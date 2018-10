Nací en el ocaso de la dictadura, a duras penas recuerdo las elecciones del 84, cuando se marcó el retorno de la democracia. Cuando era apenas un niño vi cómo había gente que se peleaba entre los colores verde y amarillo, no entendía bien qué era, alguien me quiso explicar pero no supe entender bien qué era lo que pasaba. Acompañé a mi madre a votar un referéndum en un día de mucha lluvia, después vi gente enojada y otra celebrando.

Vi a Maradona meter el gol con la mano ante los ingleses frente a un televisor Punktal con canalera en blanco y negro, vi la corrida de Maradona y me acuerdo de Michelle Platini. Me acuerdo del avión Pluna sobrevolando por Salto cuando llegó en una visita histórica, el Papa Juan Pablo II al entonces despoblado Parque Matos Neto. Volví a ver elecciones en el año 1990 y como los blancos llegaban a la presidencia y el Frente Amplio conquistaba una Intendencia.

Empecé el liceo y milité por la educación pública contra la reforma de Germán Rama sin saber que la misma era una de las transformaciones educativas de avanzada que se necesitaba para la época. Quizás el entorno demagogo de quienes lo rodeaban hacía que la misma pareciera un mandado más a los organismos multilaterales de crédito que por entonces tenían oficinas en nuestro país para dirigir la política económica.

Vi cómo se hizo una Copa América en Uruguay y a la Selección de Argentina de Simeone y Batistuta practicando en el Vispo Mari. Al tiempo pude ser testigo de la primera vez que se celebraba una segunda vuelta electoral y donde por primera vez después de cinco postulaciones infructuosas ganaba Jorge Batlle la presidencia.

Con su mandato conocí muchas cosas, la fiebre aftosa y los efectos de la misma. Lo que era un rifle sanitario, productores fundidos, gente sin trabajo y un dólar que saló de 11 a 35 pesos en tres días dejando a muchísima gente endeudada, sin trabajo y vi como por primera vez se duplicaba la tasa de suicidios en todo el país. Supe lo que era tener que ir al seguro de paro, tener clases en la Universidad sentados en el suelo porque no había dónde sentarnos, y cómo la gente se iba por el aeropuerto de Carrasco adonde le dieran trabajo.

Vi a muchas familias partirse para siempre, a muchos compañeros de liceo que éramos todos veinteañeros en aquella época ir a buscar una solución a sus problemas económicos en países que tanto criticaban como Estados Unidos. Conocí el rostro de los banqueros más famosos del país cuando fueron tras las rejas.

Vi rostros de esperanza en gente que buscaba un cambio y cómo esas miles de personas que toda su vida habían votado a los partidos tradicionales basaban su única ilusión en el partido al que siempre criticaron, el Frente Amplio. Los vi llevar banderas del Frente y llorar cuando Tabaré Vázquez gritaba “Festejen…”.

Después vi como muchos esperaban sentados en sus casas que se produjeran los cambios que tanto habían anunciado y paulatinamente los hubo. La gente juzgará si para mejor o para peor. Las grandes trabnsformaciones se dieron en el mundo de las relaciones laborales, pero todo eso tiene hoy un efecto boomerang, porque al principio los sindicatos sabían de todo y podrían lograr conquistas, pero las mismas encarecieron el proceso y el contraataque del sector empresarial no se ha hecho esperar. Hoy, contratar es caro, no se puede y para mantener esos costos debe haber recortes.

Vi cómo muchos niños en el 2005 empezaban a recibir planes sociales y cuando se los quitaron, siete u ocho más tarde porque “habían cumplido el proceso”, salieron a la calle exigir a otros a punta de pistola, tener de nuevo lo que les sacaron. Veo como el gobierno sale a decir que el problema es cultural y que la violencia ha deteriorado los valores de las familias y cómo discuten si hay que reprimir o hay que aumentar las políticas sociales. Mientras tanto, la gente tiene miedo.

Vi y fui partícipe de una generación que creyó en el cambio, que vio las transformaciones sociales de corte más liberal impensables para un gobierno de “izquierda” como la ley Trans, la de las 8 horas de peón rural, el matrimonio igualitario, el experimento de la marihuana y también veo una campaña que quiere contrarrestar esa medida porque hoy está viendo los resultados negativos de lo que hicieron.

Veo cómo muchos que ayer creímos que podía haber un cambio en serio, sin exclusiones y con derechos para todos, quedó plasmado en buenas intenciones y la pobreza y la desocupación está en las calles, donde volvimos a tener gobernantes de oficinas que como decían Los Diablos Verdes en el 2002, “hablan que los números les dan, pero por las calles no caminan”.

Veo como esos malos resultados de los que dijeron que iban a gobernar para todos pero no solo fueron más de lo mismo, sino peor que los que estaban, son los que hicieron resurgir a los Piñera, a los Macri, a los Trump y a los Bolsonaro, que ahora prometen otro combate, pero que parece más destructivo que el proceso refundacionista de los que llegaron para cambiar, y solo cambiaron ellos, incrementando sus patrimonios y pasando de ser clase media a clase alta a costillas del pueblo.

Después de haber visto tanto, quiero que haya cambios en serio, donde la gente no pierda sus derechos pero que también se empiecen a imponer obligaciones, no solo de pagar impuestos que no sabemos adónde van, sino para que la gente sepa querer a un país y trabaje para que el mismo progrese, para eso debe haber oportunidades y una vez otorgadas, que la gente valore lo que tiene y genere una conciencia país, para que no nos gobiernen los que quieren hacerlo a cualquier precio, sino para que nosotros, como pueblo decidamos quién sea el que lleve el barco llamado Uruguay a un buen puerto en el que podamos desembarcar todos y no los mismos de siempre.