Entrevista al Dr. Carlos Albisu por el Tercer Congreso Departamental de Aire Fresco.

Luego de vivir el sábado el Tercer Congreso Departamental de Aire Fresco, el sector del Partido Nacional que lidera a nivel departamental el Dr. Carlos Albisu y que a nivel nacional encabeza el Dr. Luis Lacalle Pou, el líder departamental de este sector político manifestó su alegría por la cantidad de gente que concurrió a escuchar a los once oradores que estuvieron el sábado de tarde en el Club Saladero, reivindicando las propuestas del Partido Nacional.

Entre los concurrentes estaban el senador Álvaro Delgado, los intendentes de Florida, Carlos Enciso y de San José, José Luis Falero y el senador y próximo precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. En tal sentido, EL PUEBLO consultó al Dr. Carlos Albisu sobre esta instancia.

¿Qué análisis realiza de la realización del Tercer Congreso del sector Aire Fresco?

Muchos nos preguntaban, ¿por qué un Congreso a tres años de las elecciones, un sábado de tarde en Salto y en noviembre?, viéndolo como una locura; y realmente es un Congreso que no se organiza desde la dirigencia hacia el militante, sino que fue al revés, la propia gente nos fue llevando a reunirnos, a organizarnos y a cerrar un año que se viene terminando, como lo hemos hecho desde hace tiempo, trabajando.

En el Congreso participaron 490 congresales anotados, y 87 personas que no lo eran, pero que fueron a escuchar, sobre todo a nuestro líder, el Senador Luis Lacalle Pou; se presentó el trabajo realizado por los Ediles desde la Junta Departamental en el último año; contamos con la oratoria de dos de los mejores Intendentes que hay en este país, que son el Intendente de Florida, Carlos Enciso y el Intendente José Luis Falero de San José, que estuvieron contando sus experiencias como gobernantes. Son dos Intendentes que repitieron su período, invitándonos tanto a nosotros como a nuestros Ediles, a que vayamos a sus Departamentos a ver un poco algunos temas puntuales que están llevando adelante desde lo social, desde la infraestructura, desde la salud, desde lo cultural, para poder extrapolarlos hacia nuestro Departamento, e ir armando y organizándonos así para todo lo que se viene.

Creo que fue muy bueno desde ese punto de vista, después cada uno de los cabeza de lista como Carlos Silva de la Lista 50, Andrés Prati por la Lista 400 y Martín Burutarán por la 404 marcaron el perfil que cada una de ellas tiene, las que si bien están bajo la misma ala de Aire Fresco, tienen sus matices y así lo desarrollaron.

El senador Álvaro Delgado nos contó todo lo que se viene realizando desde Aire Fresco – de Todos Hacia Adelante, y el trabajo que se está completando en los 19 departamentos, en ese Desembarco que se hizo en setiembre en Salto, donde llegaron 14 legisladores junto a Lacalle Pou, llevándose deberes y reuniéndose con unas 85 asociaciones, de los cuales muchos de esos deberes ya tuvieron su devolución y otros están en proceso en los que se está trabajando y que llegado el momento se les irá devolviendo a cada una de dichas Asociaciones. Y por supuesto, quien cerró el Congreso fue Luis Lacalle Pou, con un discurso con el que generó esa apatía con todos los militantes, justamente un 12 de noviembre, el Día del Militante del Partido Nacional, donde dio un mensaje positivo de trabajo y de militancia, donde si bien faltan tres años, se va viendo la efervescencia desde la dirigencia, sobre todo desde los militantes, es muy importante, porque es lo que hace a los dirigentes políticos estar a rueda y trabajando intensamente con una tarea que es ardua e intensa.

En resumen, fue una muy linda jornada, con un Club Saladero desbordante, con mucho entusiasmo, mucha juventud, muchas mujeres, con dirigentes y militantes de otros partidos políticos que se hicieron presentes, algunos porque quieren trabajar y de alguna manera dar una mano, y otros para escuchar nuevas opciones, porque ven en Lacalle Pou y en el Partido Nacional la esperanza del cambio que nuestro país está necesitando.

¿En lo local viene desarrollando un fuerte trabajo?

Acá en Salto las tres agrupaciones vienen trabajando desde el primero de octubre, en lo que nosotros le llamamos “Mano a mano con Salto”, donde lo que se hace es salir de las cuatro paredes que te puede dar la Casa del Partido o una bancada de Ediles en la Junta Departamental para recorrer los barrios, las diferentes localidades del interior del departamento y estar en el mano a mano con la gente, porque justamente creemos que es ahí de donde se traen los insumos y las diferentes problemáticas para saber que no somos gobierno, sino oposición, hacer cosas de forma constructiva ya que si bien la oposición no tiene la responsabilidad de gobierno, si tiene la de hacer, no omitiendo lo que está mal, sino marcarlo, pero trabajando siempre en positivo.

Su sector se ha mantenido al margen del fuego cruzado existente entre el Gobierno Departamental y el Partido Colorado, y como usted lo expresó vienen trabajando a paso firme, ¿se ven como la alternativa de gobierno capaz de nuclear a los disconformes con esa forma de hacer política?

Nosotros nos hemos trazado un camino de trabajo desde el año 2010 cuando empezamos a trabajar en política, se puede decir que con una responsabilidad propia al formar una lista y ese camino tenía algunos parámetros que no queríamos perder, porque sabíamos que al perderlos, perdíamos lo que nos propusimos que era trabajar con alegría, aportando, siendo constructivos y sintiéndonos cómodos.

Se viene dando naturalmente un crecimiento permanente, comenzamos siendo una lista y hoy ya son tres, las que conformamos el sector Aire Fresco, cuya primer meta es lograr el gobierno nacional, necesitamos y soñamos con los grandes cambios que vendrán de la mano de la presidencia de Lacalle Pou, pero no perdemos de vista el departamento, que es lo que más queremos.

Tanto es así y que lo hemos bajado del discurso a la práctica, que las veces que le hemos tenido que llevar una propuesta al Intendente Lima, lo hicimos sin pruritos porque queremos vivir en un lugar mejor, y creemos que no hay que esperar tres años para mejorar muchas cosas, creemos que no tenemos que bajar al adversario político para pasarlo por arriba, sino que somos nosotros que tenemos que superarnos y tratar de ser mejores.

En cuanto a las candidaturas, vamos a ser sinceros, los compañeros nos vienen empujando para que seamos candidatos, pero no es candidato quien quiere sino quien puede, hay muchas etapas como la interna, donde hay que posicionarse y tener los convencionales necesarios, etc.

Las cosas que vengan para adelante, que se sigan dando con la misma naturalidad que se han dado hasta ahora, y que también vengan desde la gente hacia la dirigencia, ya que no somos quienes para imponer candidaturas, ni imponer ideas.

(Entrevista de Adrián Báez)