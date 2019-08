Madres desesperadas: Con Rosario Ugolino y Elizabeth Quiróz

Cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen no tener solución, vivimos en forma diaria sin sosiego.

Y llegamos a sumergirnos en el más doloroso silencio con temor a compartirlo.

Rosario y Elizabeth son unas convencidas de que ellas desean hablar para encontrar una solución, que no solo amerita una salida para ellas, sino para todos los niños y adolescentes que viven el mismo calvario en la nebulosa de la droga.

Tanto Rosario como Elizabeth, cuentan con dos hijos. Jóvenes que transitan un período de intoxicación luego de ser adictos por varios años.

Ellas buscan afanosamente un oído adonde puedan dirigirse, para buscar juntos una solución que no es para nada fácil: conseguir el control de una mejor calidad de vida para sus hijos y la calma en sus hogares.

Para ello han decidido formar un grupo de familiares de consumidores y aunque sea la droga una realidad en todas partes del país y tal vez del mundo, ellas están dispuestas a conseguir lo que persiguen.

Así, nos brindaban su testimonio:

-Rosario: Luego de pasar un infinito sufrimiento con mis hijos durante mucho tiempo, encuentro en internet a Sonia Silvera, una señora que lleva adelante a un grupo de ayuda que se llama «Grupo de madres y familias caídos en la pasta base» y me contacté con ella.

Me explicaba, que su idea era poder llegar junto a su grupo a lograr la internación compulsiva de personas adictas.

¿Por qué se acerca a ella?

Tengo dos hijos adictos de 26 y 30 años y mi casa es un infierno desde hace 10 años.

Comenzó mi hijo menor a consumir y luego siguió el hermano mayor.

Hice hasta ahora todo lo que estuvo a mi alcance, incluso internación en Hospital de Salto, concurriendo a Ciudadela, asi como llevándolos a Centros de Rehabilitación en Artigas, Rivera, Paysandú, Canelones, Montevideo, en fin a todos los lugares donde creía que podía conseguir apoyo y con mis propios medios.

Sin conseguir nunca nada que pudiera controlarlos, porque incluso han quedado internados, pero continuaron igual.

-Elizabeth: en mi caso son dos hijos también que se drogan.

Uno de ellos comenzó con 14 años a consumir y hoy tiene 35.

Cuando el comienza a hacerlo, yo llegaba a casa muy tarde de trabajar y solía salir a buscarlo cuando no estaba. Por lo general, caminaba durante horas hasta encontrarlo.

El puente de calle Treinta y Tres era el mejor lugar para su escondite junto a un grupo de muchachos. Y ya teniendo 18 años, cometió una rapiña con sus compañeros y estuvo 7 años y ocho meses en la cárcel.

Como siempre los crié solita a mis hijos. Para mí fue el infierno verlo allá.

Al salir, comenzó a trabajar en arándanos y en changas, pero trabaja nada más que para la compra del «porro».

Consumen ambos pasta base también, armándose los «bazocos». Aunque no es en forma contínua, se quedan en casa consumiendo.

Y cuando salen, caminan como veinte cuadras para ir a comprar, porque todos conocemos los lugares de boca de venta.

Está Salto Nuevo, con muchas bocas de venta de droga.

Por eso la lucha y a lo que apuntamos, es a sacar a esos chicos de barrio, de la droga.

Chiquitos que terminan la escuela y se drogan.

Pero nadie se mueve. Ni las autoridades, ni la Policía, ni los Jueces, ni Fiscales y con certeza somos sabedores de que asi es, porque si vamos a la Policía a solicitar ayuda porque nuestros hijos se ponen violentos, lo único que hacen es enviarnos a Violencia Doméstica. Allá hacemos la denuncia y su respuesta es: «Sáquelo para la calle, ya son mayores de edad, no debe preocuparse».

Nuestra pregunta es: «¿entonces, vamos a terminar con todos nuestros hijos en la calle? ¿Viéndolos duros de frío, pareciéndose a unos zombis caminando y continuamente consumiendo?

Sin siquiera bañarse y mal alimentados.

¿Cuál fue la reacción de ustedes cuando se enteran del comienzo del problema?

-Rosario: uno de ellos estaba en un grupo donde realizaban actividades.

Yo estaba muy contenta de verlos allí, porque pensaba que era un lugar seguro.

Hasta que llega a mis oídos que estaba el menor exhalando nafta y no lo podía creer.

Estaba en 4º de Liceo.

De allí no paró nunca más de consumir con diferentes drogas. Y asi siguió el mayor.

¿Cuándo se percató de que se le escapaba de las manos la situación?

-Rosario: Nunca pude controlarlos. Mis hijos hoy consumen en forma contínua. Hay días que me piden dinero, les digo que no tengo y salen a vender sus cosas. Comienzan a discutir y se toman a golpes de puño. Y cuando llamo a la Policía, con los problemas anteriores, me aseguran que yo estoy infringiendo la ley al recibirlos de nuevo en casa, luego de denunciarlos.

Mi casa es un infierno.

Estoy realizando un emprendimiento de venta de comida elaborada y al buscar la canelonera que ellos mismos me habían regalado para el día de la madre, ya no estaba. La habían vendido.

Y asi es siempre.

¿Qué creen que ha provocado toda esta situación?

-Elizabeth: en mi caso, no logro entenderlo.

Siempre trabajé para darles lo mejor. No de más, porque nunca tuve.

Para mí fue la junta, la noche y que yo debía trabajar por las noches. Pero no me echo la culpa, porque incluso lograron concurrir a secundaria porque siempre me esforcé.

-Rosario: yo creo que son personas vulnerables.

Entre uno y otro de mis hijos, tengo otro hijo que no es consumidor. Nunca fumó, ni tomó alcohol.

Pienso que son las amistades que llevan por mal camino.

¿Qué es lo que pretenden hoy?

-Rosario: Luego de unirme a Elizabeth, como había dialogado con el Dr. Gonzalo Leal, realizamos algunas reuniones en su local y con esto que estamos emprendiendo vamos a necesitar de mucha gente.

Nuestro principal anhelo es llegar al Parlamento, por medio de Diputados y de todo aquel que nos desee apoyar, porque a pesar de haber salido en los medios, no hemos recibido más ayuda que la mencionada.

A mi me supera, me indigna, que haya tanta indiferencia a nuestro problema.

No es algo puntual en nosotros, es una situación generalizada.

Es increíble no ser escuchados. Nos provoca una impotencia, de no saber qué hacer.

Necesitamos que todo el que desee apoyarnos, político o no, por favor se contacte con nosotros en calle Artigas 1020, donde nos reunimos los días viernes a las 19 horas.

Necesitamos que las madres de los demás niños y adolescentes con problemas de adicción, se nos unan para poder entre todas encontrar una solución.

Nuestros hijos, se han vuelto hijos de la calle.

Mary Olivera