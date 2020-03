Cómo vive la cuarentena junto a su familia el cantautor salteño Diego Castro

Diego Castro es músico y compositor local que nos abre virtualmente la puerta de su hogar para contarnos cómo está viviendo la cuarentena… He subido alguna que otra cosa musicalmente hablando… al estar más tiempo en casa me he puesto a practicar y tocar algunas cosas nuevas.

De esa manera siempre pasa más rápido todo, te lleva a concentrarte bastante.

Me parece que con una canción que trate sobre este momento que estamos pasando y con un mensaje que cree conciencia es una buena manera de conectar con la gente.

La música en sí misma es sanadora, compañera y estimulante» – nos dijo.

-¿Cómo vive su inspiración para componer en estos días?

Me parece que si tenemos más tiempo en casa, podemos escuchar por algunas horas música ya sea con auriculares o en voz alta o donde sea es una de las mejores opciones para pasar el rato ya que te puede hacer recordar algún momento o a alguien o inspirarte a limpiar, cocinar, pintar o cualquier otra acción y ya de paso nos distraemos y dejamos a un lado toda la sobre información que hay por todos lados de lo que está ocurriendo, por un lado está bien informarse pero lo justo y necesario para cada uno.

Personalmente vivo mi momento a full.

Se me están viniendo ideas a toda hora y trato de grabar en el celular y antes que se me vaya la idea de la cabeza guardo las melodías e ideas sobre temas que me gustarían resaltar en próximas canciones.

Tengo dos canciones que no veo la hora de grabar pero bueno voy a tener que esperar que pase todo esto para poder reunirme con las personas necesarias y también retomar la actividad grabando como en vivo».

-¿En estos momentos no cuenta con su pequeña sala de grabación en su casa?

-«Lo hice y lo estoy extrañando mucho. Fui vendiendo de a poco algunas cosas cuando me quedé sin trabajo el año pasado.

Pero ya voy a poder volver a comprar».

-¿Cómo se ha organizado las tareas con su esposa?

-«Ella es profesora y sigue trabajando desde casa con clases virtuales, hasta te diría que está trabajando mucho más ya que tanto para los chicos como para ellos los profesores es un poco nuevo todo esto de las clases a través de Internet.

Intentamos siempre darnos una mano con el que durmió menos ese día o tuvo más trabajo… siempre tratamos de estar dispuestos a darnos una mano ya que a Emi nuestro hijo también hay que dedicarle mucho tiempo para que no se aburra tanto en la cuarentena».

-¿Mantienen comunicación permanente en forma virtual con sus amistades?

-«Sí… todo el tiempo, los grupos de WhatsApp están a full.

En casa en realidad estamos tranquilos por nosotros que sabemos que tomamos todas las medidas que están al alcance ya que tenemos a mi abuela y a mi suegro que son personas mayores, pero también nos indigna y preocupa ver como muchas personas no hacen lo que pueden por estar en sus casas por falta de empatía, información o falta de credibilidad»

– ¿Qué análisis hace ante el comportamiento indiferente de algunos ciudadanos?

-«Me parece que nace todo en la ignorancia normal de las personas al tratarse de un virus nuevo que ya han dicho que es más peligroso para personas mayores o con problemas de diabetes, respiratorios y demás, también leí y escuché que la gripe en realidad tiene mayor tasa de mortalidad entonces hay muchas personas que subestiman el virus y no se dan cuenta en el nivel alto de contagio que tiene y que es ese el gran tema a tener en cuenta.

Aparte muchos tienen que seguir adelante con sus trabajos y no dan mucha importancia a toda la información que hay.

Debería de haber medidas desde el estado que acompañen esta situación lo antes posible.

Primero que nada que tomen conciencia de lo que está pasando por el bien de todos y de las personas que trabajan en la salud, en la Policía, bomberos o todo personal que si o si tienen que ir a trabajar por sus familiares mayores o con problemas respiratorios.

Sé que no todos al día de hoy pueden quedarse en sus casas pero traten de hacer lo posible por hacerlo, tomen las medidas de limpieza que se deben por favor.

Y por otro lado que agarren la cuarentena para empezar a hacer esas cosas que siempre quisieron y no pudieron por no tener tiempo».