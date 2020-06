Juan Gustavo Puglia – Autocentro ServiCar

EL PUEBLO dialogó con Juan Gustavo Puglia, uno de los responsables de Autocentro ServiCar, que abrió al público en general en calle Rincón casi Artigas, al lado de la estación de servicio Petrobrás; servicio automotriz que procura otorgarle al cliente, un pormenorizado asesoramiento en cuanto al estado de su vehículo, destacando la necesidad de la prevención de los desperfectos, los cuales, pueden ser evitados con un eficaz mantenimiento.

EMPRENDIMIENTO CON COMPROMISO

El emprendimiento surge hace, más o menos, unos ocho meses. Yo estaba en Montevideo, y me conecté con Matías Moller, que es más que mi socio, mi amigo, quien ya tenía la idea de abrir un auto-centro. Dio la casualidad que, justo, de visita en más de una oportunidad por Salto, veía que el parque automotor era muy grande, con la tecnología de los coches que han llegado a una velocidad que uno, a veces, no la puede dimensionar. Vi, entonces, que Salto en esa materia era como un diamante en bruto, en el sentido de que había que pulir ciertas cosas, en la parte técnica, en la parte de atención al cliente, la parte de marketing, y lo vi muy interesante para poder aplicarlo. Es así que me puse en contacto con Matías, tuvimos una charla previa, y fue todo muy rápido.

Nos sentamos, hablamos y llegamos a un acuerdo. Él ya tenía algo montado, hubieron una serie de modificaciones en la parte del local, se trajo maquinaria de última generación, acorde al automóvil de hoy, por su tecnología.

Es decir, se modificaron y aplicaron cosas que no las inventamos nosotros, sino que, a nivel mundial, por no decir a nivel nacional, son aplicables desde hace tiempo. Es como se dice, el trabajo de hormiga; de a poco, aplicándolo, cambiando un poco la mentalidad de la gente, la que, a veces, tiene que entender que, en un auto hay mucha tecnología y requiere de un mantenimiento, de un cuidado.

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Nosotros le asesoramos al cliente, de la necesidad de hacerle al auto un mantenimiento preventivo, cuidando, acercándose al local, haciendo las consultas pertinentes, el usuario va a estar bien informado.

La idea fue esa; que el cliente que venga acá, esté alertado o sabiendo qué hay que hacerle al auto. Por ejemplo, mucha gente me pregunta por la calidad de la cubierta, y le contesto que, más que la calidad, hay que tener en cuenta el mantenimiento que se le hace. No es colocarla y que ande hasta que reviente, no; hay que hacerle rotación, alineación, balanceo, chequear el tren delantero, que nosotros decimos, tren alternativo; es decir, como hacer una visita médica, donde, no siempre se le va a encontrar algo al coche pero, a veces, previniendo, se puede llegar a no tener costos altos.

Nosotros estamos haciendo el horario de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, horario de invierno; en verano el mismo se cambiará, extendiéndolo un poco más. El teléfono al que se pueden comunicar, es: 099669306. Por lo general la atención es personalizada pero, hay llamadas consultando precios, y algún asesoramiento específico.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO

Hemos incorporado una maquina de limpieza de sistema de agua, la que hace un estilo de diálisis, con un producto químico todo el sistema de agua del auto, los dos radiadores, bomba de agua, block de motor, es decir, limpia todo el sistema. Después que hace este proceso, la misma maquina completa con refrigerante todo el sistema de agua, también, quedando nuevo como si fuese el primer día, sacado de fábrica. Una vez al año con que se haga dicho “análisis”, basta como prevención.

Tengo entendido que esta maquina es innovadora aquí en Salto, que no hay en otro lugar; por eso se incorporó al autocentro.

Nuestro trabajo es profesional, responsable, avalado por 40 años en el rubro; me especialicé en el exterior, además, tres generaciones de parte de mi familia, mi abuelo, mi padre y yo, estamos en el tema.