Mundo empresarial

Juan Cosidó – Docente en UCU Business School y Consultor

Juan Cosidó es un profesional originario de Salamanca que por cuestiones de la vida con el tiempo se radicó en nuestro país, y estuvo residiendo en Salto.

“Cuando era pequeño mi familia marchó a vivir a Madrid y viví allí mucho tiempo…de hecho, me siento una mezcla de madrileño y charro (Salmantino)…. destaca-

Cosidó se formó en Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, Luego quiso ampliar sus conocimientos de Marketing e hizo un Máster de Dirección Comercial y Marketing en ESIC, una escuela de negocios con mucha reputación en España.

Más adelate hizo un postgrado en Comunicación Organizacional y el MBA en la UCU (Universidad Católica del Uruguay).

“Me gusta mucho aprender y busco constantemente investigar para conocer las metodologías y tendencias que afectan a las organizaciones” – indicó.

En el marco de esta nueva normalidad – que también se traduce en el mundo económico de cada país y ciudad en el mundo – Cosidó entiende que se están abriendo puertas a nuevas posibilidades en el terreno de los emprendimientos.

-¿Cómo se dio la posibilidad de radicarse en nuestro país?

-”Para entender porque estoy aquí debo recordar que hacia 2003 me lancé con una Start Up que se llamaba «Alpueblo.com» donde proponía un negocio de acortar el canal de distribución, poniendo en contacto productores rurales con cliente final.

Ese proyecto fue absorvido por un fondo de inversión, con el que comencé a trabajar

El Fondo, que se llamaba Gullwing Groupe (Luxemburgués) comenzó a invertir en Uruguay (Salto, Rivera y Punta del Este) y llegado un momento me ofrecieron venir a trabajar en estos emprendimientos, llegué en el 2005 al Uruguay.

En ese entonces pensaba proyectarme con este fondo, pero las cosas fueron muy difíciles por la crisis de 2008-2010 en Europa, el fondo vendió sus activos y se disolvió. Yo decidí quedarme

Costó encontrar trabajo hasta que surgió la oportunidad como responsable de marketing en Salto Hotel & Casino y me pareció una muy linda ocasión para vivir en el interior. Me gustó mucho la idea de la vida en Salto.

Trabajaba muchas horas pero fue muy gratificante, lamentablemente vivimos circunstancias personales muy duras y tuve muchas diferencias con la dirección del hotel casino en aquel momento”.

¿Y cómo fue su experiencia en Salto?

-””Fue en UCU Salto que dí mis primeras clases y quedé fascinado con la docencia, volvimos mi mujer y yo a Montevideo y trabajé como Gerente General del Club de los Grandes, una iniciativa de diario El País y SECOM para el adulto mayor. Mientras seguí dando clases en UCU Montevideo

En la actualidad soy profesor residente y director académico de la maestría de marketing y comercial, director de los programas CDC y PDG de la UCU Business School que es un hermoso proyecto de la nueva escuela de negocios de la UCU.

Trabajo también como consultor en el poco tiempo disponible en mi consultora Duk, de marketing y experiencia de cliente”.

Qué estrategias económicas y de marketing se están trazando en la actualidad ante la emergente «nueva normalidad»

-”En mi opinión el COVID-19 ha dado un fuerte empujón a lo que ya se veía que estaba sucediendo, es un tsunami que ha venido a adelantar las estrategias de digitalizar tu empresa, lamentablemente para algunos de una forma demasiado disruptiva.

Los consumidores, además de temerosos se están replanteando las tradicionales pautas de consumo, de pago, de endeudamiento y de compra.

No tengo ninguna duda que después se van a abrir unas enormes posibilidades para muchos emprendimientos a través de sus marcas basados en la nueva lógica de negocios, cuyas características serán la omnicanalidad, la agilidad, la digitalización, la suscripción, la economía de compartir, la tecnología, los datos, la experiencia de cliente, el marketing de contenidos, el marketing cognitivo, el social selling y la logística.destacando en alguno o varios de estos elementos.

Lo importante es no marearse con todas estas ideas y centrarse en saber cómo es mi cliente (en profundidad) y cómo puedo aportar valor a ese cliente, al tiempo que procurar siempre cumplir nuestra promesa de marca mientras satisfacemos sus necesidades o resolvemos sus problemas.

Todo ello teniendo en cuenta las circunstancias actuales.

-¿Cómo vislumbra al desarrollo mundial post -pandemia?

“Intuyo que habrá dos consecuencias diferentes, a corto plazo las empresas achicarán todo lo posible para sobrevivir y va a ser duro. Sin embargo desde una perspectiva más macro las empresas empezarán a mirar más allá del problema y verán que se está dando un campo de posibilidades.

La tendencia en el desarrollo mundial parece caminar en dos sentidos que aparentemente se contraponen, por un lado se está configurando de forma favorable para desarrollarse aún más las empresas globales y digitales (Amazón, Google, Netflix…). Hay que decir que no creo que sean mejores, simplemente llevan compitiendo en modo COVID mucho antes que el COVID-19.

Por otro lado se está dando la posibilidad de desarrollar pequeñas empresas más ágiles, más cercanas y que pueden entender mejor al cliente y gracias a la digitalización en mercados que antes no se podían imaginar.

Esta tendencia combina la sustentabilidad local con la potencia digital, no existen prejuicios por el país de origen de los emprendimientos, productos, servicios y modelos de negocio, hoy en día, solo se pondera por el valor que aportan.

Como decía UCU Business School, es una escuela de negocios que quiere aportar a transformar la sociedad a través de transformar a las personas para que transformen las organizaciones donde trabajen y así a la sociedad y siempre con valores inspirados en los valores fundacionales Jesuitas, como ejemplo de lo que comentaba antes, mañana hago una entrevista por zoom a un estudiante de Perú que quiere ser admitido en el máster de marketing”.

-¿Qué terreno considera innovador dentro de las

estrategias de marketing?

-”Antes la innovación era considerada una moda, una empresa compraba un CRM y era innovador.

La información ahora es globalizada, yo puedo tener herramientas y metodologías que aplican las más grandes empresas.

Innovar ahora es uno de los principales factores para sobrevivir, debo estar pensando, creando, probando y testeando constantemente, porque si me quedo quieto me pasan por la derecha y por arriba.

La innovación debe ser una filosofía. Hay empresas en Uruguay que aunque no tienen competidores, se los crean de forma casi real para compararse y no quedarse quietas, estamos en la sociedad líquida, todo fluye, lo que se queda quieto, queda anticuado”.