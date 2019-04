Juan Pedro Antipuy – representante del proyecto Diver Tour en Termas del Daymán

Juan Pedro Antipuy es el joven emprendedor que propuso el Paseo Itinerante Cultural, denominado Diver Bus Daymán, “Divertour” que incluye un recorrido en el micro de unos 40 minutos de duración por toda la zona de

termas, en el que se hacen cinco paradas y se cuenta con la animación de cuatro personajes que irán construyendo el relato de una forma muy creativa y entretenida.

Desde hace algunos años -y luego de re instalarse en su ciudad natal, ya que en el 2002 emigró con su familia a Valencia (España) – se de desempeña en el área de mantenimiento del agua del Spa Thermal Daymán.

A orientación de Salomón Reyes surge la idea de adquirir el bus eléctrico a fin de organizar un tour en termas del Daymán, que fuera atractivo y que la gente pudiera conocer la historia del parque term al y a la vez divertirse.

Juan Pedro no había mantenido ningún vínculo anterior con el área turística si bien traía la experiencia de cómo se manejan en Valencia donde no cuentan con los mismos recursos naturales y deben recurrir a la capacidad creativa y de inventiva para atraer a la masa turística.

En Valencia Antipuy se formó como Master en Sonido y estuvo dedicándose a la especialidad, pero al llegar nuevamente a Salto el camino de la vida lo llevó por otros rubros.

-¿Qué motivo los llevó a emigrar a Europa?

-”La crisis del 2002 nos llevó a optar por esa posibilidad. En esos momentos estaba terminando un curso de Mantenimiento Informático en UTU. Nos fuimos todos; allí también estuve trabajando en temas relacionados con el agua, mantenimientos de piscinas y otros”.

-¿Cómo es la movida turística en aquel continente?

“Es muy diferentes… y en algunos lugares tienen que recurrir a otras estrategias para captar el interés del turista”.

Zaragoza es una de las pocas ciudades europeas que ha abierto su casco histórico al arte urbano. Este tipo de arte no solo ha cambiado en cuanto a estilos y técnicas, sino también en su aceptación social y es que cada vez son más los que se acercan a la ciudad para contemplar estas obras tanto de artistas locales como internacionales.

Acá tenemos otra disposición porque contamos con el agua termal, entorno natural y muchas otras bondades.

Los turistas vienen a la búsqueda del contacto con la naturaleza y actividades saludables.

Nuestra idea con el tour es aportar otro atractivo, otro entretenimiento fuera de la piscina termal, un paseo itinerante cultural, cuarenta minutos de recorrido por termas.

En Zaragoza por ejemplo comenzaron a pintar murales y una vez al año turistas de todo el mundo van a compartir dicha actividad.

Los beneficios del turismo termal relacionados con la salud son muchos pero este tipo de turismo también nos permitirá descubrir lugares con encanto donde vamos a disfrutar y pasar unos días relajados y tranquilos.

Los diferentes establecimientos que podemos encontrar por todo el mundo ofrecen, dependiendo de la clase de agua termal de la que disponga, diferentes tipos de tratamientos para el cuidado del cuerpo. Terapias para cuidar nuestra salud o simplemente para disfrutar de masajes que nos ayudarán a relajarnos y olvidarnos del estrés que vamos acumulando a lo largo del año. También nos ofrecen tratamientos para mejorar el estado de nuestra piel; en fin, un amplio abanico de posibilidades de las que disfrutar.

PROPUESTA DEL TOUR ITINERANTE

El tour no solamente propone el paseo sino que también éste se torna en un recorrido muy divertido con diversos personajes que van contando la historia de termas y rememorando importantes figuras de la historia local

El primer personaje que aparece es la gaucha Eulogia, primera persona que en 1958 pasa por un laguito de agua caliente y al pedir para pagar para poder bañarse se convierte en el primer turista (contando al pasar por el río Daymán datos relevantes del lugar).

El segundo personaje que aparece es un extraterrestre, aludiendo a la zona de avistamientos de OVNIS que se le atribuye a la estancia La Aurora; también aparece el escritor Horacio Quiroga vestido de bañista de los años 60 narrando su vida y algún dato de la Posta de Daymán.

El último personaje es una supuesto prima del futbolista Edison Cavani mientras el micro pasa por la casa de Cavani, quien narra la historia de Edi, de otros futbolistas salteños como Luis Suárez y otros deportistas de renombre.

Estos actores son contratados a través de la productora local Saladero Films, responsable de la producción del guión que interpretan.

Se hacen juegos y se le hacen diferentes obsequios a los turistas.

El emprendimiento está funcionando muy bien y los comercios y los recepcionistas de los hoteles se han plegado mucho a la idea que es muy recomendada a los turistas.

Aparte de los tours previamente dispuestos, se organizan paseos con los visitantes de los hoteles”.

-Teniendo a todos sus familiares en Valencia ¿Qué lo llevó a volver a Salto?

-”La tierra siempre me llamó… nos fuimos en una circunstancia especial para ayudar a la familia pero desde que estuvimos allí, siempre tuve la idea de volver y me planifiqué para ello.

Luego de que nacieron mis hijas decidimos volver mientras que fueran pequeñas para que empezaran con la educación preescolar y se adaptaran rápidamente.

Pensamos que el estilo de vida para su crianza era mucho mejor aquí”.