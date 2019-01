El “Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de nivel Primario – Fundamental – Básico y Medio – Secundario entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados” fue ratificado en Uruguay.

De esta forma queda establecido un mecanismo de intercambio que facilitará el acceso y la movilidad de los estudiantes entre los países de la región, al permitir que quienes no finalizaron sus estudios puedan hacerlo en cualquier otro de los estados miembros.

Los certificados, títulos y estudios de nivel primario y medio no técnico emitidos por instituci ones educativas de cualquier Estado Parte del MERCOSUR son reconocidos por los demás Estados Partes en las mismas condiciones del país de origen, de conformidad con lo establecido en el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico.

Dicho reconocimiento se realiza a los efectos de la prosecución de estudios, de acuerdo la Tabla de Equivalencias anexa al Protocolo. En el año 2002 se aprueba el Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

Asimismo, mediante el Protocolo de Integración Educativa y Reválida de Diplomas, Certificados, Títulos y Reconocimiento de Estudios de Nivel Medio Técnico, los Estados Partes reconocen los estudios de nivel medio técnico y reválidas de diplomas, certificados y títulos expedidos por instituciones académicas educativas oficialmente reconocidas por cada uno de los Estados Partes, en las mismas condiciones que el país de origen establece para los cursantes o egresados de dichas instituciones.

En 1996 fue aprobado el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Post-Grado en las Universidades de los Estados Miembros del MERCOSUR, ratificado por todos los Estados Partes, en el cual se acuerda reconocer los títulos universitarios de grado otorgados por las Universidades reconocidas de cada país, al solo efecto de la prosecución de estudios de post-grado. Por otra parte, en el año 1999 se aprueba el reconocimiento de títulos de grado y de post-grado reconocidos y acreditados en los Estados Partes, al solo efecto del ejercicio de actividades de docencia e investigación, mediante el Acuerdo de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el Ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Parte del MERCOSUR, estando aún pendiente de ratificación por parte de Uruguay.

El Consejo se manifestó consciente de que los procesos de integración regional deben promover una educación equitativa y de calidad, a fin de lograr un desarrollo creciente y armónico en los países de la región; se reconoce la importancia de establecer un mecanismo de intercambio que favorezca el desarrollo educativo, cultural y científico – tecnológico de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR Expresó que es fundamental promover el desarrollo educativo de la región por medio de un proceso de integración armónico y dinámico que facilite el acceso de los estudiantes a conocimientos relevantes y a la continuidad de estudios hasta la conclusión de los diferentes niveles del Sistema Educativo de los respectivos países.

Asimismo consideró que es prioritario alcanzar acuerdos comunes relativos al reconocimiento de estudios de Nivel Primario – Fundamental – Básico y Medio – Secundario, cursados en cualquiera de las Partes dei presente Protocolo, con celeridad para garantizar la inserción de los estudiantes y su desarrollo sostenido en las instituciones educativas.

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes el MERCOSUR y el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Chile, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, todos en adelante denominados las Partes para los efectos del presente Protocolo.

En virtud de los principios y objetivos enunciados en el Tratado de Asunción, suscriplo el 26 de marzo de 1991; y de los términos contenidos en los Protocolos de Integración Educativa de Reconocimiento de Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico, firmados el 5 de agosto de 1994 entre los Estados r:iartes del MERCOSUR, y el 5 de diciembre de 2002, entre éstos, Bolivia y Chile; conscientes de que los procesos de integración regional deben prornover una educación equitativa y de calidad, a fin de lograr un desarrollo creciente y armónico en los pa ises de la región; reconociendo la importancia de establecer un mecanismo de intercambio que favorezca el desarrollo educativo, cultural y científico – tecnológico de los Estados Partes y Asociados del MERCOSUR; previendo que los Sistemas Educativos deben dar respuesta a ios desafíos que presentan las transformaciones socio – culturales y productivas, en el marco de una consolidación democrática con menores desigualdades sociales; sabiendo que es fundamental promover el desarrollo educativo de la región por medio de un proceso de integración armónico y dinámico que facilite el acceso de los estudiantes a conocimientos relevantes y a la continuidad de estudios hasta la conclusión de los diferentes niveles de! Sistema Educativo de los respectivos países; inspirados en la voluntad de consolidar los factores de identidad, de la historia y del patrimonio cultural de los pueblos latinoamericanos; considerando que es prioritario alcanzar acuerdos comunes relativos al reconocimiento de estudios de Nivel Primario – Fundamental – Básico y Medio – Secundario, cursados en cualquiera de las Partes del presente Protocolo; con celeridad para garantizar la inserción de los estudiantes y su desarrollo sostenido en las instituciones educativas.