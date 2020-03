Impactos del virus de las relaciones laborales

Ante los avances del coronavirus en el Uruguay el Gobierno se vio en la necesidad de dictar normas excepcionales a fin de enfrentar la emergencia sanitaria, laboral y económica que comenzó a atravesar el país. En este contexto, el objetivo de este artículo es dar cuenta de las normas que el Gobierno ha dictado al 19 de marzo para afrontar esta problemática.

El 13 de marzo, mediante decreto 93/020 Presidencia de la República declaró el estado de emergencia ante el brote del coronavirus, estableciendo que:

1. Se deben extremar las medidas de limpieza y desinfección especialmente en los lugares de trabajo y atención al público siguiendo las pautas del Ministerio de Salud Pública.

2. Deberán permanecer aislados por lo menos durante catorce días, bajo contralor y siguiendo las indicaciones del médico tratante o de la autoridad sanitaria, aquellas personas que: (i) hayan contraído COVID-19; (ii) presenten fiebre, y uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y además, en los últimos quince días, hayan permanecido de forma temporal o permanente en “zonas de alto riesgo”; (iii) hayan estado en contacto directo con casos confirmados de COVID-19; (iv) ingresen al país luego de haber transitado o permanecido en “zonas de alto riesgo”.

3. Quienes presentan síntomas deben reportarlo de inmediato a su prestador de salud o ASSE.

El mismo día, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) resolvió suscribir una propuesta del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT) en torno a la prevención del virus en las empresas, proponiendo pautas a incluir en protocolos. El día 19 de marzo una Resolución posterior amplió la anterior. La propuesta establece que corresponde al empleador, a la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto Nro. 291/007), así como los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014) coordinar los mecanismos necesarios para la confección de Protocolos de prevención, control y actuación ante el referido riesgo según la naturaleza y características propias de cada empresa o institución. El Protocolo debe contener Medidas de Prevención y Control y Medidas de actuación. En cuanto a las primeras, las mismas deben incluir al menos las siguientes:

1. Establecer mecanismos de comunicación expresa a los trabajadores a través de la colocación en lugar visible y/o con la distribución de material informativo, referente a las medidas de prevención, control, y actuación que sean emitidas por el Ministerio de Salud Pública en relación al Coronavirus COVID 19. Ese material debe contener información general sobre las características y riesgos de la enfermedad infecciosa producida por el Covid 19. Concretamente debe establecer la siguiente descripción: “Los síntomas más habituales que produce el COVID 19 son fiebre, y síntomas respiratorios (tos, dificultad para respirar). En casos más graves, la infección puede causar neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal e incluso la muerte. La enfermedad se propaga cuando una persona con COVID-19 tose o exhala, despide gotas de líquido infectado. La mayoría de estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como escritorios, mesas o teléfonos. Otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies contaminados y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si se encuentran a menos de un metro de distancia de una persona con COVID-19 e inhalan las gotas que ésta haya esparcido al toser o exhalar. Es decir, la COVID-19 se propaga de manera similar a la gripe. La mayoría de las personas que contraen la enfermedad presentan síntomas leves y se recuperan. Sin embargo, algunas personas presentan casos graves de la enfermedad y pueden requerir atención hospitalaria. El riesgo de desarrollar un cuadro grave aumenta con la edad: las personas mayores de 40 años parecen ser más vulnerables que las menores de 40. Las personas cuyo sistema inmunitario está debilitado y las personas que padecen afecciones como diabetes, cardiopatías o enfermedades pulmonares también corren un mayor riesgo de desarrollar casos graves de la enfermedad”.

2. Proveer del material de higiene necesario para cumplir las medidas de control, prevención y actuación emitidas por el Ministerio de Salud Pública, como ser la distribución en cantidades suficientes de alcohol, guantes en aquellas actividades donde el trabajador esté en contacto con público y medios de protección personal.

3. La utilización de mascarillas, es recomendada por la Organización Mundial de la Salud únicamente en aquellos casos en que se esté en contacto con alguien de quien se sospeche la infección por el virus o si manifiesta tos o estornudo, enfatizando que sólo son eficaces si se combina con el lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel. Sin perjuicio de ello, se podrá considerar su uso en aquellos casos en que por la naturaleza del trabajo exista contacto cercano y frecuente con otras personas.

4. Asegurar que los lugares y equipos de trabajo se encuentren limpios e higienizados, en este sentido las superficies como ser, escritorios, mesas, picaportes, pasamanos y los objetos tales como teléfonos y teclados deben limpiarse con desinfectante frecuentemente.

5. Indicar que el uso de artículos de uso personal como el mate, botellas, cubiertos y vajilla sea únicamente para uso exclusivo no debiendo compartirse el mismo.

6. Asegurar el adecuado mantenimiento y limpieza de equipos que proyectan aire, como ser secadores de manos, equipos de aire acondicionado y ventilación. En aquellos espacios que presente características reducidas deberá extremarse la higiene y ventilación. Asimismo, mantener la higiene de la ropa de trabajo

7. Indicar a todas las personas que desarrollen actividad laboral, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, o el uso de soluciones de alcohol en gel, teniendo en cuenta que la higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la infección. Debiendo colocarse cartelería informativa en lugar visible a dichos efectos.

8. Asegurar el suministro de implementos para el lavado y desinfección de las manos, asegurando la continua reposición de jabón en baños y cocinas.

9. Colocar dispensadores de alcohol gel en lugares visibles (mostradores, relojes de marcas, comedores, cantinas, oficinas de atención al público general), debiendo asegurar que los dosificadores se recarguen frecuentemente.

10. Promover la higiene respiratoria en el lugar de trabajo, Indicando que al toser o estornudar, se debe cubrir la boca y la nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo descartable.

11. Colocar cartelería visible sobre las medidas de higiene respiratoria.

12. La organización del trabajo debe determinarse de forma que entre trabajadores, y/o con el público se mantenga una distancia nunca inferior a un metro y medio.

13. Evitar la concentración de personas en todos los lugares de trabajo procurando que su número esté limitado al mínimo posible.

14. Extremar las medidas de higiene y desinfección diaria de la ropa de trabajo, equipos de protección personal y superficies a la que están expuestos los trabajadores en aquellas actividades que lo requieran.

15. Adoptar medidas de organización del trabajo que mitiguen el riesgo de propagación del coronavirus COVID 19, en consonancia con las posibilidades y naturaleza de la actividad, como ser la implementación del trabajo a distancia, y la evaluación de evitar viajes al exterior por parte del personal.

En cuanto a las Medidas de Actuación:

1. Establecer mecanismos de acción ante la aparición de un trabajador con síntomas de la enfermedad.

2. Los mecanismos deben prever: a) la participación de los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo dispuestos por el Decreto 127/014 en caso que la empresa disponga de los mismos, o del servicio médico que corresponda al trabajador; b) la rápida y eficaz adopción de medidas de control al resto de los trabajadores que estuvieron en contacto con el eventual infectado dentro de un período no inferior a los 14 días previos a la aparición de los síntomas de la enfermedad. c) las circunstancias de hecho que se generen por la imposibilidad de que el trabajador infectado o presunto infectado pueda asistir al centro de trabajo; d) Cuando los trabajadores que presentan síntomas respiratorios deban permanecer en domicilio y realizar la consulta a su prestador de salud, es este último quien determinará si corresponde la certificación médica, informando a su superior inmediato de tal situación y a los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo si existieran, o al médico de la empresa.

El 16 de marzo, Presidencia emite el Decreto 94/020 que amplía el anterior, previendo:

1. Las personas obligadas a guardar un régimen de aislamiento a causa del riesgo de contraer o contagiar el virus COVID-19 y estén comprendidas en el régimen de subsidio por enfermedad a cargo del BPS, tendrán derecho a percibir la prestación correspondiente.

2. Se exhorta a los empleadores a implementar teletrabajo, e instrumentar y promover, en todos los casos que sea posible, que los trabajadores realicen sus tareas en sus domicilios; disponiéndose que el empleador deberá suministrar los implementos necesarios para realizar la tarea encomendada y que el teletrabajo deberá ser comunicado a la IGTSS.

3. Los empleadores deberán adoptar todos las medidas que estén a su disposición para gestionar los procedimientos preventivos y de protección vinculados con la eventual propagación del virus COVID-19, especialmente cumplir con las disposiciones que el MTSS recoge de las propuestas del CONASSAT.

El mismo 16 de marzo, el MTSS resolvió un régimen especial de subsidio por desempleo. La Presidencia posteriormente en conferencia de prensa amplió el mismo.

1. En un principio abarcaba a los empleados pertenecientes a los sectores comercio en general; comercio minorista de alimentación; hoteles, restaurantes y bares, servicios culturales y de esparcimiento y agencias de viajes. El Gobierno el 19 de marzo anunció que se aplicaría a todos los sectores de actividad.

2. Incluye a trabajadores en situación de suspensión parcial por reducción del número de días de trabajo mensual con un mínimo de 6 jornales en el mes, o la reducción total de las horas de su horario habitual en un porcentaje del 50% o más del legal o habitual en épocas normales y que reúnan los demás requisitos exigidos por el dec.-Ley 15.180.

3. Regirá por el plazo de 30 días prorrogables por otros 30 días más.

4. La prestación será el equivalente al 25% del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, calculado en forma proporcional a período del subsidio.

5. Ampara a trabajadores que hubieren agotado la cobertura por el régimen general del subsidio por desempleo a la fecha, a los que cuenten con cobertura por el régimen general y a aquellos que cuenten con cobertura por el régimen de desocupación especial.

6. Suspenderá el cobro del subsidio por desempleo correspondiente el cual se reiniciará al momento de finalizar el amparo del régimen especial que se comenta.

7. El régimen especial no está supeditado a la existencia de licencia no gozada.

8. Las solicitudes de amparo al régimen se realizarán directamente ante el BPS.

El día 20 de marzo el MTSS resolvió autorizar con carácter excepcional el goce de la licencia generada en el año 2020 siempre y cuando existe acuerdo por escrito con el trabajador y el adelanto esté motivado en la crisis sanitaria. El acuerdo debe ser informado por el escrito al MTSS.

SUGERENCIAS A EMPRESAS

En el contexto descrito, de ser necesario, se sugiere evaluar entre implementar la modalidad del teletrabajo (y en caso de acuerdo, documentar las condiciones en una novación de contrato y comunicarlo a la IGTSS al correo inspecciondetrabajo @mtss.gub.uy), promover el goce de licencias con o sin goce de sueldo o disponer envíos a subsidio por desempleo.

Cualquier medida cabe que sea tratada con la Comisión Bipartita de Seguridad (Decreto 291/007) y los Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (Decreto 127/014), en cuyos ámbitos debe confeccionar e implementarse el protocolo sobre lo analizado, conforme a las recomendaciones de la CONASSAT. Sugerimos que se labre acta escrito de todo lo actuado y de cada medida que se tome.

Juan Diego Menghi