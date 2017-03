Laura Ricciardi y Carlos Castaño dueños de rotisería víctima de rapiña, su ahijada de 6 años de edad quedó en estado de shock.

EL PUEBLO dialogó con Laura Ricciardi y Carlos Castaño, propietarios de la Rotisería “Mucho Gusto”, víctima de una rapiña perpetrada en la esquina de Avenida Rodó y Maciel, el pasado lunes 13 de febrero a las 14:15 horas de la tarde, por parte de un hombre quien con la cara cubierta por un casco, ingresó disparando un tiro al aire, arrebatando violentamente la caja registradora, ante la presencia de una menor de 6 años que se encontraba detrás del mostrador y que es ahijada de los dueños del comercio.

El sujeto ya fue capturado por la Policía y al ser remitido ante la justicia penal, terminó procesado con prisión por el delito de rapiña.

LA VISIÓN DE LAS VÍCTIMAS

“Hacía 5 minutos que habíamos subido a la casa que se encuentra arriba del negocio, cuando ocurrió el hecho a las 14:15 horas”, manifestó Ricciardi. “Momentos antes yo estaba trabajando y mi esposo se encontraba arreglando un cartel afuera de la rotisería, por lo que creemos que estarían vigilando el movimiento y los horarios del lugar, aprovechando la oportunidad, si bien fue en un horario en el cual por lo general hay mucho movimiento en el negocio, ya que nosotros seguimos de corrido”.

También expresó que, “algunos vecinos expresaron haberlos visto el día domingo merodeando la zona, considerando que los pudo haber frenado la cantidad de gente que había a esa hora, dejando su intención de robar para otro día, tal como sucedió”.

En cuanto a la cuantía aproximada de dinero que se llevó el delincuente, la suma rondaría en “unos $ 20.000 aproximadamente, porque ya se habían pagado algunas cosas; no fue tanto en realidad y lo importante es que a pesar de las secuelas, quienes vivieron el momento están bien”.

Por su parte, Castaño recuerda que subió a su domicilio a cambiarse por estar sucio de la pintura con la que pintaba momentos antes el cartel de la rotisería, cuando “siento que llegó una moto bastante grande, por el ruido y porque frenó bruscamente, lo que me llamó la atención y ni bien se lo comento a mi señora, siento el disparo. Enseguida me di cuenta de lo que pasaba y miré las cámaras que tenemos en casa, y vi a una persona corriendo, y ahí automáticamente bajo y encuentro a nuestra ahijada de 6 años en estado de shock y a la muchacha que trabaja con nosotros, que por suerte al tener una cámara en el frente, la vieron y dispararon, pero fue un hecho sumamente violento”.

¿Cómo se encuentra la pequeña luego del triste episodio que le tocó vivir?

“La niña es nuestra ahijada y tiene 6 años de edad, la que se encuentra bien, por suerte más allá de haber quedado con el susto y el miedo por el momento vivido, lo cual esperamos que con el curso de los días vaya pasando, más allá que ha evolucionado bastante y hoy se encuentra mucho mejor”, expresó Ricciardi, bastante apenada, agregando que “el estado emocional, tanto en ella, como en la muchacha que atendía en el momento del robo, sigue sensible aún y es algo que cuesta normalizar, pero que se superará”.

Las imágenes difundidas del momento en que el delincuente entró y efectuó el disparo, se viralizaron en las redes sociales, ¿qué los llevó a subir el vídeo?

“Más que nada para difundir la situación en la que estamos parados, y el hecho de violencia que tuvimos que vivir, nosotros indirectamente, porque somos los dueños del negocio y no estábamos, pero sí directamente la muchacha y la niña que estuvieron en su momento, cuya vida estuvo bajo el azar de lo que decidiera hacer el delincuente. Quiero destacar también que, gracias a la colaboración de 4 o 5 personas que dieron datos muy certeros y contundentes, que junto al vídeo ayudó mucho a atrapar al delincuente”, dijo Castaño.

Ricciardi se sumó a las palabras de su esposo, agradeciendo también “a la gente que estuvo a disposición y a las órdenes, lo cual es muy valioso; clientes, familiares y amigos que realmente hasta ahora se preocupan en saber cómo estamos”.

¿Es la primera vez que les tocó pasar por una situación tan peligrosa?

Respondió Castaño que “si bien nos han robado cosas chicas, tanto afuera y adentro pero de pasada, nunca un asalto así. Hacía un mes que había colocado cuatro cámaras más que me dieron unos ángulos interesantes para poder identificar; si bien en el caso el rostro no se vio bien por el casco, por la postura, por cómo camina, por ejemplo, Policía Técnica pudo tener una idea de quién podría ser”. Destacó muy especialmente el desempeño y la actitud del personal de la Dirección de Investigaciones de la Policía, quienes “con las pocas herramientas que tienen, hicieron mucho en poco tiempo y noto que se ponen la camiseta realmente en su trabajo”.

¿Por lo tanto habían tomado medidas preventivas con anterioridad?

“Hace meses, sostuvo el propietario de la rotisería, que había tomado medidas, porque veía pasar situaciones bastantes dudosas, incluso he llegado a llamar a la Seccional 4ta. para pedir patrullaje e hice denuncias por varias cosas que me han robado y nunca tuve respuesta”.

Por lo tanto para el invierno pensaré en enrejarme durante el día o en la noche, porque el tema es que tenemos que seguir trabajando y la verdad que es complicado, porque la gente ve una reja y ya no va, inclusive ya hay personas que tiene miedo y no concurren a comprar más, porque piensan que puede volver a pasar”.

“Si hay algo que no me gustaría pero que lamentablemente he pensado, agregó, es el aprender a utilizar un arma y comprarme una, porque hay situaciones límites que no dependen ni siquiera de que haya o no gente en el comercio, entrando un delincuente y matándolo solamente por el hecho de estar parado allí”.