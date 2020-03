La semana que viene empieza ronda de contactos con candidatos a Intendente

Una reunión bastante positiva fue la que tuvo este jueves el Consejo Directivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), encabezado por Juan Carlos Gómez, con el Intendente de Salto, Alejandro Noboa. Allí se trataron temas puntuales como los del sector Recolección y la Unidad de Guardavidas, buscando dar soluciones y también coordinando algunas cosas hacia adelante.

Otro de los temas que estuvieron arriba de la mesa de la reunión entre ADEOMS y el Intendente de Salto, fue el de aclarar los dichos realizados por Alejandro Noboa ante la prensa tiempo atrás, sobre los ceses de funcionarios que se producirían el próximo 30 de junio.

Allí el intendente de Salto, manifestó que él se refería “a los funcionarios que no estaban comprendidos dentro del convenio colectivo, los que sí lo están ya tienen su estabilidad laboral y eso este gobierno lo va a respetar, así que eso significa una tranquilidad enorme sobre todo para los funcionarios y por el respeto al convenio que se firmó en todos sus términos”.

Gómez señaló que “también se estuvo tratando el tema de las calificaciones y por eso este viernes se llevó a cabo una reunión con todos los calificadores primarios y los directores de departamento, para corregir algunas cuestiones dado que también quedan algunos días para tener las calificaciones”.

“Con respecto a la adecuación funcional no se ha podido llegar a un acuerdo”, esgrimió el presidente de ADEOMS. “Vamos a convocar a una asamblea general para el viernes 20 de marzo, y mañana sábado tendremos un plenario en ADEOMS porque nosotros vamos a seguir defendiendo el proceso de adecuación, la administración tiene sus argumentos por el cual dice que tiene dificultades para llevarlo a cabo y que además está la imposibilidad de concretar el proceso de adecuación”.

Aunque señaló que desde ADEOMS “intentaremos seguir en la discusión para tratar que eso se concrete y si no, en una próxima asamblea sabremos cuál es la posición de los afiliados en cuanto al proceso de adecuación”.

CON LOS CANDIDATOS

Otro de los temas importantes que la directiva del sindicato de funcionarios municipales llevará adelante y que “no es menos importante, es que empezaremos una ronda de reuniones con los distintos candidatos a la Intendencia de Salto para las próximas elecciones y tendremos la primera de las reuniones ya el próximo martes 17, a las 10:30 de la mañana, con el candidato del Partido Nacional, el Dr. Carlos Albisu”.

Estas reuniones para ADEOMS son “muy importantes porque queremos saber cómo se manejará el próximo presupuesto, queremos dar la postura de los trabajadores organizados y saber además cuál es la visión del candidato a Intendente sobre ciertas cuestiones”.