatura a la intendencia de Salto es algo testimonial y que no podrá incidir en la posible polarización en la que pueda terminar esta campaña?

– Partimos de una base que definimos en el plenario de la Unidad Popular el año pasado, y es crecer de la nada a lo poco y de lo poco a lo mucho. Estamos en eso, en un proceso organizativo de lo poco a lo mucho. Respecto de la candidatura testimonial, en la medida que se entienda que pueda no competir con los tres candidatos de los partidos tradicionales, Lima, Albisu y Coutinho, en realidad creo que, primero, vamos a incidir en la campaña; pero, en segundo lugar, haciendo ya las denuncias que venimos realizando, como pasó por ejemplo con el incremento de la contribución inmobiliaria, que llevó a que se rediscutiera el tema, ya se pueden conseguir cosas. Además, nuestra candidatura es a la intendencia, pero también proponemos a compañeros para la Junta Departamental porque entendemos que ese tiene que ser un lugar de discusión, análisis, contralor y también de propuestas, muchas de las cuales no se acaban si no salimos electos intendente. Las vamos a seguir proponiendo porque entendemos que la Junta es el ámbito adecuado para eso. Y como nuestras propuestas son radicalmente diferentes a las que plantean los tres partidos tradicionales, creemos que van a tener cabida en la sociedad, y en ese sentido vamos a dar la lucha.

– ¿Qué es lo que le aportará Unidad Popular a esta campaña electoral?

– Le va a proporcionar propuestas e ideas que hoy no están en discusión. Al momento de mantener esta conversación, la discusión se centra en qué candidatos obtiene qué partido en esa especie de mercado negro de pases, de cambio de figuritas o de acusaciones o de tirar la banana para que el otro la pise, pareciera que no vemos preocupación hoy por lo que tiene que ver con las propuestas. Entonces, ya estamos aportando, porque estamos planteando algo. Primero, necesitamos y queremos hacer cosas como tener una intendencia austera, que no se puede seguir manejando con el presupuesto que hoy viene desempeñando. En ese sentido, ya hemos lanzado la propuesta y canalizado por donde corresponde, la Junta Departamental, en lo que tiene que ver con la quita en los salarios de las jerarquías de la intendencia municipal. Ahora, una vez que esto logre concretarse, porque si no logra concretarse el escenario será más difícil, hay cuestiones emergentes que atender, como el tema del tránsito en Salto, que para nosotros es fundamental, desde las calles hasta el control del tránsito, la situación de los semáforos, que no están regulados. Esto, además de inconveniente en el tránsito genera, por ejemplo, el tema de los gases que despiden los autos, que al estar mucho tiempo en los semáforos generan contaminación. Y a partir de ahí, de esas cuestiones que para nosotros son urgentes y necesarias, empezar a atender otras cosas, como, por ejemplo, la creación de fuentes de trabajo, tender a eliminar las tercerizaciones. Entonces, esos planteos y en el cómo vamos a hacer los planteos, es lo que nos diferencia de lo que hoy plantea el Frente Amplio y los otros dos partidos tradicionales.

– ¿Qué visión tiene del crecimiento de los asentamientos irregulares en Salto?

– Para nosotros es crítica. Unidad Popular defendía en el Parlamento y propusimos para las elecciones de octubre un Plan de Vivienda Popular. Seguimos con esa idea, que tiene que partir de una cartera de tierras que pueda proporcionar la intendencia. A su vez, que se genere con mano de obra, que preferentemente sea de tipo cooperativo, pero no como lo viene haciendo la intendencia de Salto, que es la absoluta responsable de casi todos los asentamientos que hay en el departamento. Pudimos escuchar un audio que se filtró, donde el propio intendente de Salto convocaba a una reunión con algunas familias para decirles cuál tierra iban a ocupar, que a su vez generara una especie de falso reclamo que él les iba a dar la vía legal, y a partir de ahí se iba a concretar el asentamiento. Incluso les decía, hoy hay diez familias, esto es para veinticinco, consigan quince más.

Vamos a generar condiciones de vivienda, no soluciones habitacionales, que es lo que escuchamos decir a los blancos. Soluciones habitacionales es hacer una pieza, arreglar el techo. Tenemos que generar viviendas, pero no podemos promover asentamientos y después dejarlos tirados en el barro sin ofrecerles saneamiento ni condiciones mínimas para la vida. En ese sentido, Unidad Popular se plantea utilizar una cartera de tierras que pueda partir desde la intendencia y generar las condiciones para la mano de obra en un sentido cooperativo, generando también empleo.

– En materia tributaria, ¿pagará más el que tiene más y pagará menos el que tiene menos, como históricamente sentenció la izquierda de nuestro país?

– La propuesta tributaria más que ser un castigo al que tiene más, tiene que atender a ciertas circunstancias. Por ejemplo, estamos en un departamento donde el desempleo tiene un porcentaje elevado, donde el empleo zafral, el subempleo y el trabajo en negro también. Por lo tanto, creemos que hay que tener algunas consideraciones. Vimos al intendente acercarse a los compañeros de Caputto que se estaban manifestando para entregarles cincuenta mil pesos en un acto de solidaridad donde se sacó fotos y lo difundió por todos los medios, una solidaridad televisada. Pero después, les mete un incremento del 8,4% a gente que seguramente no lo va a poder pagar porque no generó las condiciones de su trabajo para contar con ese dinero. Entonces, vamos a atender las situaciones de emergencia del departamento. La idea no es tirarnos contra los que más tienen, pero sí atender la emergencia de los que menos tienen.

– ¿Están recorriendo los barrios?

– Hemos hecho algunas visitas, estamos esperando a que finalice febrero para iniciar una campaña más profunda. Pero ya hemos estado por el Quiroga, Saladero, Ceibal, tratando de recepcionar planteos de la gente.

– ¿Qué le dicen? ¿Qué le piden?

– La gente está preocupada por cuestiones concretas. Le preocupa el estado de las calles, le preocupa que no puede pagar los impuestos, y acá no hablamos únicamente de lo que tiene que ver con la contribución sino de impuestos que tienen que ver con el tránsito, porque por cuestiones básicas, lo que de repente para uno no sería un inconveniente de sacarse la libreta o de poder pagar el carnet de salud, bueno, hoy hay gente que no tiene ese dinero, y esas son algunas de las preocupaciones sustanciales, además de lo que ya le dije, de aquellos que están viviendo en asentamientos sin saneamiento, en viviendas en condiciones irregulares y la falta de trabajo, que generalmente se asocia a que hay que traer inversiones y se asocia también al gobierno nacional. Vuelvo a repetir, creemos que desde el gobierno departamental se puede hacer mucho, lo único que hay que hacer es cambiar la mirada hacia donde se vayan a generar estas condiciones.

– Usted es una persona multifacética, la gente puede reconocerlo como docente, como investigador de la historia, como activista social, como sindicalista y ahora lo ve en la faz política como candidato a intendente, ¿quién es José Buslón?

– Llamémosle alguien que no está convencido con el actual sistema y estructura de funcionamiento de las cosas y que lucha para cambiarlas desde la educación y desde actividades académicas como la investigación, también desde la arena sindical y desde las organizaciones sociales. Y ahora, entendiendo que una arena que antes cuestionaba, como es la arena política partidaria, de repente también puede ser un lugar para la transformación. Entonces, ese multifacético se resume como un luchador de los cambios.

– También se lo conoció como un activo militante del Partido Comunista, ¿por qué cambió para Unidad Popular?

– El cambio costó. Guardo un gran respeto por el Partido Comunista, por su historia, pero al Partido Comunista se lo fagocitó el Frente Amplio, en particular en Salto perdió lo que eran las principales tradiciones. El Partido Comunista se define como el partido de la clase obrera, como un partido que no está de acuerdo con ciertas acciones de derecha, que las critica por entender que representan a la oligarquía, a la tradicional forma de hacer gobierno de los partidos tradicionales. Lo criticaba a Lima, sin embargo, terminaron apoyándolo. Entonces, un Partido Comunista que frena a sus trabajadores cuando estos quieren movilizarse, un partido que es el responsable de haber recibido a Tabaré Vázquez en el PIT CNT, que es el responsable, si bien esto fue gremial también estuvo allí la incidencia ideológica, de recibir a Tabaré Vázquez en el congreso del SUNCA. Nosotros entendíamos que el accionar debía estar separado porque debemos reivindicar la independencia de clases. Muchas veces nos encontramos llevando adelante reivindicaciones que cuando se ponía bajar las armas o abandonar la lucha, nosotros entendíamos que había que seguirla. En varias oportunidades se nos dijo que éramos radicales y que estábamos con la Unidad Popular. Nada más alejado de eso para nosotros, pero con el tiempo comprendimos que sí, que en realidad ya estábamos con la Unidad Popular porque nuestra estrategia de lucha era esa, con los que menos tienen, sacrificando, si se quiere, el discurso en función de no ser parte de las mayorías.

Sabemos hoy que, en esta campaña, lo hemos dicho ya, no somos favoritos, somos los sinvergüenzas que caen a picotear, pero lo hacemos desde el convencimiento. Y si en algún momento tuviéramos que transformar el discurso para ganar adhesiones, seguramente sería una gran desinteligencia, pero no lo haríamos porque estaríamos perdiendo nuestras convicciones.

Perfil de JOSÉ BUSLÓN

Casado, tiene tres hijos. Es del signo de Cáncer, aunque se identifica más con el horóscopo chino, donde es Dragón de Fuego. De chiquito quería ser astronauta y luego confitero, como su padre. Es hincha de Tigre, “la camiseta se siente cuando es del barrio”.

¿Alguna asignatura pendiente? Seguir criando a mis hijos y desarrollándome en la vida.

¿Una comida? El ensopado.

¿Un libro? El próximo que voy a leer.

¿Una película? “El Viaje hacia el mar”.

¿Un hobby? La prospección metálica (“recorrer los campos haciendo prospección en busca de encontrar en la tierra cosas que tengan que ver con el pasado y que nos permitan reconstruir de alguna manera a través de ese objeto, la historia y la identidad”).

¿Qué música escucha? Soy ecléctico, pero con un denominador común, me gusta el tango, la cumbia villera y el punk rock en español.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La hipocresía.

Leonardo silva