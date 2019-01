Un temporal con abundantes precipitaciones azotó el departamento de Salto en la jornada de este domingo provocando enchorradas en diferentes zonas de la ciudad. El presidente del Comité Departamental de Emergencias, el intendente Andrés Lima, estuvo presente en varias de las zonas afectadas coordinando acciones.

Lima dijo que “el Comité Departamental de Emergencias no se tuvo que activar, sino que ya se encuentra trabajando de manera permanente debido a la creciente del río Uruguay, a lo que ahora se le sumó la intensa lluvia de este domingo con cerca de 100 milímetros de agua caída en pocas horas”.

El Intendente habló con varias familias e ingresó incluso a las viviendas afectadas por las enchorradas y se comprometió con los vecinos a seguir trabajando para solucionar el problema. Señaló que “con la limpieza y canalización de los arroyos Ceibal y Sauzal, muchas familias que cada vez que llovía se le inundaba la casa, ahora no han tenido más problemas”, agregó que “una cuadrilla de Obras, se abocó por varios meses a la limpieza de cunetas y bocas de tormenta, pero cuando llueve tanto en un corto período de tiempo, suceden estas cosas, seguiremos trabajando para tratar de que cada vez menos familias se vean afectadas”. Por su parte el coordinador del CECOED, Julio Texeira dijo que, “junto al señor Intendente, estuvimos haciendo una recorrida por diferentes barrios afectados por la abundante lluvia y también visitamos a las familias evacuadas que se encuentran en el ex Hotel Biasetti y una familia que se alojó el pasado sábado en el refugio de calle Diego Lamas y Julio Delgado”. Desde el Comité de Emergencias se continúa monitoreando la situación, tanto de lo que pueda pasar con el tiempo, como del avance de las aguas del río Uruguay.