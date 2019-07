Con el Dr. Carlos Gabrielli Médico Cardiólogo

Con tan bajas temperaturas, quisimos conocer como es el funcionamiento de las arterias y cuanto repercute en el organismo. Sobre todo en el de aquellas personas que ya traen consigo alguna dolencia al respecto. Como deben transitar diferentes procesos que se presenten, con los cuidados que deberían cautelosamente tener en cuenta. Dialogamos con el Doctor Carlos Gabrielli, profesional salteño con una vasta experiencia, que así respondía cuando le consultamos:

¿Hasta qué punto afecta el frío al corazón?

El frío es siempre una exigencia al organismo que está sufriendo una agresión, afectando a la circulación, la presión y al corazón. Puede afectar las arterias y al corazón en general. Y se lo puede notar en un corazón deficiente, cuando a la mayor demanda, puede perjudicarlo, provocando una falla cardíaca. Las arterias con el frío se contraen y uno llega a estar pálido, ya que la circulación disminuye en la piel, preservando la temperatura constante en el cuerpo.

Enfermedad cardiovascular y enfermedad coronaria

Las dos tienen un común y es la enfermedad de las arterias que se encuentran en todo el organismo.

La arteriosclerosis es generalizada, pero en algunos lugares hace obstrucción y en otros no. El endurecimiento de las arterias y las obstrucciones, a veces se localizan en las coronarias (el corazón), otras en el cerebro (ACV) otras en los riñones y otras en las piernas. Si afecta órganos nobles y vitales como son el cerebro, corazón y riñón, allí va a depender la vida de la persona. Así mismo en el caso de las piernas, se puede resolver o a veces llega a la amputación, con ese miembro que obstruye arterias. Pero tienen en común, que son enfermedades arteriales generalizadas, que afectan a todas las arterias en mayor o en menor medida, también a algunos órganos de la misma manera. Tal es el caso de la diabetes, que si se agrega hipertensión arterial, juntas es más riesgoso sufrir enfermedades arteriales, no solo coronarias.

¿A que le llamamos obstrucción de la arteria?

La arteriosclerosis (endurecimiento de arterias) que afecta al ser humano, comienza a hacerlo a los cinco años de edad. Progresando lentamente, hasta que comienza a manifestarse. Por tal motivo, en la actualidad hay que prestarles mucha atención a los niños, porque a veces existe un trastorno del colesterol a nivel familiar.Comienzan a tener problemas cuando son jóvenes, por eso en lo posible hay que intentar prevenirla cuando son niños.

¿Cuál es ésa prevención en

niños?

Como es un factor de riesgo, hacemos especial hincapié en la alimentación del niño, con incluso sobrepeso de éste sin actividad física para conseguir una niñez saludable. Muchas veces, tenemos a niños muy chicos con colesterol alto. Por lo general si existe la presión severa en niños, tenemos que pensar en primer lugar en enfermedad del riñón. Pero como es muy frecuente y descartando el problema del riñón, a la presión arterial en niños es esencial prestarle atención. Además, los factores de riesgo del niño siempre, son la obesidad y sedentarismo, colesterol familiar y diabetes. Consumiendo sal tiene mucho más riesgo de presión. Los Pediatras ya tienen instaladas las pautas, emitidas por autoridades de la salud, de cómo se deben prevenir enfermedades antes de tratarlas. Y pensamos que al problema referido que sucede en niños, es un problema no solo de las familias, es un problema de la sociedad toda. Porque es un problema de salud cada vez más frecuente.

Enfermedad Coronaria y Cardiovascular

¿Puede empeorar si el paciente tiene otra enfermedad de base?

Si, existen factores de riesgos mayores que llevan a una enfermedad coronaria. Tal es el caso de la diabetes. Y si se agrega presión a la diabetes, es mucho más riesgoso sufrir enfermedades arteriales, no solo coronarias. El ACV (accidentes cardiovasculares), es tan frecuente y también mortal como algunos casos de corazón. Al cual le tenemos tanto o más miedo que a los infartos. Porque mata o deja invalidada a las personas.

¿Cuáles son los factores de riesgo para las enfermedades arteriales?

Entre los factores nocivos:

El tabaco (no solo afecta las arterias cerebrales y cardiacas sino también las arterias de las piernas).

El Colesterol es un factor importante (para el endurecimiento de las arterias). El sedentarismo y la obesidad, porque producen diabetes, presión y también enfermedades coronarias. Demás está decir que si transita por una diabetes y tiene presión arterial, también es un factor importante.

¿En qué hace hincapié el Cardiólogo?

Sobre todo en la prevención de la enfermedades de las arterias. Hay una prevención que se realiza antes que la persona tenga accidente o infarto y hay una prevención después. Porque cuando uno tiene un infarto debe evitar el segundo infarto, ya que es sin lugar a dudas, mucho más mortal y dañino que el primero.

¿Cómo es la prevención luego del infarto?

Le llamamos prevención secundaria. Exigiendo mucho más control que en la primaria, cuidando la cifra de colesterol, presión y diabetes, porque tiene allí mucha facilidad para que se produzca un segundo infarto. Una recaída en un segundo infarto, es mucho más grave y dañino para ese corazón y ese cerebro.

Angina de pecho

Se puede manifestar en general después de un esfuerzo físico o en reposo. Siendo éste último, mucho más grave, ante un esfuerzo cada vez menor y si no se trata puede hacer un infarto de miocardio.

Sí hacen infarto, los pacientes que traen consigo una enfermedad coronaria.

¿Cuándo puede surgir una angina de pecho?

Cuando sube una escalera y comienza a fatigarse y/o sentir dolor al pecho (si no hace mucha actividad, no lo siente). Pero muchas veces sucede y es peor, cuando aparece el síntoma, porque es una etapa donde está muy avanzada. Algunas de ellas, deben estudiarse e intervenirse enseguida, porque el Infarto de Miocardio es inminente. Las anginas de pecho deben estudiarse por el médico.

¿Por qué sucede?

Porque el corazón sufre cuando no tiene irrigación y hace esfuerzo físico. Si se detecta el problema coronario, se realiza un tratamiento médico según el caso o se hace el cateterismo y se realiza la desobstrucción de esas coronarias.

¿Luego de una primera vez, puede continuar sucediendo?

A ese esfuerzo, sí. Pero también esa enfermedad puede progresar, mostrando el síntoma, cada vez más seguido, con una angina progresiva, que sí va al infarto. De más está decir, que muchas veces la primera manifestación no es una angina en el esfuerzo, sino una muerte brusca. Porque se tapa la arteria y dándole un infarto, fallece de golpe. A veces pasa, que una primera manifestación de una enfermedad coronaria es un infarto. Cuando una persona tiene un dolor en el pecho, siempre hay que pensar en un infarto. Más con determinada edad, fumador, obeso, con diabetes, con colesterol o presión.

¿Se puede agravar, como para llegar a los pulmones?

Un infarto o una insuficiencia cardíaca, pueden llevar a que ese corazón entre en insuficiencia. Junta líquido en sus pulmones y hace Edema pulmonar. O con coágulos en las piernas que se impactan en los pulmones y hace Embolia pulmonar. El corazón y pulmón trabajan en pararalelo. El corazón envía sangre a los pulmones para que se oxigenen, haciendo volver esa sangre al corazón, para volcarlo luego a todo el organismo.

¿La persona con problemas de corazón, puede vacunarse con vacunas antigripales?

Debe vacunarse.

El enfermo cardíaco que ya está afectado, debe vacunarse para evitar enfermedades que le descompensen el corazón, ya que a veces se presenta una situación de un respiratorio crónico que lo va afectando. Y si ese enfermo hace una bronquitis aguda o un empuje de bronquitis, lo afecta en su gran mayoría. A los cardiólogos nos preocupa que en invierno sufran infartos por el virus común de la gripe, afectando al músculo cardíaco. Eso afecta el sistema marcapasos natural que tenemos, llegando a veces al marcapasos artificial, para que continúe con vida.

¿Cómo ve a la especialidad comparándola desde sus comienzos?

La cardiología ha avanzado mucho y disminuyendo muchísimo la mortalidad. Actualmente con el advenimiento de las emergencias móviles, CTI y cateterismo, no solo se ha salvado vidas, sino se han salvado corazones con otra perspectiva de vida.

¿Siente que la gente toma conciencia y se cuida?

No como quisiéramos nosotros. Pero eso no quiere decir que no se ha tomado mucha conciencia.

Ha tomado mucha conciencia la prensa con sus publicaciones, que ha puesto en la mano de la gente mucha información.

Mary Olivera.